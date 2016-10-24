– October 24, 2016

الحشد يلمّح إلى معركة ضد التدخل التركي

تحرير مئات العوائل من داعش وإستعادة 70 منطقة في الموصل

بغداد – محمد الصالحي

اجملت قيادة العمليات المشتركة محصلة العمليات العسكرية بعد اسبوع على انطلاق عمليات قادمون يانينوى حيث تم قتل واعتقال 795 إرهابيا في حين تم تحرير اكثر من 70 قرية ومنطقة ضمن العمليات، فيما يستمر الاهالي بالتصدي لتنظيم داعش من داخل الموصل.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مجمل خسائر العدو من يوم 17 ولغاية 24 من الشهر الجاري من عملية قادمون يانينوى بلغت مقتل 772 إرهابيا وإلقاء القبض على 23 آخرين).وأضاف (كما تم تدمير 127 عجلة مفخخة، وتدمير 27 مفرزة هاون وتفجير 397 عبوة ناسفة تحت السيطرة).وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (جهاز مكافحة الارهاب والقوات الساندة حررت 70 منطقة وقرية من داعش خلال أسبوع واحد من بدء العمليات).وقالت الخلية في بيان اخر ان (قطعات الفرقة التاسعة في الجيش تمكنت من تحرير ناحية كرمليس). واضاف ان (القوات الامنية قتلت العشرات من عناصر داعش في الناحية فضلا عن اعطاب سبع عجلات مفخخة).وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات الرد السريع بمساندة الحشد الشعبي حررت قريتي عين النمرود والنعمانية في الموصل).واضاف ان (القوات الامنية حررت قريتي الخفسان ودور الطاقة الحرارية ضمن المحور).وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في تصريح امس ان (قوات الحشد على أهبة الاستعداد للمشاركة في تحرير الموصل).موضحا أن (مهمتها تكمن في مساندة قوات الجيش والشرطة الاتحادية في التقدم باتجاه تلعفر).وتابع أن (المعلومات المتاحة تشير إلى وجود نحو خمسة ألاف من مقاتلي داعش معظمهم من العراقيين داخل الموصل).واكد أن (الحشد الشعبي يشاطر رؤية رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يرى في انتشار تركيا العسكري في أراضي البلد اعتداء على سيادة العراق).مشددا على أن (قوات الحشد الشعبي كانت وستبقى رهن إشارة القيادة المركزية العراقية في إي موقف تتخذه حيال الانتهاكات التركية).وقال مصدر امس ان (قوة من جهاز مكافحة الارهاب إقتحمت قرية خزنة تبة التي تبعد 5 كيلو مترات من مركز الموصل).واضاف ان (قوات البيشمركة في المنطقة بدأت عملياتها لاستعادة السيطرة على قرى كفروك وكاني شرين وفلفيل بمنطقة سهل نينوى).وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري في تصريح امس ان (القوات الأمنية تمكنت من تحرير المئات من العوائل التي احتجزتها داعش واتخذت منها دروعا بشرية في قرى هرارة والرصيف وصفية وقرى جنوب الموصل).واضاف ان ( تعزيزات جديدة من فرق الدفاع المدني وصلت الى لإكمال اخماد جميع الحرائق في معمل كبريت المشراق والعمل على معالجة المخلفات السيئة لهذه الحرائق).وأشار الى ان (القوات الأمنية التابعة الى الشرطة الاتحادية واللواء 37 والفرقة 15 امنوا جميع المناطق المحيطة بالمعمل).وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقته ( الزمان) امس ان (قطعات الشرطة الاتحادية تقدمت 10كيلو متر شمال ناحية الشورة، واقتربت من حمام العليل).واضاف إن (الشرطة الاتحادية أنجزت 70 بالمئة من مهمتها في محور جنوب الموصل).وقال قائد محور جهاز مكافحة الارهاب اللواء الركن عبد الوهاب الساعدي في تصريح امس ان (القطعات العسكرية تقدمت من محورين باتجاه قريتي طابزاوه وخزنه لتحريرهما من داعش).وإضاف أن (الساعات القادمة ستشهد تحرير هذه القرى واستعادتها بسواعد القوات الامنية).وقال مصدر امس ان (تنظيم داعش شن هجوما على قضاء سنجار من الجهة الغربية). مشيرا إلى أن (القوات الأمنية المشتركة تمكنت من صد الهجوم بعد احراق خمس عجلات تابعة لداعش وقتل من كان فيها).وتابع ان (القوات الامنية تتقدم صوب مركز الموصل ومن جميع محاور القتال). وفي اطار العمليات المسلحة التي تخوضها جماعات مسلحة ضد داعش قال مصدر امس ان (جماعة مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها صقور الموصل تبنت عملية هي الاولى من نوعها في الموصل تمثلت في خطف قيادي بتنظيم داعش وأحد مرافقيه قرب حي الزهور في الساحل الايسر من المدينة).واضاف أن (صقور الموصل هددت باعدام المختطفين اذا لم يوقف تنظيم داعش قرار اعدام عشرة شبان اعتقلوا قبل اسبوعين من قبل التنظيم في عمليات دهم جرت في مناطق متفرقة من الموصل بحجة تعاونهم مع المقاومة الشعبية في استهداف دوريات داعش القتالية).

وفي الانبار قال ضباط استخبارات الحشد الشعبي لواء الصمود في قضاء حديثة المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان ( القوات الامنية قتلت خمسة عناصر من داعش باشتباكات مسلحة في منطقة شارع الزيتون بقضاء الرطبة والذي يتحصن فيه عدد من عناصر التنظيم بعد ان تسللوا الى تلك المنطقة وتمركزوا على اسطح المباني العالية).واضاف ان (القوات الامنية تمكنت من تدمير عجلة مفخخة بعملية دهم وتفتيش لمناطق القضاء). مبينا أن (تلك القوات عززت وجودها في مناطق القضاء وفرضت حظرا على التجوال بالتزامن مع قيام قوات الجيش والشرطة المحلية مسنودة بافواج من الحشد العشائري والشعبي بعمليات دهم وتفتيش في احياء المدينة بحثا عن المتورطين بعملية الهجوم على مركز القضاء).