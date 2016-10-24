– October 24, 2016

بدء حملة تنظيف جامعة الأنبار

الوقف السني يوزّع وجبات طعام بين أهالي الفلوجة

بغداد – قصي منذر

وزعت لجنة اعادة الاسر النازحة الى الفلوجة وجبات طعام للعوائل العائدة الى المدينة فيما اطلقت مديرية الوقف السني في محافظة الانبار حملة وطنية لتنظيف جامعة الانبار. وقال ممثل رئيس الديوان ماجد ياسين في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة وبتوجيه من رئيس الديوان عبد اللطيف هميم تواصل توزيع وجبات الطعام والماء للاسرالعائدة لمدن الفلوجة والكرمة والصقلاوية). واضاف ان (هذه الوجبات تقدم بشكل يومي ومستمر من قبل الوقف). فيما اطلقت مديرية الوقف في المحافظة حملة وطنية لتنظيف جامعة الانبار. ونقل بيان عن مدير اوقاف المحافظة عبد الله جلال قوله ان (هميم وجه ملاكات هندسية لتنظيف الجامعة من الانقاض بغية بدء الدوام الرسمي فيها). وعقدت مديرية الوقف في المحافظة الجلسة الثانية للمجلس العلمي لاختبار خطباء الرمادي . وقال البيان ان (المديرية عقدت الجلسة الثانية للمجلس العلمي لاختبار خطباء الرمادي ).

وافتتحت اوقاف الفلوجة 5 جوامع امام المصلين لأداء صلاة الجمعة. وقال مدير الوقف في الفلوجةً طارق العبدلي ان (ملاكات الديوان متواصلة بفتح الجوامع والمساجد فضلا عن تنظيف الشوارع والطرق الرئيسة وتقديم المساعدات الغذائية والمياه الى العوائل العائدة الى قاطعي المدينة الشمالي والجنوبي). مشيرا الى ان (لجنة اعادة تأهيل الفلوجة قامت باقامة صلاة الجمعة في 5 جوامع). وثمن أئمة وشيوخ جوامع الفلوجة دور هميم لمساعداته للنازحين واعادتهم إلى المدينة . وقال احمد الجنابي خلال الخطبة الجمعة الماضية أن (الفلوجة تحتاج إلى وقفة جادة من اجل إعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي وعلى الجميع التكاتف من اجل ذلك).

مشيدا (بدور هميم في مساعدة النازحين وتقديم المساعدات لهم في مخيم الاستقبال بالإضافة إلى إعادة تأهيل المدينة). وكان هميم قد اعلن عن تضامنه مع اهل كركوك في مواجهة الارهاب وقال في رسالة الى اهالي المدينة (اعلن تضامني معكم في وقفتكم ضد الارهاب وادعو من الله ان يحفظكم وينصركم).