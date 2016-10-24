– October 24, 2016

التعليم يستحدث دراسات عليا عن الفساد

البرلمان يتعهد بعدم المساس بتقاعد التدريسيين

بغداد ــ داليا احمد

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى خلال تفقده جامعة الكرخ للعلوم في بغداد أهمية تمسك الجامعات العراقية بالرصانة العلمية وحث الطلبة على الاشتغال في مساحات التفوق. وقال العيسى في بيان امس ان (تفوق الطلبة ونجاحهم يكون بمثابة رد الجميل لقواتنا البطلة التي تخوض اخر معاركها ضد داعش الظلام والتخلف).مشددا على (ضرورة دعم الجامعة المستحدثة حتى تتسلح بالاجواء العلمية والجامعية المطلوبة).مبينا ان (الجامعيين مهمتهم حماية البلد من جيوش الجهل والتخلف، وهم بذلك لا يختلفون عمن يقاتل دفاعا عن الوطن من الاشرار والمتربصين) .مشيرا الى ان (العيسى قد استمع خلال تفقده لجامعة الكرخ احتياجات التدريسيين من متطلبات علمية من اجل تذليل المعطيات اللوجستية الداعمة للتقدم العلمي).

وأعلنت هيئة النزاهة عن موافقة الوزارة على استحداث دراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد، مـبينة أن هذه الدراسة ستحتضنها الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد. وقال بيان للهيئة امس إن(الوزارة وافقت على استحداث دراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد) مبينا أن (الطلبة المتخرجين سيمنحون شهادة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد غير المعادلة لشهادة الماجستير).واضاف البيان أن(هذه الدراسة ستحتضنها الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وهي إحدى دوائر الهيئة بالتعاون مع كلية القانون في جامعة بغداد وستكون مدة الدراسة فيها سنة واحدة).

وبحث العيسى مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعم أساتذة الجامعات والحفاظ على استحقاقاتهم الممنوحة لهم وفق القوانين خاصة التقاعد . وقال بيان امس ان (العيسى بحث مع الجبوري دعم أساتذة الجامعات والحفاظ على استحقاقاتهم الممنوحة لهم وفق القوانين والتعليمات النافذة).

واضاف البيان ان (الجانبين شددا على مساحات تنسيق عالية مع المجلس بما يحفظ مكانة الجامعات واستقلالها الأكاديمي). واوضح الجبوري ان (المجلس حسم هذا الموضوع من خلال تاكيد عدم المساس بالرواتب التقاعدية لأساتذة الجامعات والإبقاء على استحقاقاتهم في ضوء المعطيات القانونية المنصوص عليها). وأكد الجبوري ان (قطاع التعليم يحظى بكامل الدعم من قبل مجلس النواب من أجل الارتقاء بواقع الجامعات ولاسيما في مجال الإنشاءات وتطوير المختبرات وتوسيع عمل أقسامه وكلياته). متابعا أن (الدفاع الحقيقي عن البلاد يتم من خلال تحصينها من الأفكار السلبية وتنميتها بعقول أبنائها كما يتم من خلال المواجهة الميدانية للعدو). داعياً الوزارة الى (المبادرة بتبني مشروع اعادة الكفاءات العلميّة المهاجرة والبرلمان سيدعم استحقاقات هذه المبادرة بكل ما تتطلبه ضمن مسؤولية السلطة التشريعية).