– October 24, 2016

لوحة الحزن والإبتسامة – قاسم حمزة

كما هي لوحة الموناليزا -لدافنشي – والتي بريشته الرائعه جعل الناظر ومن كل جهة يشاهد الحزن والالم – ومن جهة اخرى يرى الابتسامة والفرح والامل بالحياة صبي بعمر الورد يكمل دوام المدرسة ليجد -امه – قد عملت له -لفة- من الخبز ورأس من الفجل – وعدة -صبغ الاحذية– لينطلق الى الشارع يبحث عن الرزق الذي به يفرح -اخوته الصغار وامه الارملة بسبب وفاة والده المريض – علاء -عقله اكبر من عمره- احد الرجال غيور وعطوف ياتي ليصبغ حذاءه بين يوم واخر ويعطيه الاجر وفي يوم اعطى الرجل لهذا الصبي -مبلغا يساوي اضعاف الاجرة المعروفه – نهض علاء وبكل ادب –سيدي-عمو – اعطني حقي فقط -انا لست مستجديا — طفرت الدموع من عيني الرجل وقبل راس علاء—- ايها العراقي الاصيل – كعب نعالك الممزق اشرف وانبل واثمن واعلى -من رؤوس من هم في السلطة رؤوسا كانت بقبعة او عمة او عقال او حاسرة بشعر خنزير لوحة لم يتمكن احد مهما كان عبقريا ان يصفها بريشته –تبكي لها العيون وتدمى لها القلوب-وايضا تسر وتفرح لانها تؤكد ان الامل يلوح في الأفق وان ابن العراق بقي شامخا منتصبا رافعا هامته كنخيله برغم ما اراده الاعداء له بعد حين ستملاء قاعات ومعارض ومتاحف الدول وبعد انطلاق ريشة الفنان لوحات المأساة والدمار لوحات الدم والموت والدموع والبطون الخاوية ويكتب اصحاب القلم الحر الشريف رواية وقصة شعب اختطفه الجهل والتخلف وعبيد المال والمتخصصون ببيع الاوطان قصص من احنى ظهره ليمتطيه الغرباء ليكون مطية ودليلا لهم لتدمير الوطن وفي الجدار الاخر لوحة من تنطبق عليهم فقط –المجاهد – فكم من علاء -وكم من امراءة حافية القدمين تربط على ظهرها كيسا واخر تعلقه في رقبتها تبحث في حاوية النفايات عن -علب فارغة للمشروبات الغازية- والثانيه تجمع بها بقايا فتات خبز او صمون او اكل كي تعود به الى اطفالها فمن هو المجاهد – من باع الوطن للاجنبي او من سرق واغتصب املاك الدولة والمواطنين؟

من هو المجاهد -هل هو من امتلك مدننا باكملها او من يسرق النفط من محطات خاصة او عن طريق لجان اقتصادية في كل وزارة للعمولات؟

فمن هو المجاهد والمناضل والذي ينعق بعضهم ويطالب بايقاف التظاهر

وهو في قمة قائمة اللصوص انكم ايها المتسلطون جهلة ولم تفقهوا شيئا عن التاريخ وهو ان القرار للشعب وان من خانه مكانه مزبلة التاريخ -كيف تريدون ان تطلق صفة المناضل عليكم كما هي صفة –عمر المختار او- عبد القادر الجزائري -او-فيدل كاسترو-او ارنست تشي جيفارا اتريدون من الشعب ان يركع لكم او يشرب نزفه -ابدا ايها العملاء- لقداصبح الان يتغنى ويردد ما قاله نزار قباني اتريدون ان امص نزفي–لا جدار انا ولا ببغا ء انا حريتي ان سرقوها–تسقط الارض كلها والسماء.