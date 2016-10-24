– October 24, 2016

ضريبة الضريبة والمصطلحات المخطوفة – عكاب سالم الطاهر

القيت شبكة الصيد في نهر التداول اللغوي (السياسي) خاصة. وعاد (الصياد) بمجموعة من المفردات (الطازجة) جداً.. واليكم بعضها:

ضريبة الضريبة: وبداية نقول: ان فرض الضرائب، واستيفاءها من الامور الاجرائية الممكنة. ذلك هو التقييم الاولي لموضوع فرض الضرائب. لكن مابعد النظرة الاولى، كثير ومعقد يلعب فيه الابتزاز دوراً كبيراً، واستوقفني ما كتبه (راصد الطريق) تحت عنوان (ضرائب) وفي الصفحة الاولى من جريدة (طريق الشعب) الصادرة يوم الاثنين (8/ آب/ 2016)، اذ تحدث الراصد عن (الاساليب الجهنمية) لابتزاز الناس باسم ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة الضريبة..). هنا اصطادت الشبكة مصطلح (ضريبة الضريبة).

ضريبة الرفاه

ولكن في بلد عربي، هناك ضريبة اسمها: (ضريبة الرفاهية). ومضمونها: عندما تشتري سيارة مثلاً، فانك مقتدر مالياً، ودخلت ساحة (الرفاهية) من ابوابها الواسعة. لذلك يصبح من واجبك دفع ضريبة (الرفاه)، وكذلك الحال في شراء الغسالة والتلفزيون وغيرها من اساليب الرفاه الباذخ؟!. واخشى ما اخشاه ان يمسك المعنيون بالضرائب، بهذا المصطلح الضرائبي، فيفرصون (ضريبة الرفاهية) على العراقيين؟!.

وفي سوق البازار السياسي، تألق مصطلح جديد هو: (المصطلحات المخطوفة). والسؤال هو: ماهي هذه المصطحات، ومن خطفها، ولماذا خطفها؟. غير ان مصطلح (التصعيد المتدحرج)، طرح في سوق التداول، وهو مصطلح صعب على الفهم. فالتصعيد مشتق من الصعود، اما التدحرج فهو مماثل للانحدار. لكنها (البورصة) اللغوية التي تحدد مفرداتها.

وفي لقاء تلفزيوني، بث مساء السبت (10/ 9/ 2016)، استخدمت الاديبة امل الجبوري مصطلح (القدر الجغرافي)، والمقصود به الجوار قدر فرضته الجغرافيا، سواء اعجبك الجار ام لا.

كي ناين- 9k

ومفردة (كي ناين)، ترددت مراراً. واصارحكم بأني لم اعرف عن مضمون هذه المفردة شيئاً. بداية تصورتها مفردة كيمياوية او فيزيائية. ولكن مسؤولاً امنياً كبيراً، تحدث عنها في ندورة تلفزيونية. ومن سياق حديث عرفت ان المقصود هو (الكلب البوليسي)، وليس (خلطة) كيمياوية كماكنت اعتقد..

وتتألق مصطلحات اخرى في سوق التداول، منها: الحصار المائي والصبر الستراتيجي والتداول السلمي والمساءلة والاجتثاث والانغماسيين والانتحاريين والعبوات.. الخ..

ونحمد الله الذي لايحمد على مكروه سواه..