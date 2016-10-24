– October 24, 2016

تعويذة الوحدة وجزر السلام – ادمــون رزق

في وقتٍ يعاني العالم أزَماتٍ مركّبةً، دينيةً، عقائدية وعرقيةً، تموّهُ مخططاتٍ سياسيةً وأطماعاً اقتصادية، ويخوضُ صراعاتٍ مدمّرة، تزعزعُ السلامَ، وتهدّد المجتمعاتِ، تتلمّسُ شعوبُنا العربيّةُ دروبَها، نحو مستقبلٍ آمنٍ، في الحريةِ والكرامةِ الانسانية.

سأحاولُ، التطرُّقَ إلى بعضِ التعريفاتِ والمعطيات، مستعيناً بابحاثٍ رائدة، وتجربة مباشرة:

في كتابه “الهوية اللبنانية المتعددة الثقافة” 1) ) الصادر في باريس 2001 الذي أسعدني أن أترجمه الى العربية، يورد المحامي بهجت رزق2) “) ان لبنان، أرضُ التبادُل والمشاركة بين ثماني عشرة طائفة”، يقومُ على “الاعتراف بالتعددية الثقافية، بما هي وحدةٌ متكاملةٌ، وان الاختلافاتِ هي عواملُ تفاعُلٍ وإثراءٍ متبادَل…”. ثم يعود، في مقدمةِ الاصدار الخامس لكتابه، فيدعو الى “فصل الدين عن السياسة واعادة تثميره في الثقافة، بما هي أساس السياسة والاقتصاد…”.

في هذا الكتاب، الذي يعتبر مرجعاً لمفهوم التعددية الثقافية، وتحديدها العلمي، بالاضافة الى كتابه الآخر: “معايير هيرودوت”3)) يضع بهجت رزق الأُسسَ العلميّةَ لموضوعه، معتبراً الأديانَ بذاتِها “ثقافات”، من شأنها أن تؤدي: إما الى إِغناءٍ، في حال الاعتراف بالآخر وقبول الاختلاف، وامّا الى حروبٍ لا تنتهي، في حال الإصرار على رفض الآخر، واعتباره تهديداً وجودياً؛ مشيراً الى تفاقمِ هذه الاشكالية مع ظاهرةِ “العولمة”.

الرهان اللبناني

ان خِيارَنا المولود، الطبيعي المستمرّ، ورهانَ العُمر، هو لبنان اللبناني، بمواصفاتِه التاريخية، “الملتزمُ مواثيقَ الجامعةِ العربية والأممِ المتحدة والاعلانَ العالميَّ لحقوقِ الانسان”، لبنان المساواة في المواطنية وحَمْلِ المسؤولية.

هذا في البدء والمنطلق، مع الاعتراف بأنَّ الكيانَ اللبناني، تعرَّضَ لكثيرٍ من التشكيك، ومرَّ بمِحَنٍ وامتحانات، بلغَت حدّ الثورة والانقلاب والحروب الأهليّة، وما خلّفَتْه من دمار وغربة، أهرقته من دماء، أهدرته من فرصِ النمو، والحقت بالدولة ومؤسساتها من اضرار بنيوية، يكفي ان نذكرَ منها أزَماتِ الحكم المتمادية، شغورَ الرئاسة تكراراً، الانقسامَ الذريع حول المبادئ المسلّمات، وتقلُّصَ سيادةِ الدولة على أرضها. يمرُّ لبنان بهذه التجارب الكيانية، ليعود فيجد ذاته في الوحدة الوطنية والعيشِ معاً، بأمانةٍ وامان.

التجربة الشخصية

منذ بدايات نضالي الوطني، رفضتُ الممارسات الطائفية التي تتلطّى بالأديان والمذاهب، لتحقيقِ مآربَ سياسية، ومنافعَ شخصيّة، وترويج مشاريعَ فئويّة. ناديتُ بما سمّيتُه “العَلمانيّةَ المؤمنة”، بديلاً من “الطائفية المُلْحِدَة”. وأطلقتُ شعاراتٍ محفوظةً في بعضِ كتبي، مطالباً “بالدولة المدنيّة” التي تقومُ على التزامِ القِيَمِ الحضاريّة، ولا تناقض جوهرَ الأديان.

ثمّ كانت مشاركتي في “هيئة الحوار الوطني” سنة 1976 حيث طرحتُ “المواطَنَة والعَلْمَنة”، بديلاً من الطائفية، لكن الفتنة المسلّحة طغت على البلاد واجهضت محاولات المصالحةِ والاصلاح…

اما ذروة الحوارات اللبنانية، فقد تمّت في مؤتمر الطائف، حيث اجمَعنا على احياء المؤسسات وانقاذ الجمهورية، اعتمدنا منهجيّةً لتجاوز الطائفية، وأدرجناها في المادة 95 من التعديل الدستوري، الذي عهد اليّ مجلسُ الوزراء وضعَه1990 .

لقد حرصنا، عند اقرارِ “وثيقة الوفاق الوطني”، كما لدى صَوْغِ المادة 95 المذكورة، على رسم “خريطة طريق” دقيقة، عمليّةٍ وعلميّة، للعبور من الطائفية الى المواطنة، كالآتي:

المادة 95 – (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9 تشرين الثاني سنة 1943 وبالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/90):

على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، اتخاذُ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية، وفق خطة مرحلية، وتشكيلُ هيئة وطنية، برئاسة رئيس الجمهورية، تضمّ، بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية، وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.

وفي المرحلة الانتقالية :

أ-تُـــمَــثَّــل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي، ويُعتمد الاختصاص والكفاءة، في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وَفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، دون تخصيص اي وظيفة لأية طائفة، مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

يلاحظ أولاً تأليف الهيئة الوطنية من “شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية”، وأن مهمتها الحصرية هي “اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية… وَفْقَ خطة مرحلية”، من خلال برنامج تنشئة وطنيّة وجَبَ أن يبدأ من البيت والمدرسة.

لقد انطلقنا من مبدأ “الغاء الطائفية” برمّتها، شرطاً لالغاء “الطائفية السياسية”، بفصل السياسة عن الدين، ضماناً للمَسار الوطني المجرّد وتنزيهاً للدين، لئلا يتحوّل التنفيذُ المتسرِّع الى “الغاء الطوائف” بحجة الغاء الطائفية، اي الى تصفية التعدّدية وفرض الأحاديّة.

في سياق تنفيذ الخطة المرحلية، أي قبل أن تنهي الهيئة الوطنية عملها وتتقدّم باقتراحاتها، ويبدأ تنفيذ برنامَجها، قررنا “الغاء قاعدة التمثيل الطائفي، في الوظائف العامة، واعتماد الكفاءة والاختصاص … من دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة، مع التقيّد بمبدأي الكفاءة والاختصاص”.

أوردُ أيضاً، أنه تم الأخذ باقتراحي “الغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية…” تأكيداً لنداء أطلقتُه سنة 1966 (4) وقد صدر لاحقاً، قانون خاص بذلك.

ان “الغاء الطائفية” عموماً واساساً، هو الممر الحتمي لالغاء الطائفية السياسية، اي منع كل مظهر للتصنيف السياسي على اساس ديني، فلا أحزاب دينية ولا جمعياتٍ طائفية تتعاطى السياسة، ولا عنوانَ مذهبيّاً لأيّ تحرّك سياسي على الاطلاق. انه الفصل التام المطلق بين الدين والسياسة، وحَظْرُ الاتّجار بالأديان، واستعمالِها للتفرقةِ او القمع.

أستطيع ان أجزمَ، بناءً على تجربةٍ طويلة مباشرة، واختبار شخصي، أَن الشعب اللبناني بأسره، يدعم توليةَ ذوي الكفاءة والاختصاص، في الوظائف العامة، ولا يهتمُّ لطائفة الموظف، بل لأهليّته الشخصيّة.

افتح هنا مزدوجين لأُورِدَ أيضاً، أن تجاوزَ المرحلة الطائفيّة الى المواطنة، كانت وما برحَت هاجساً مزمناً، وقد طرحتُ، منذ خمسين سنة كاملة، وقبل مؤتمر الطائف بثلاثٍ وعشرين، أن نبدأ مسارَ المواطَنة، والدولة المدنيّة، بالغاء الطائفية، في الوظائف “ذات الاختصاص العلمي” على اختلافها. (5)

أُضيف أيضاً، بتواضع، أنّني طبّقتُ هذه القاعدة، منذ 1973 في الوزارات التي تولّيتُها؛ ثمَّ، في شكلٍ قاطع، سنة 1990 عند اجراء التشكيلات القضائية، حيث انطلقتُ من مبدأ: “كل المراكز القضائية لجميع القضاة”، وبدّلتُ الأُسسَ التقليدية من توزيع اقصائيّ، ومحاصصة تفضيلية، فلم يَحْتَجّ احد من رؤساء الطوائف على هذا الاجراء، بل تلقّاه الجميع بارتياح، لأنه أرسى قاعدةَ “الكفاءة والاختصاص”… ايّاها، التي اقترحتُها في الطائف واثبتُّها في الدستور، وفقاً للأصول! ويذكر الزملاء الحاضرون معنا، تفاصيل تلك التشكيلات التي لم تتكرّر !.. كذلك، فان هذا النصّ الرائد، بقي حرفاً مواتاً، وما برحت التعيينات والتشكيلات، تُجرى على أساس الخلافة المذهبية والحكرِ الطائفي، تغطيةً للمحسوبية والزبائنية.

أيها الإخوةُ والزملاء،

لقد ناضل الآباء، منذ القرنِ التاسعَ عشر، في سبيل النهضةِ والتقدّم، طرحوا القوميّة في مواجهةِ الاستعمار الذي استغلّ التفرقة الدينية، وسعى الى طمس الهويّة العربيّة، وما زالت صيحة الزعيم المصري سعد زغلول سنة 1919 تُدَوّي في الآذان: “الدين للـه والوطن للجميع″…

وأستميحُكم أن أوردَ في هذا الصدد، أبياتاً من قصيدة لوالدي أمين رزق، القاها في صيدا، سنة 1927 قال:

عَجَباً أَيَسْمو الأَوَّلونَ حَضارةً

والعَــهْـدُ عَـهْـدُ عِبادَةِ الأوثـانِ

ونَسيرُ نحنُ القَهْقَرى وأمامَـــنا

ـــورٌ مـــِنَ الإنجــيــلِ والقــرآنِ

لا تَعْجَبوا يا سادَتي فَجُدودُكم

لم يَخْـلُطوا الأَديانَ بالأَوطانِ

الى أن يقول:

يَعني لنا وطنٌ نَعيشُ جَميعُنا

فـــــي ظِلِّهِ والدينُ للديــــانِ (6) وحدهُ اللهُ يُحاسب، ثواباً وعقاباً، وما احدٌ إلاّهُ، على الناسِ بمسيطر !..

وبعد، إن المواطنة في مواجهةِ الطائفية”، هي تعويذةُ الوَحدة في وجهِ التصنيفِ والتمييز العنصري، التقدّمُ في مواجهة الرجعيةِ، الحضارةُ بديلاً من التخلّف، العِلمُ والمعرفةُ في مواجهةِ الجهل والأُميّة، النزاهةُ بديلاً من الزبائنية والمحسوبية، الحريةُ مقابل العبودية.

المواطنةُ هي التعويذةُ والحِرْزُ، ضمانُ السلام، والحصانةُ في وجهِ الارهابِ والجريمةِ المنظمة !

إنّ المساواة أمام القانون، في الحقوق والواجبات، هي صُلْبُ المواطنة، ولا يمكن بأي حال إدّعاءُ الحفاظ على حقوقِ مكوّناتِ الدولة التعدّدية، بالابقاء على التصنيف المذهبي والديني، واخضاعِها للمرجعيات الدينية، بل يتحتّم العبورُ الى “الدولة المدنية”، مع الاعترافِ المطلقِ بالأديانِ والمذاهب، روافدَ ثقافيةً، لها حقٌّ مقدّس بالاحترام وممارسةِ شعائرها، والمشاركةِ المتكافئةِ في المسؤولية، ضمن حدود القانون، من دون استكبارٍ أو عدوانية، بلا تمنينٍ وتسامُحٍ فوقيٍّ، بل ضماناتٌ أخلاقيّة، بما هي إضافاتٌ قيميّةٌ، بعضُها لبعض.

بَـقـيَتْ أمنيةٌ، لأصحابِ المبادرات الانقاذية، طلائعِ الاصلاحيين العرب، من الحقوقيين الملتزمين، وأهلِ الحوار: أن لا ييأسوا من نكولٍ ولا يقــنَطوا من إخلافٍ وإحجام، لأن قدرَ الحقِّ أن ينتصر، ومسيرةَ البشريةِ قُدُماً وصُعُداً الى سعادةِ الانسان، على الأرضِ قبلَ السماء، لا التباري في تحويلها جحيماً، بفعل الارهاب، تبّاً له وتَب !..

الهوامش

1- L’Identité pluriculturelle Libanaise- Paris 2001

2- محامٍ، استاذ جامعي، كاتب وباحث

3- Les paramètres d’Hérodote- Beyrouth 2009 او معايير هيرودوت وهي اربعة: العِرق واللغة والدين والطبائع الاجتماعية، التي يتمايز بها البشر.

4- علمنة الدولة – كتاب “آراء ودماء” – بيروت 1996

5 -المرجع نفسه

– 6ديوان “العرف الباقي” – 2011 – ص 36.