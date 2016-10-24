– October 24, 2016

الجحود يزيل النعم – عبد الكاظم محمد حسون

قال الله سبحانه وتعالى (لئن شكرتم لأزيدنكم )ـ أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها .

وقد منحنا الله نعمة لا تقدر كميتها بالدولارات سرعان ما تبددت وسرعان ما ذهبت ادراج الرياح دون الوقف عندها وشكر الله على منحها فذهبت في جيوب الفاسدين وجيوب المتطفلين وذهبت في مشاريع لا قيمته لها .اتت مئات المليارات من الدولارات وذهبت ولم يدخل منها شيء الى جيب الفقير أتت وذهبت ولم ترى شيء جديد ذي قيمة على ارض الواقع من مشاريع استراتيجية تساهم في بناء الوطن وتخدم المواطن ان سبب فقدان تلك الثروات هو بسبب جشع الحاكم ونهمه الشديد للمال العام مليارات من الدولارات الجميلة صُرفت على الملذات والمساكن الفاخر والفلل في الخارج ومشاريع وهمية وأمتلئت بنوك العالم من هذه الواردات بأسماء وهمية وحقيقة .

على العراقيين ان يستأمنوا اموالهم في ايدي امينة في ايدي مؤمنة بالله ورسوله مؤمنة بالعدالة حريصة على اموال الرعية وان تصرف بشكل امين بشكل يخدم المواطن والوطن في مشاريع تخدم الناس وتقضي على البطالة وتحسن الواقع المعاشي والخدمي يصحبه الشكر للرب على نعمته وبروح المحبة والتعاون بين افراد المجتمع بعيدا عن الكراهية والعداوة والفساد .

كما على الافراد ان لا يقفوا مكتوفي الايدي وهم يرون تبديد تلك الاموال دون مراقبة المسؤولين ومحاسبتهم وكان تلك الاموال لا تعنيهم فحدث ما حدث والآن المواطن العراقي يدفع الثمن فادحا اما السراق فهم طلقاء يتنعمون بما سرقوا.