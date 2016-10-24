– October 24, 2016

نجوم لكنها زائفة – ماجد الكعبي

حينما تنقلب الموازين في حياة بلدٍ ما كبلدنا العراقي، وبالأخص بعد الإحتلال الأمريكي له الذي قلب عاليه سافله كما يقال ، تظهر في المجتمع فئات كانت تعيش في زوايا المجتمع مكانها الطبيعي لا بسبب تهميش من نظام حكم ولا تهميش من قوة إجتماعية، وإنما هي فئات خاملة ليس لها نصيب عالٍ من تعليم أو من مواهب حرفية وغير حرفية.

هذه الفئات وجدت بعد التغيير والإحتلال أن فرصتها حانت ، وأن الأجواء صارت ممهدة أمامها ، وأن هذه الفرصة فرصتها لتظهر إلى العلن وتلعب لعبتها ، ولأن فراغ الحياة آنذاك كان شاملاً إنسربت هذه الفئات لتملأ الفراغات الحاصلة في مفاصل الدولة ، تسللوا إلى كل المواقع السياسية والإعلامية والتعليمية والثقافية وحتى العسكرية . وقد تهيأت لمثل هذه الفئات عوامل مساعدة كانت ظهيرة تسندهم وتقويهم وتيسر لهم أسباب التسلق ، فكان ( سوق مريدي ) الحاضنة الأقوى التي ساعدت على إمداد هذه الفئات بعناصر القوة التي تساعدها في تحقيق أمنياتها .

هنا وفي مثل هذه الأجواء المظلمة والمضطربة بالفوضى في كل مفاصل المجتمع، وتحت مظلة أحزاب كانت في الظل بدأ هؤلاء يتسلقون سلالمها كوسيلة للارتقاء ، ومن هنا بدأ دور هذه النجوم يلمع ، فامتلأت بهم الوزارات وصاروا نجوماً تجدهم في كل مكان ، وصار منهم وزراء ، وصار منهم سفراء ، وصار منهم نواباً ، وصار منهم عمداء جامعات ، أما الذين صاروا في المجال الإعلامي فشيء لايصدقه العقل ، فعدد الصحفيين والإعلاميين والشعراء والفنانين صار ألوفاً مؤلفة حتى صار عددهم يضاهي أعداد الصحفيين والإعلاميين والشعراء والفنانين في الوطن العربي ، وتكاثر عدد الصحف حتى أصبحت أكثر من عدد القراء وصارت توزع مجاناً لكسادها في أسواق البيع ، كما تكاثر عدد القنوات الفضائية التي إمتلأت بالراقصين على حبال الزمن فكثر المحللون الستراتيجيون ، كثر أدعياء معارضة النظام السابق , وتكاثر عدد أدعياء السجن السياسي في زمن صدام حسين ومنهم من كان ينشد ويغني ويرقص له – للنظام السابق ولحزب البعث – ويأكل على موائده وينعم بامتيازاته .

هذه الأجواء التي تلألأت فيها النجوم الزائفة الذين أصبحوا نجوماً في فترات الفراغ السياسي ، ولو صار لنا أداء سياسي منظم ماظهر هؤلاء ولا أصبحوا نجوماً ولا وزراء ولا أعضاء برلمان ، وما كان لهم مكان تحت شمس الحياة العراقية . إلى الآن وهم يعيشون وهم ( النجومية ) ، فإن كان ولا بُد فأنتم نجوم زائفة لابريق لها بل وحتى لامعنى لها، ورحم الله إمرأً عرف قدر نفسه .!!!