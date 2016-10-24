أهــكــذا تُــســتــرد ألــحــقــوق ؟ - خــالــد ألــخـزرجــي
أهــكــذا تُــســتــرد ألــحــقــوق ؟ - خــالــد ألــخـزرجــي
أعلنت هيئة ألنزاهة انها أستطاعت مع جهود وزارة ألخارجية وجهات أخرى من أستعادت مبلغ قدره مليونان وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف وخمسمائة وواحد وعشرون باوند أسترليني الى خزينة الدولة العراقية كتعويض عن اجهزة كشف المتفجرات التي أستوردها ألعراق من أحد الشركات البريطانية ألبالغ عددها ستة ألاف جهاز بمبلغ اجمالي أربعون مليون باوند …؟؟
وللحقيقة نقول أن العراق لم يحرك ملف قضية هذه الاجهزة الفاشلة التي بسببها أستشهد مئات الالاف من العراقيين.. وأستمرت طاحونة الموت تفتك بالعراقيين على الرغم من قيام البعض من وسائل الاعلام وبعض الخيرين من فضح حقيقة هذا الجهاز وفشله في كشف المتفجرات .. ومع ذلك أستمرت الجهات الامنية المختصة بالعمل على هذا الجهاز ..حتى أصبحت قضية الجهاز مسخرة وأضحوكة للشعب العراقي ..عندها تم اجراء التحقيق ..وسجن على اثرها ضحية واحدة تم اقتناؤها بعناية للتغطية على بقية الفاسدين من عمالقة الفساد …؟؟
وفي مطلع أيار من عام 2013 تم سجن مدير الشركة التي باعت ألاجهزة موضعة البحث الى العراق ألمدعو ((جيم ماكرميك)) بعد أن قامت الحكومة البريطانية بملاحقته قانونا وأحالته الى المحاكم المختصة ..لقيامه ببيع تلك الاجهزة الفاشلة الى العراق والتي تسببت بمقتل مئات الالاف من العراقيين كما أسلفنا ..؟؟
بعد هذا الاستعراض ألمختصر …أريد أن أوجه بعض ألاسئلة الى من يهمه الامر؟؟
1ـــ من هو ألممثل القانوني العراقي الذي حضر محاكمة (جيم ماكرميك(
2ـــ كيف وافق العراق على استعادت مبلغ اكثر من مليوني باوند ..في حين أن قيمة تلك ألاجهزة التي دفعها العراق من ثروات ابنائه (40000000) أربعون مليون باوند ؟؟؟؟
3ـــ أين هو تعويض مئات ألالاف من ألذين سقطوا شهداء بسبب هذه اللعبة ألمميتة ؟؟؟
4ـــ لماذا لم يطالب ممثل العراق القانوني التعويض لذوي من سقط صريعا . شهيدا …اذا كان للعراق ممثل في هذه القضية ؟؟؟.
أيها ألسادة ..متى سنحترم شعوبنا ..متى سنُشعر ألعالم أننا بشر ونساوي في ألانسانية قيمة ألشعوب ألاخرى ..كلا أيها السادة ولستم بسادتي ..أنتم استسغرتمونا
أمام ألمحتل ألامريكي ألغاصب عندما قبلتم تعويض ألشهيد العراقي ألذي سقط من جراء هذا الاحتلال الوحشي بـ ألفان وخمسمائة دولار امريكي…؟؟
فكيف تريدون أن يحترم العالم شعوبنا .. بل وللحقيقة أقول انكم غير مبالين لارواح الشعب ..ولا تهمكم مصالحة ..وألدليل على ذلك أنظروا بأعينكم ألعوراء ، أين وصل حال العراق بعهدكم المظلم … ألا تتحرك ضمائركم للعشرات بل المئات من من سقط شهيدا في مدينة ألصدر ..وحي العامل ..والعامرية .. وألشعب
وابي غريب ..والحلة ..وكربلاء ..وفي كل احياء العاصمة الحبيبة بغداد وبقية مدن العراق ..
هل تعلمون أيها السادة أنه جرى تعويض المواطن ألاسرائيلي الذي أصابته القليل من الحالة النفسية من جراء سقوط الصواريخ العراقية على المدن الاسرائيلية .. بـمئتي الف دولار دون أن تصيبه اي شضية من تلك الصواريخ؟؟
هذا مثل واحد من جملة ألمئات من ألامثلة التي دفع العراق بموجبها مبالغ طائلة لتعويض أضرار نفسية وممتلكات وغيرها أما ما دفعه العراق عن قيمة الارواح ألتي سقطت من جراء دخوله الكويت ..فالحديث مؤلم جدا عن ذلك ..؟؟
للاسف ألشديد نحن العرب من وضعنا انفسنا بهذا المستوى وجعلنا الغرب ينظر الينا بأستخفاف وكاننا من غير جنس البشر …؟ ولم نجد من يدافع عنا ويطالب بحقوقنا وحقوق الاثار ألمترتبة على غزونا واحتلالنا وتدميرنا وقتلنا .. ؟؟
وهكذا دفعت ليبيا مبلغ مليارين وسبعمائة مليون دولار لتعويض ذوي ضحايا سقوط ألطائرة الامريكية التي سقطت فوق مدينة لوكربي ألاسكتلندية عام 1988 وراح ضحيتها 270 قتلا … ولكن أنظروا الى نسبة الفرق بين من يدفعه العرب لضحاياهم …وبين من يدفعوه هم لضحيانا …؟؟؟
وأخيرا أقول ..اذا كنا لا نحترم أنفسنا ..فهل نريد من الاخرين أحترامنا ؟؟