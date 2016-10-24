– October 24, 2016

أهــكــذا تُــســتــرد ألــحــقــوق ؟‮ ‬- خــالــد ألــخـزرجــي

أعلنت هيئة ألنزاهة انها أستطاعت مع جهود وزارة ألخارجية وجهات أخرى من أستعادت مبلغ‮ ‬قدره‮ ‬مليونان وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف وخمسمائة وواحد وعشرون باوند أسترليني‮ ‬الى خزينة الدولة العراقية كتعويض عن اجهزة كشف المتفجرات التي‮ ‬أستوردها ألعراق من أحد الشركات البريطانية ألبالغ‮ ‬عددها‮ ‬ستة ألاف جهاز بمبلغ‮ ‬اجمالي‮ ‬أربعون مليون باوند‮ …‬؟؟

وللحقيقة نقول أن العراق لم‮ ‬يحرك ملف قضية هذه الاجهزة الفاشلة التي‮ ‬بسببها أستشهد مئات الالاف من العراقيين‮.. ‬وأستمرت طاحونة الموت تفتك بالعراقيين على الرغم من قيام البعض من وسائل الاعلام وبعض الخيرين من فضح حقيقة هذا الجهاز وفشله في‮ ‬كشف المتفجرات‮ .. ‬ومع ذلك أستمرت الجهات الامنية المختصة بالعمل على هذا الجهاز‮ ..‬حتى أصبحت قضية الجهاز مسخرة وأضحوكة‮ ‬للشعب العراقي‮ ..‬عندها تم اجراء التحقيق‮ ..‬وسجن على اثرها ضحية واحدة تم اقتناؤها بعناية للتغطية على بقية الفاسدين من عمالقة الفساد‮ …‬؟؟

وفي‮ ‬مطلع أيار من عام‮ ‬2013‮ ‬تم سجن مدير الشركة التي‮ ‬باعت ألاجهزة موضعة البحث الى العراق ألمدعو‮ ((‬جيم ماكرميك‮)) ‬بعد أن قامت الحكومة البريطانية بملاحقته قانونا وأحالته الى المحاكم المختصة‮ ..‬لقيامه ببيع تلك الاجهزة الفاشلة الى العراق والتي‮ ‬تسببت بمقتل مئات الالاف من العراقيين كما أسلفنا‮ ..‬؟؟

بعد هذا الاستعراض ألمختصر‮ …‬أريد أن أوجه بعض ألاسئلة الى من‮ ‬يهمه الامر؟؟

1ـــ من هو ألممثل القانوني‮ ‬العراقي‮ ‬الذي‮ ‬حضر محاكمة‮ (‬جيم ماكرميك‮( ‬

2ـــ كيف وافق العراق على استعادت مبلغ‮ ‬اكثر من مليوني‮ ‬باوند‮ ..‬في‮ ‬حين‮ ‬أن قيمة تلك ألاجهزة التي‮ ‬دفعها العراق من ثروات ابنائه‮ (‬40000000‮) ‬أربعون مليون باوند ؟؟؟؟

3ـــ أين هو تعويض مئات ألالاف من ألذين سقطوا شهداء بسبب هذه اللعبة‮ ‬ألمميتة ؟؟؟

4ـــ لماذا لم‮ ‬يطالب ممثل العراق القانوني‮ ‬التعويض لذوي‮ ‬من سقط صريعا‮ . ‬شهيدا‮ …‬اذا كان للعراق ممثل في‮ ‬هذه القضية ؟؟؟‮.‬

أيها ألسادة‮ ..‬متى سنحترم شعوبنا‮ ..‬متى سنُشعر ألعالم أننا بشر ونساوي‮ ‬في‮ ‬ألانسانية قيمة ألشعوب ألاخرى‮ ..‬كلا أيها السادة ولستم بسادتي‮ ..‬أنتم استسغرتمونا

أمام ألمحتل ألامريكي‮ ‬ألغاصب عندما قبلتم تعويض ألشهيد العراقي‮ ‬ألذي‮ ‬سقط من جراء هذا الاحتلال الوحشي‮ ‬بـ ألفان وخمسمائة دولار امريكي‮…‬؟؟

فكيف تريدون أن‮ ‬يحترم العالم شعوبنا‮ .. ‬بل وللحقيقة أقول انكم‮ ‬غير مبالين لارواح الشعب‮ ..‬ولا تهمكم مصالحة‮ ..‬وألدليل على ذلك أنظروا بأعينكم ألعوراء‮ ‬،‮ ‬أين وصل حال العراق بعهدكم المظلم‮ … ‬ألا تتحرك ضمائركم للعشرات بل المئات من من سقط شهيدا في‮ ‬مدينة ألصدر‮ ..‬وحي‮ ‬العامل‮ ..‬والعامرية‮ .. ‬وألشعب‮ ‬

وابي‮ ‬غريب‮ ..‬والحلة‮ ..‬وكربلاء‮ ..‬وفي‮ ‬كل احياء العاصمة الحبيبة بغداد وبقية مدن العراق‮ .. ‬

هل تعلمون أيها السادة أنه جرى تعويض المواطن ألاسرائيلي‮ ‬الذي‮ ‬أصابته القليل من الحالة النفسية من جراء سقوط الصواريخ العراقية على المدن الاسرائيلية‮ .. ‬بـمئتي‮ ‬الف دولار دون أن تصيبه اي‮ ‬شضية من تلك الصواريخ؟؟‮ ‬

هذا مثل واحد من جملة ألمئات من ألامثلة التي‮ ‬دفع العراق بموجبها مبالغ‮ ‬طائلة لتعويض أضرار نفسية وممتلكات وغيرها أما ما دفعه العراق عن قيمة الارواح ألتي‮ ‬سقطت من جراء دخوله الكويت‮ ..‬فالحديث مؤلم جدا عن ذلك‮ ..‬؟؟

للاسف ألشديد نحن العرب من وضعنا انفسنا بهذا المستوى وجعلنا الغرب‮ ‬ينظر الينا بأستخفاف وكاننا من‮ ‬غير جنس البشر‮ …‬؟ ولم نجد من‮ ‬يدافع عنا ويطالب بحقوقنا وحقوق الاثار ألمترتبة على‮ ‬غزونا واحتلالنا وتدميرنا وقتلنا‮ .. ‬؟؟

وهكذا دفعت ليبيا مبلغ‮ ‬مليارين وسبعمائة مليون دولار لتعويض ذوي‮ ‬ضحايا سقوط ألطائرة الامريكية التي‮ ‬سقطت فوق مدينة لوكربي‮ ‬ألاسكتلندية عام‮ ‬1988 وراح ضحيتها‮ ‬270 قتلا‮ … ‬ولكن أنظروا الى نسبة الفرق بين من‮ ‬يدفعه العرب لضحاياهم‮ …‬وبين من‮ ‬يدفعوه هم لضحيانا‮ …‬؟؟؟

وأخيرا أقول‮ ..‬اذا كنا لا نحترم أنفسنا‮ ..‬فهل نريد من الاخرين أحترامنا ؟؟