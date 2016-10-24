– October 24, 2016

الديمقراطية وحّدت أحزابهم وفرّقت صفوفنا‮ ‬- خولة العكيلي‮ ‬

ولأننا على اعتاب تحرير ثاني‮ ‬اكبر المدن العراقية الموصل من براثن داعش لابد لنا ان نأخذ بتجارب الدول لاسيما المجاورة بإحتواء الأزمات التي‮ ‬تعصف ببلادهم لتفويت فرص الأختراق الخارجي‮ ‬بالتدخل في‮ ‬ألشأن الداخلي‮ ‬للبلد‮ ‬واقصد هنا تركيا بعض النظر عن تدخلها العسكري‮ ‬في‮ ‬بعشيقة لنا معه وقفة أخرى‮ .‬

‮ ‬فقد احدث انقلاب15 من تموز للعام الجاري‮ ‬الذي‮ ‬استهدف حزب العدالة والتنمية المتمثل بشخص رئيس جمهورية تركيا رجب الطيب اردوغان نقلة في‮ ‬السياسة الدخلية لتركيا‮ ‬يشهد لها التاريخ المعاصر عندما وقف الشعب صفا‮” ‬واحدا‮” ‬بكل اطيافه واحزابه دفاعا”عن الديمقراطية‮. ‬في‮ ‬حين اجتهدت احزابنا بالاذعان لمصالحهم والرضوخ الى الأجندات الخارجية التي‮ ‬اخذت البلد نحو المجهول اوجدت له سيناريوهات بنيت على انقسامات عقائدية ناتجة عن جهل معرفي‮ ‬بمجابهة التحديات بعدما خلت قلوبهم من حسن النوايا‮ .‬

بينما حرص الفرقاء الأتراك على‮ ‬مناقشة‮ ‬آلية التفاوض على السلام لانقاذ بلدهم الجميلة من الفتنة المدمرة‮ ‬بدلا‮” ‬من الركون الى الحرب حتى لا‮ ‬يكون هناك عراق اخر وسوريا اخرى بعدما استقت‮ ‬احزاب تركيا العبر مما حدث ويحدث في‮ ‬هاتين البلدين من دمار وخراب وتدخل خارجي‮ ‬بشؤونهم الامر الذي‮ ‬اسفر عن فوضى امتدت وتمتد لسنوات مرهونة‮ ‬نهايتها بنزاهة الذمم وتوحيد الكلمة‮ . ‬

الاتراك اخذوا منها‮ ‬الدروس ليتركوا للاجيال القادمة سجلا‮” ‬ناصعا‮” ‬مشرفا‮” ‬يحكي‮ ‬لهم عما حدث في‮ ‬15‮ ‬من تموز والذي‮ ‬كاد‮ ‬يطيح بتاريخ تركيا وحاضرها ومستقبلها عملوا على اعادة الاستقرار الى بلدهم بعد أن‮ ‬غسل الرماد عن عيون احزابهم لتتضح لهم الحقائق التي‮ ‬طالما‮ ‬غابت عنهم لمطامع شخصية اظهرت لهم‮ ‬فيما بعد ان مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات بأستقائهم الحكمة التي‮ ‬انبثقت من فكر سطره اشخاص‮ ‬يرغبون باحترام خصوصيات حياة شعب بنى مجدا‮” ‬لبلاده باخلاص وامانة وذلك‮ ‬وفق معيار سلوكي‮ ‬اخرس العالم برمته وبوقت قياسي‮ ‬عادت الحياة الى طبيعتها في‮ ‬كافة ارجاء تركيا لم تتأثر بالانقلاب من الداخل او الخارج فقد حرصت على إعادة حساباتها بشأن علاقاتها الخارجية لاسيما مع دول الجوار اما الشأن الداخلي‮ ‬فأنها اجتهدت بالعمل على تسوية الأمور بالشكل الذي‮ ‬تراه مناسبا‮” ‬لتلك المرحلة‮ ‬لتبقى الديمقراطية حاضرة على الرغم من المؤاخذات على تفرد اردوغان بالسلطة والإجراءات التي‮ ‬يتخذها على خلفية الأنقلاب الفاشل من اعتقالات طالت كافة المستويات فهي‮ ‬تتقدم‮ ‬بمشاريعها واعمارها تسعى حكومتها وشعبها لتطويرها كل‮ ‬يوم لتسير صفا‮” ‬واحدا‮” ‬مع الغرب الأمر الذي‮ ‬تخشاه امريكا واوربا‮ ‬ان تكون دولة ديانتها الأســــــــلام رغم علمـــــــانيتها تبهر العالم وتكون محط انظارهم وانا شاهد عيان عما حدث ويحدث والعراق لم‮ ‬يشهد تطور حتى لو كان جزئــــــــــياً‮ ‬منذ الأحتلال الأمريكي‮ ‬عام‮ ‬2003‮ ‬وليومنا هذا‮.‬

فالكهرباء والتي‮ ‬تعد عصب الحياة واحدى اهم مقومات التطور اصبحت معضلة نتيجة الفساد المستشري‮ ‬في‮ ‬كافة المؤسسات الحكومية تنخر جسد بلد امتدت حضارته لأكثر من‮ ‬10‮ ‬آلاف عام كانت منارا‮” ‬للغرب‮ ‬الذي‮ ‬بدأ من حيث انتهينا واحزابنا منشغلة‮ ‬تتصرف كالمجانين في‮ ‬لحظات التعاسة لايرغبون بإلقاء احمالهم والتركيز عما‮ ‬يجري‮ ‬حولهم بوضع الأهداف التي‮ ‬يستطيعون من خلالها الأنطلاق بعراق جديد تكون ابوابه مشرعة للجميع‮ ‬يتمتعون بخيراته‮ ‬يواجهون كافة الظروف والتحديات بشجاعة عندما‮ ‬يسلكون الدرب الصحيح لبناء مابين النهرين فعراقنا جميل وشعبنا اجمل ومدننا الغربية تتحرر الواحدة تلو الأخرى على‮ ‬يد قواتنا‮” ‬الباسلة وابطال الحشد الشعبي‮ ‬والموصل اقترب موعد تطهيرها من داعش لتعود حرة شامخة الأمر الذي‮ ‬يستدعي‮ ‬من قادتنا واحزابنا ترك الخلافات والاسراع بلملمة الامور والابصار بوضوح الى ما خلف الستار ونضع نصب اعيننا النموذج التركي‮ ‬بعد الأنقلاب الذي‮ ‬افشله تلاحم الحكومة والشعب بكافة مكوناته ونعمل به‮ ‬فهي‮ ‬رصينة في‮ ‬اوقات المحن تصون كرامة شعبها وتحافظ على كيانها ولابد ان‮ ‬يكون العراق صورة من‮ ‬تلك الديمقراطية بفضل الشرفاء‮ ‬من ابنائها وهم كثر‮ .. ‬