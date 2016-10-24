الديمقراطية وحّدت أحزابهم وفرّقت صفوفنا - خولة العكيلي
الديمقراطية وحّدت أحزابهم وفرّقت صفوفنا - خولة العكيلي
ولأننا على اعتاب تحرير ثاني اكبر المدن العراقية الموصل من براثن داعش لابد لنا ان نأخذ بتجارب الدول لاسيما المجاورة بإحتواء الأزمات التي تعصف ببلادهم لتفويت فرص الأختراق الخارجي بالتدخل في ألشأن الداخلي للبلد واقصد هنا تركيا بعض النظر عن تدخلها العسكري في بعشيقة لنا معه وقفة أخرى .
فقد احدث انقلاب15 من تموز للعام الجاري الذي استهدف حزب العدالة والتنمية المتمثل بشخص رئيس جمهورية تركيا رجب الطيب اردوغان نقلة في السياسة الدخلية لتركيا يشهد لها التاريخ المعاصر عندما وقف الشعب صفا” واحدا” بكل اطيافه واحزابه دفاعا”عن الديمقراطية. في حين اجتهدت احزابنا بالاذعان لمصالحهم والرضوخ الى الأجندات الخارجية التي اخذت البلد نحو المجهول اوجدت له سيناريوهات بنيت على انقسامات عقائدية ناتجة عن جهل معرفي بمجابهة التحديات بعدما خلت قلوبهم من حسن النوايا .
بينما حرص الفرقاء الأتراك على مناقشة آلية التفاوض على السلام لانقاذ بلدهم الجميلة من الفتنة المدمرة بدلا” من الركون الى الحرب حتى لا يكون هناك عراق اخر وسوريا اخرى بعدما استقت احزاب تركيا العبر مما حدث ويحدث في هاتين البلدين من دمار وخراب وتدخل خارجي بشؤونهم الامر الذي اسفر عن فوضى امتدت وتمتد لسنوات مرهونة نهايتها بنزاهة الذمم وتوحيد الكلمة .
الاتراك اخذوا منها الدروس ليتركوا للاجيال القادمة سجلا” ناصعا” مشرفا” يحكي لهم عما حدث في 15 من تموز والذي كاد يطيح بتاريخ تركيا وحاضرها ومستقبلها عملوا على اعادة الاستقرار الى بلدهم بعد أن غسل الرماد عن عيون احزابهم لتتضح لهم الحقائق التي طالما غابت عنهم لمطامع شخصية اظهرت لهم فيما بعد ان مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات بأستقائهم الحكمة التي انبثقت من فكر سطره اشخاص يرغبون باحترام خصوصيات حياة شعب بنى مجدا” لبلاده باخلاص وامانة وذلك وفق معيار سلوكي اخرس العالم برمته وبوقت قياسي عادت الحياة الى طبيعتها في كافة ارجاء تركيا لم تتأثر بالانقلاب من الداخل او الخارج فقد حرصت على إعادة حساباتها بشأن علاقاتها الخارجية لاسيما مع دول الجوار اما الشأن الداخلي فأنها اجتهدت بالعمل على تسوية الأمور بالشكل الذي تراه مناسبا” لتلك المرحلة لتبقى الديمقراطية حاضرة على الرغم من المؤاخذات على تفرد اردوغان بالسلطة والإجراءات التي يتخذها على خلفية الأنقلاب الفاشل من اعتقالات طالت كافة المستويات فهي تتقدم بمشاريعها واعمارها تسعى حكومتها وشعبها لتطويرها كل يوم لتسير صفا” واحدا” مع الغرب الأمر الذي تخشاه امريكا واوربا ان تكون دولة ديانتها الأســــــــلام رغم علمـــــــانيتها تبهر العالم وتكون محط انظارهم وانا شاهد عيان عما حدث ويحدث والعراق لم يشهد تطور حتى لو كان جزئــــــــــياً منذ الأحتلال الأمريكي عام 2003 وليومنا هذا.
فالكهرباء والتي تعد عصب الحياة واحدى اهم مقومات التطور اصبحت معضلة نتيجة الفساد المستشري في كافة المؤسسات الحكومية تنخر جسد بلد امتدت حضارته لأكثر من 10 آلاف عام كانت منارا” للغرب الذي بدأ من حيث انتهينا واحزابنا منشغلة تتصرف كالمجانين في لحظات التعاسة لايرغبون بإلقاء احمالهم والتركيز عما يجري حولهم بوضع الأهداف التي يستطيعون من خلالها الأنطلاق بعراق جديد تكون ابوابه مشرعة للجميع يتمتعون بخيراته يواجهون كافة الظروف والتحديات بشجاعة عندما يسلكون الدرب الصحيح لبناء مابين النهرين فعراقنا جميل وشعبنا اجمل ومدننا الغربية تتحرر الواحدة تلو الأخرى على يد قواتنا” الباسلة وابطال الحشد الشعبي والموصل اقترب موعد تطهيرها من داعش لتعود حرة شامخة الأمر الذي يستدعي من قادتنا واحزابنا ترك الخلافات والاسراع بلملمة الامور والابصار بوضوح الى ما خلف الستار ونضع نصب اعيننا النموذج التركي بعد الأنقلاب الذي افشله تلاحم الحكومة والشعب بكافة مكوناته ونعمل به فهي رصينة في اوقات المحن تصون كرامة شعبها وتحافظ على كيانها ولابد ان يكون العراق صورة من تلك الديمقراطية بفضل الشرفاء من ابنائها وهم كثر ..