حادث إطلاق نار بين الهند وباكستان يوقع أربعة قتلى

– October 24, 2016

اسلام اباد- (أ ف ب) – قتل طفلان ومدني وجندي الاثنين في حادث تبادل اطلاق نار عبر الحدود بين الهند وباكستان كما افاد مسؤولون من البلدين اللذين توترت العلاقات بينهما في الاسابيع الاخيرة.

واعلن الجيش الباكستاني ان طفلة في شهرها ال18 ومدنيا قتلا في عملية اطلاق نار غير مبررة من الجانب الهندي عبر الحدود بين الهند وباكستان.

وادى الحادث الى اصابة سبعة مدنيين بحسب بيان للجيش الباكستاني موضحا ان اطلاق النار وقع عند الحدود بين كشمير الهندية وولاية بنجاب الباكستانية.

وبحسب الشرطة الهندية وقع تبادل اطلاق النار في وقت مبكر الاثنين عند منطقة بورا في الجانب الهندي ما اسفر عن مقتل حارس حدود هندي وصبي في السادسة.

وتوفي عنصر حرس الحدود لاصابته في انفجار قذيفة اطلقتها قوات باكستانية كما ذكر الضابط في الشرطة الهندية دنيش رنا لوكالة فرانس برس.

وقال “قتل الصبي والعنصر في قوات امن الحدود في تبادل لاطلاق النار باسلحة خفيفة وقذائف استمر طوال الليل على طول الحدود”.

تدهورت العلاقات بين الدولتين النوويتين في الاشهر الاخيرة خصوصا منذ الهجوم على قاعدة عسكرية هندية في كشمير في ايلول/سبتمبر اسفرت عن مقتل 19 جنديا، نسبته نيودلهي الى متطرفين باكستانيين.

وردت الهند ب”عمليات دقيقة” في الجانب الباكستاني من كشمير استهدفت معاقل لمتطرفين ما اثار استياء اسلام اباد.

ويأتي هذا الحادث بعد ايام على قيام حرس الحدود الهندي بقتل سبعة جنود باكستانيين ردا على خرق وقف اطلاق النار في حين نفت باكستان هذه الاتهامات.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان بعد استقلال كل منهما عن بريطانيا في 1947. ويطالب البلدان بالسيادة الكاملة على كشمير.