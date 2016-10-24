– October 24, 2016

رئيس الوزراء التركي يلوّح بتدخل في سنجار لملاحقة حزب العمال الكردستاني

أنقرة تتحدث عن رغبة مشتركة مع البارزاني بإنشاء منطقة آمنة داخل العراق

انقرة – ماهر اوغلو

اربيل – فريد حسن

لم ينتظر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم طويلاً بعد فشل مهمة وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر في بغداد ، وفيما كان الاخير في طريقه الى إقليم كردستان لبحث دور البيشمركة في معركة الموصل، كشف يلدريم عن رغبة مشتركة لبلاده مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني في إقامة (منطقة آمنة) داخل العراق بالتعاون مع حكومة كردستان، ملوحاً بإمكانية التدخل في سنجار لمجابهة عناصر حزب العمال الكردستناي التركي . وقال يدلريم لدى رده على سؤال خلال لقاء مع محطات تلفزيونية تركية، ما إذا كانت هناك مباحثات بين أنقرة وأربيل بشأن إقامة منطقة خالية مما وصف بالإرهاب، قال إن (الإقليم الكردي يدرك أهمية التعاون مع تركيا في هذا الإطار وأكد استعداده لذلك في مناسبات عدة).واكد يلدريم ان المنطقة الآمنة المشتركة داخل أراضي كردستان العراق تشبه نظيرتها في سوريا، وأضاف (لدينا رغبة مشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من حيث المبدأ لإقامة المناطق الآمنة في كل مكان يتطلب ذلك، لأن الخطر مشترك بالنسبة للجانبين وهو بي كي كي حزب العمال الكردستاني )، مشيراً إلى(وجود قوات خاصة تركية متمركزة على المنطقة الحدودية في الجانب العراقي بالقرب من أربيل، لذلك تبدي حكومة الإقليم رغبتها في التعاون معنا بشكل وثيق).وتابع (بالطبع هناك تعاون في الوقت الراهن، لكن لدينا إمكانات لتعزيزه أكثر، لان مسؤولي اقليم كردستان منزعجون من الإرهابيين بقدر انزعاجنا)، في إشارة لعناصر منظمة بي كي كي . وبحسب يلدريم فإن عناصر بي كي كي (بدأت بالتحرك من جبال قنديل شمالي العراق، صوب قضاء سنجار وتعمل على إنشاء معسكر لها هناك وبالتالي هذا يشكل خطرًا على حكومة الإقليم أكثر مما يشكله علينا)، مشدداً على القول(سنعمل على تحقيق الأمن وانشاء مساحة آمنة مشتركة).وفيما إذا كانت هناك معلومات أو وثائق لدى تركيا بخصوص تمركز بي كي كي في سنجار، قال أن لدى حكومته معلومات في هذا الصدد، . وكان كارتر قد بحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد اول امس معركة الموصل ووضع القوات التركية بالقرب من المدينة، مشيداً بـ(التنسيق التام) بين القوات الحكومية العراقية وقوات البيشمركة في معركة الموصل، مؤكداً المعركة تسير وفق المخطط لها. وكان الخبير العسكري عماد علو قد اكد لـ(الزمان) امس ان (كارتر يسعى الى التوصل لحل مرضٍ بين العراق وتركيا بشأن النزاع الحاصل بينهما من جراء وجود القوات التركية على الاراضي العراقية), مؤكدا (امكانية التوصل لصيغة حل بين الطرفين تسمح للجيش التركي بتزويد العراق بالمعلومات والاسناد المدفعي والجوي) . من جهته، جدد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء امس رفض العراق القاطع لأي مشاركة ودور تركي في معركة تحرير الموصل.وقال في تصريح أن (ما حدث في لقاء كارتر والعبادي والتصريحات التي صدرت عنهما بعد الاجتماع تؤكد بأنه لا يوجد دور للقوات التركية بمعركة الموصل)، لافتاً الى ان ( أبرز عبارة لكارتر في انقرة قبل زيارته لبغداد كانت ان اي مشاركة تركية يتعين ان تحصل على موافقة الحكومة العراقية).

وأضاف (بالتاكيد اللقاء كان واضحاً بهذا الصدد، بأنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية في عملية تحرير الموصل وهذه مهمة العراقيين هم من يقومون بها )، موضحاً (عندما جاء كارتر الى بغداد عرف الموقف العراقي من مشاركة تركيا). واكد الحديثي ان (القرار يبقى عراقياً واذا كانت هناك رؤية مختلفة لأي طرف خارجي فهو فهمه الخاص للموضوع ولكن الحكومة العراقية هي من تقرر مشاركة اي طرف).وفي اربيل ، بحث كارتر مع البارزاني ومسؤولين آخرين امس دور الإقليم وقوات البيشمركة في عملية تحرير الموصل. ووصل كارتر إلى اربيل امس وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني في استقباله في مطار أربيل الدولي، قادما من بغداد وتضمنت مشاورات كارتر في اربيل ايضاً شؤون محاربة تنظيم داعش وتحديداً عملية استعادة الموصل.وتتضمن زيارة كارتر الى الاقليم ايضاً لقاءه بقادة عسكريين يشاركون في الحرب على ضد داعش.وتنص خطة الهجوم على أن تتوقف البيشمركة على بعد نحو 20 كيلو مترا من المدينة، على ان تتولى القوات الحكومية عملية الدخول إلى الموصل.