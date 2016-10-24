– October 24, 2016

نفي تسلم المجلس أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة

أوغلو لـ (الزمان): البرلمان يصوّت اليوم على قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة

بغداد – قصي منذر

يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسته للتصويت على قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة ومناقشة قوانين اخرى نافيا تسلم البرلمان لاسماء مرشحي الوزارات الشاغرة . وقال مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو لـ (الزمان) امس ان (البرلمان يصوت في جلسة اليوم على قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة بالاضافة الى مناقشة قوانين اخرى). نافيا (تسلم البرلمان اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة من رئيس الوزراء حيدر العبادي). وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اعلن عن تسلم البرلمان لقانون موازنة العام المقبل من الحكومة. وقال الجبوري في بيان امس ان (مجلس النواب تسلم قانون الموازنة ووجهنا بإدراجها على جدول اعمال الجلسة)، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن الوزارات المشمولة بسلف 10 ملايين دينار من مصرف الرافدين. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في صفحتها على فيسبوك امس أن (الوزارات التي يسمح لها بالتقديم على السلف من مصرف الرافدين هي الدفاع والاسكان والعدل والزراعة والتربية بالاضافة الى مديريتي حماية الشخصيات والامن الوطني).

على صعيد اخر بحث رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي مع رئيس حركة الحل جمال الكربولي تطورات الاحداث على الساحة المحلية والاقليمية ومعارك تحرير المدن من داعش.

وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا إمكانية تعزيز التعاون العربي والاقليمي المشترك في إطار الحرب على الإرهاب وتجاوز الازمة المالية التي يعاني منها العراق). مشيرا الى ان (الجانبين اتفقا على أهمية توحيد المواقف السياسية والعمل المشترك العابر للطائفية لمرحلة ما بعد داعش في إطار الثوابت الوطنية ومبادئ الشراكة السياسية).