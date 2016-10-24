وفاة أمير قطر الأسبق

– October 24, 2016

الدوحة,- (أ ف ب) – أعلنت قطر الأحد الحداد ثلاثة أيام إثر وفاة أميرها الأسبق خليفة بن حمد آل ثاني الذي حكم الإمارة من العام 1972 حتى 1995 عندما انقلب عليه نجله.

وتوفي الأمير الأسبق، وهو جد أمير قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني، الأحد عن عمر ناهز 84 عاما، بحسب ما أعلن الديوان الأميري في بيان، من دون تحديد ظروف وفاته.

وأزيح الأمير الأسبق عن السلطة بينما كان يقضي إجازة في جنيف عندما قام نجله عام 1995 بانقلاب لم يشهد أعمال عنف.

وكان خليفة بن حمد آل ثاني أحد أوائل حكام قطر بعد استقلالها عن بريطانيا العظمى عام 1971.

وخلال عهده بدأت قطر تشهد تطورا وعملت على تنمية ثرواتها الطبيعية من الطاقة.

والأمير الأسبق هو أحد مؤسسي مجلس التعاون الخليجي.

وبعد إزاحته عن السلطة، استقر الأمير الأسبق في فرنسا، قبل أن يعود إلى قطر عام 2004.