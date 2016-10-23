الممثل البريطاني كامبرباتش مسرور لتعامله مع المؤثرات الخاصة

– October 23, 2016

لوس‭ ‬أنجليس‭-(‬رويترز‭) – ‬عبر‭ ‬الممثل‭ ‬البريطاني‭ ‬الشهير‭ ‬بندكت‭ ‬كامبرباتش‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعامل‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬المؤثرات‭ ‬السينمائية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬فيلمه‭ ‬الأخير‭ (‬دكتور‭ ‬سترينج‭) ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬فيه‭ ‬بدور‭ ‬أحد‭ ‬الأبطال‭ ‬الخارقين‭. ‬ويلعب‭ ‬الممثل‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬ترشيحا‭ ‬لجائزة‭ ‬الأوسكار‭ – ‬في‭ ‬تعامل‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مارفل‭ ‬كوميكس‭ ‬يونيفرس‭ – ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الأمريكي‭ ‬ويجسد‭ ‬دور‭ ‬طبيب‭ ‬أعصاب‭ ‬يواجه‭ ‬عالما‭ ‬خفيا‭ ‬من‭ ‬السحر‭ ‬بعد‭ ‬فقدانه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬يديه‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سير‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬الأول‭ ‬للفيلم‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تدور‭ ‬الكاميرا‭ ‬360‭ ‬درجة‭ ‬وتصور‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ويصبح‭ ‬مجرد‭ ‬مشهد‭ ‬في‭ ‬المونتاج‭ ‬النهائي‭… ‬وقد‭ ‬تواجه‭ ‬لحظات‭ ‬خلال‭ ‬التصوير‭ ‬تكون‭ ‬صعبة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬قد‭ ‬تفقدك‭ ‬صوابك‭.‬‮»‬واشتهر‭ ‬كامبرباتش‭ ‬بدور‭ ‬المحقق‭ ‬شارلوك‭ ‬هولمز‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ (‬شارلوك‭). ‬وحضر‭ ‬كامبرباتش‭ ‬العرض‭ ‬الأول‭ ‬لفيلمه‭ ‬مع‭ ‬شريكته‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الممثلة‭ ‬البريطانية‭ ‬تيلدا‭ ‬سوينتون‭. ‬وتطرقت‭ ‬سوينتون‭ ‬إلى‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬كشخصية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬آسيوية‭ ‬تنحدر‭ ‬من‭ ‬جبال‭ ‬الهيمالايا‭ . ‬وقالت‭ ‬‮«‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يثيرون‭ ‬ضجة‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭… ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬العالمية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬وعليهم‭ ‬أن‭ ‬يرفعوا‭ ‬صوتهم‭ ‬بشكل‭ ‬لائق‭ ‬وسأضم‭ ‬صوتي‭ ‬إليهم‭.‬‮»‬ وأضافت‭ ‬‮«‬جميل‭ ‬أن‭ ‬يشاهد‭ ‬الناس‭ ‬الفيلم‭ ‬ويعرفون‭ ‬سبب‭ ‬اختيار‭ ‬الشخصيات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬عليه‭.. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يتوقف‭ ‬أحد‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬الصوت‭ ‬عاليا‭ ‬وبلياقة‭ ‬لأنهم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يفعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يتغير‭ ‬شيء‭.‬‮»‬‭ ‬ويبدأ‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭.‬