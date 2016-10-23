ممثلة أفلام إباحية أميركية:ترامب عرض ممارسة الجنس مقابل المال

– October 23, 2016

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬إتهمت‭ ‬ممثلة‭ ‬أفلام‭ ‬إباحية‭ ‬أميركية‭ ‬السبت،‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأميركية‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بأنه‭ ‬اقترح‭ ‬عليها‭ ‬ممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬مقابل‭ ‬المال،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬عرض‭ ‬عليها‭ ‬مبلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬لكي‭ ‬تنضم‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬غرفته‭ ‬داخل‭ ‬فندق‭. ‬وقالت‭ ‬جيسيكا‭ ‬درايك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬ترافقها‭ ‬المحامية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬التشهير‭ ‬بحق‭ ‬النساء‭ ‬غلوريا‭ ‬أولريد،‭ ‬إنها‭ ‬التقت‭ ‬ترامب‭ ‬أثناء‭ ‬بطولة‭ ‬للغولف‭ ‬في‭ ‬بحيرة‭ ‬تاهو‭ ‬بكاليفورنيا‭ ‬عام‭ ‬2006‭.‬

وأضافت‭ ‬المرأة‭ ‬الشابة‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬دعاها‭ ‬للانضمام‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬غرفته‭ ‬داخل‭ ‬الفندق،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬قصدت‭ ‬غرفته‭ ‬برفقة‭ ‬امرأتين‭ ‬أخريين‭. ‬وروت‭ ‬درايك‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مرتديا‭ ‬قميص‭ ‬نوم،‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬معانقتهن‭ ‬‮«‬بشدة‮»‬‭ ‬وتقبيلهن‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬موافقتهن‮»‬‭.‬

وشرحت‭ ‬درايك‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬غرفتها،‭ ‬اتصل‭ ‬بها‭ ‬ترامب‭ ‬لكي‭ ‬تنضم‭ ‬إليه‭ ‬مجددا،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سألها‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬تريدين؟‭ ‬كم؟‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬رفضت‭ ‬دعوته،‭ ‬ذكرت‭ ‬درايك‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬اتصالا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬آخر،‭ ‬عارضا‭ ‬عليها‭ ‬مبلغ‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬الطائرة‭ ‬الخاصة‭ ‬بقطب‭ ‬العقارات‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.‬

أما‭ ‬المحامية‭ ‬التي‭ ‬تدافع‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬امرأتين‭ ‬أخريين‭ ‬تتهمان‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬بالقيام‭ ‬بسلوك‭ ‬جنسي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقتهما،‭ ‬فأظهرت‭ ‬أمام‭ ‬الصحافيين‭ ‬صورة‭ ‬لترامب‭ ‬ودرايك‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬الغولف‭. ‬ورفض‭ ‬فريق‭ ‬حملة‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬سخيفة‭ ‬وزائفة‭ ‬تماما‭. ‬ترامب‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬هذه‭ ‬المرأة،‭ ‬ولا‭ ‬يتذكرها‭ ‬ولا‭ ‬يهتم‭ ‬أيضا‭ ‬بمعرفتها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬محاولة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬فريق‭ (‬المرشحة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬هيلاري‭) ‬كلينتون‭ ‬لتشويه‭ ‬سمعة‭ ‬مرشح‭ ‬حل‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬استطلاعات‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬تراجعا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الفائتة،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬اتهامات‭ ‬بأنه‭ ‬تصرف‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬مع‭ ‬عشر‭ ‬نساء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ (‬اعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬أو‭ ‬تحرش‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬مجددا‭ ‬السبت‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬بنسيلفانيا‭ (‬شرق‭) ‬‮«‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬أبدا‭. ‬أبدا‭. ‬جميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الكاذبات‭ ‬ستتم‭ ‬ملاحقتهن‭ ‬قضائيا‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‮»‬‭.‬