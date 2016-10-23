محاسن الحلو .. مروضة نمور مصرية لا يعرف الخوف طريقه إليها

– October 23, 2016

القاهرة‭- ‬رويترز‭ ‬ر‭: ‬وراء‭ ‬القضبان‭ ‬تقضي‭ ‬مدربة‭ ‬ومروضة‭ ‬الحيوانات‭ ‬المفترسة‭ ‬محاسن‭ ‬الحلو‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬وقتها‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬ورثته‭ ‬عن‭ ‬والدها‭ ‬وجدتها‭. ‬وقد‭ ‬كرست‭ ‬الشابة‭ ‬المصرية‭ ‬خريجة‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬حياتها‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬ترويض‭ ‬وتدريب‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬الخطرة‭ ‬والمتوحشة‭. ‬وتقدم‭ ‬محاسن‭ ‬عرضا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬السيرك‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬سائرة‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬والدها‭ ‬وجدتها‭.‬

إنه‭ ‬عمل‭ ‬محفوف‭ ‬بالمخاطر‭ ‬لكن‭ ‬محاسن‭ ‬اعتادت‭ ‬عليه‭. ‬وكان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬والدها‭ ‬وجدتها‭ ‬قد‭ ‬تعرضا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لهجمات‭ ‬من‭ ‬حيوانات‭ ‬قاما‭ ‬بترويضها‭. ‬

وتعرضت‭ ‬جدتها‭ ‬للهجوم‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التهديد‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يعقرها‭ ‬أحد‭ ‬هذا‭ ‬الحيوانات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الخوف‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬محاسن‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬أنا‭ ‬بحب‭ ‬الحيوان‭ ‬ده‭ ‬فأنا‭ ‬عايزة‭ ‬أفهم‭ ‬شخصيته‭ ‬وأتعامل‭ ‬معاه‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬وده‭ ‬إلي‭ ‬أنا‭ ‬بعمله‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬بتاعتي‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬العرض‭ (‬بالإنجليزية‭) ‬بتاعي‭.. ‬إن‭ ‬أنا‭ ‬بخلي‭ ‬إن‭ ‬الأسد‭ ‬أو‭ ‬النمر‭ ‬إن‭ ‬إنت‭ ‬ييجي‭ ‬في‭ ‬دماغك‭ ‬و‭ ‬أنا‭ ‬بتعامل‭ ‬معهم‭.. ‬لأ‭ ‬دول‭ ‬قطط‭ ‬عمرهم‭ ‬ما‭ ‬يبقوا‭ ‬أسود‭ ‬ونمور‭.. ‬ديه‭ ‬الجملة‭ ‬إلي‭ ‬بتعجبني‭ ‬جداً‭ ‬لما‭ ‬الناس‭ ‬يقولولي‭ ‬لا‭ ‬لا‭ ‬إحنا‭ ‬بنحس‭ ‬إنكمابتتعامليش‭ ‬مع‭ ‬أسد‭ ‬إنتي‭ ‬بتتعاملي‭ ‬مع‭ ‬قطة‭.. ‬بقولهم‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬طيب‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬دي‭ ‬الرسالة‭ (‬بالإنجليزية‭) ‬اللي‭ ‬أنا‭ ‬عاوزة‭ ‬أوصلها‭ ‬اللي‭ ‬هو‭.. ‬رغم‭ ‬إن‭ ‬هو‭ ‬حيوان‭ ‬مفترس‭ ‬وقوي‭ ‬جداً‭ ‬بس‭ ‬قدامي‭ ‬تحس‭ ‬إنه‭ ‬كائن‭ ‬صديقي‭.. ‬صاحبي‭.. ‬أنا‭ ‬بقدر‭ ‬إن‭ ‬لما‭ ‬بطلب‭ ‬منه‭ ‬طلب‭ .. ‬يقدر‭ ‬ينفذه‭.‬‮»‬‭ ‬وتعمل‭ ‬محاسن‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬النادرة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬النمور‭ ‬البيضاء‭.‬

ويضم‭ ‬عرضها‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬النمور‭ ‬البيضاء‭ ‬وأسدين‭ ‬أفريقيين‭ ‬وأسدا‭ ‬أبيض‭ ‬وثلاث‭ ‬لبؤات‭ ‬أفريقية‭ ‬ونمرين‭ ‬سيبيريين‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬الذي‭ ‬تعيش‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬شبل‭ ‬صغير‭ ‬‮«‬مفيش‭ ‬حاجة‭ ‬اسمها‭ ‬صعبة‭.. ‬مفيش‭ ‬حاجة‭ ‬اسمها‭ ‬مستحيلة‭. ‬فأخدت‭ ‬القرار‭ ‬وقلت‭ ‬لازم‭ ‬أعمل‭ ‬ده‭ ‬ولازم‭ ‬إن‭ ‬أنا‭ ‬الحيوانات‭ ‬دي‭ ‬إن‭ ‬أنا‭ ‬أشوف‭ ‬هتعامل‭ ‬معها‭ ‬إزاي‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬إن‭ ‬أنا‭ ‬أقرب‭ ‬منهم‭ ‬وأشوف‭ ‬هل‭ ‬دي‭ ‬أكتر‭ ‬شراسة‭.. ‬هل‭ ‬هي‭ ‬صعب‭ ‬التعامل‭ ‬معاها‭.. ‬اكتشفت‭ ‬إن‭ ‬الموضوع‭ ‬بيرجع‭ ‬لشخصية‭ ‬الحيوان‭ ‬نفسه‭.. ‬إنكبتعرف‭ ‬تتعامل‭ ‬معاه‭ ‬إزاي‭.. ‬إنك‭ ‬بتشوف‭ ‬شخصيته‭ ‬إن‭ ‬هو‭ ‬عامل‭ ‬زي‭ ‬ابنك‭ ‬بتربيه‭ ‬على‭ ‬حاجات‭ ‬معينة‭ ‬إنت‭ ‬عايزها‭ ‬فبيبتدي‭ ‬إن‭ ‬هو‭ ‬بينفذ‭ ‬طلباتك‭ ‬دي‭. ‬فهو‭ ‬ده‭ ‬إلي‭ ‬حصلي‭ ‬مع‭ ‬النمور‭ ‬بتاعتي‭ ‬والأسود‭ ‬بتاعتي‭ ‬وده‭ ‬الكويس‭ ‬إن‭ ‬ده‭ ‬بقى‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬عروضي‭ ‬وفي‭ ‬صوري‭.‬‮»‬

وتعتقد‭ ‬مروضة‭ ‬الأسود‭ ‬المصرية‭ ‬الشابة‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬المرأة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمر‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بهذه‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وتعيش‭ ‬بعض‭ ‬الحيوانات‭ ‬مع‭ ‬محاسن‭ ‬لما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬القاهرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسكينها‭ ‬في‭ ‬السيرك‭.‬

وجرى‭ ‬تكريم‭ ‬مروضة‭ ‬الحيوانات‭ ‬المفترسة‭ ‬والاعتراف‭ ‬بمواهبها‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬فنان‭ ‬سيرك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‮»‬‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ماستر‮»‬‭ ‬في‭ ‬روسيا