حظر بيع وتناول الكحول في العراق والعقوبة عشرون ألف دولار

– October 23, 2016

السوق‭ ‬السوداء‭ ‬تنتعش‭ ‬والنواب‭ ‬منقسمون‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬المدنية‭ ‬والدينية

بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اثار‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬السبت‭ ‬حظر‭ ‬استيراد‭ ‬وبيع‭ ‬وتناول‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬جدلا‭ ‬حادا‭ ‬دفع‭ ‬باحد‭ ‬النواب‭ ‬الى‭ ‬اعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬انتصارا‭ ‬للفكر‭ ‬‮«‬الداعشي‮»‬‭.‬

وحشر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬القرار‭ ‬ضمن‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬وتم‭ ‬تمريره‭ ‬خفية‭ ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬اي‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬بذلك‭.‬

لكن‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬محمود‭ ‬الحسن‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬المشروع‭ ‬تباهى‭ ‬بذلك‭ ‬وراح‭ ‬يبارك‭ ‬للمرجعية‭ ‬الشيعية‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الفيسبوك‭.‬

لكن‭ ‬النائب‭ ‬حيدر‭ ‬الملا‭ ‬اعتبر‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬يشكل‭ ‬انتصارا‭ ‬للفكر‭ ‬‮«‬الداعشي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬احكام‭ ‬الشريعة‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرته‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭.‬

وقال‭ ‬الملا‭ ‬وهو‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬ائتلاف‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتضافر‭ ‬جهود‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المقدسة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي،‭ ‬ينبري‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الطيف‭ ‬الاسلامي‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لينتصر‭ ‬للفكر‭ ‬الداعشي‭ ‬في‭ ‬اجتثاث‭ ‬الاخر‭ ‬في‭ ‬معتقده‭ ‬وممارسة‭ ‬حرياته‭ ‬وشعائره‮»‬‭.‬

وانتشر‭ ‬رسم‭ ‬كاريكاتوري‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يمثل‭ ‬البرلمان‭ ‬وهو‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬زجاجة‭ ‬كحول‭ ‬وخلفه‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحكومات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬محافظون‭ ‬من‭ ‬احزاب‭ ‬اسلامية‭ ‬تمنع‭ ‬بيع‭ ‬وتناول‭ ‬الكحول،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬انتشار‭ ‬ظاهرة‭ ‬المخدرات‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬البصرة‭.‬

وتحدث‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬مخدر‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الكريستال‮»‬‭ ‬مصدره‭ ‬ايران‭ ‬يتناوله‭ ‬حتى‭ ‬تلاميذ‭ ‬المدارس‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬وصفت‭ ‬النائب‭ ‬ميسون‭ ‬الدملوجي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الثقافة‭ ‬والاعلام‭ ‬اقرار‭ ‬القانون‭ ‬ب»الافلاس‮»‬‭.‬

واكدت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القانون‭ ‬تم‭ ‬تمريره‭ ‬بلا‭ ‬عد‭ ‬للاصوات‮»‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الفقرة‭ ‬تم‭ ‬تمريرها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الجلسة‮»‬‭.‬

ورات‭ ‬الدملوجي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الامور‭ ‬تنظم‭ ‬بقوانين‭ ‬وضوابط،‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬المدنية‭. ‬وإلغاؤها‭ ‬لا‭ ‬يخدم‭ ‬الا‭ ‬تجار‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‮»‬‭.‬

وصوت‭ ‬نواب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬ترأسها‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬سليم‭ ‬الجبوري‭ ‬حضرها‭ ‬226‭ ‬نائبا‭ ‬ايدت‭ ‬غالبيتهم‭ ‬اقرار‭ ‬مادة‭ ‬تمنع‭ ‬استيراد‭ ‬وصناعة‭ ‬وبيع‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭.‬

ويعاقب‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بغرامة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬الى‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬بين‭ ‬8‭ ‬و20‭ ‬الف‭ ‬دولار‭).‬

وأصدر‭ ‬النائب‭ ‬المسيحي‭ ‬يونادم‭ ‬كنا،‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬الرافدين‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬بيانا‭ ‬يؤكد‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬اي‭ ‬تشريعات‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الفردية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كنا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬ويكثر‭ ‬من‭ ‬تعاطي‭ ‬المخدرات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اثار‭ ‬الموضوع‭ ‬جدلا‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬فيسبوك‭ ‬وتعليقات‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬التهكم‭ ‬والسخرية‭.‬

وكتب‭ ‬حسين‭ ‬العامري‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬النائب‭ ‬الحسن‭ ‬في‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬القوانين‭ ‬المفروض‭ ‬الالتفات‭ ‬لها‭. ‬فبعد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬البطالة‭ ‬والفساد‭ ‬والارهاب‭ ‬والطائفية‭ ‬والسمو‭ ‬بالمجتمع‭ ‬لارقى‭ ‬درجات‭ ‬الجمهورية‭ ‬الافلاطونية‭ ‬الفاضلة‭ ‬وجب‭ ‬سن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬لاتمام‭ ‬النعمة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬متى‭ ‬تكفلون‭ ‬الايتام‭ ‬وترجعون‭ ‬المهجرين‭ ‬لمدنهم‭ ‬وتعمرون‭ ‬البلد‭ ‬وتسنون‭ ‬قانون‭ ‬يوصل‭ ‬مستحقات‭ ‬الشهداء‭ ‬لذويهم‭ ‬بدل‭ ‬ان‭ ‬تجرجروا‭ ‬امهاتهم‭ ‬ونسائهم‭ ‬وتهينوهم‭ (…) ‬بعدها‭ ‬امنعوا‭ ‬العرق‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الكحول‭ ‬تغلق‭ ‬ابوابها‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬محرم‭.‬

ويقول‭ ‬سعد‭ ‬أمير‭ ‬اسود،‭ ‬وهو‭ ‬صاحب‭ ‬عربة‭ ‬قرب‭ ‬محل‭ ‬لبيع‭ ‬الخمور‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البتاويين‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬بغداد‭ ‬‮«‬يلجأ‭ ‬الناس‭ ‬الى‭ ‬الكحول‭ ‬لانها‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬المخدرات‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬امور‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬الحاق‭ ‬الخراب‭ ‬بالبلد،‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬يعيد‭ ‬النظر‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬كونه‭ ‬يشكل‭ ‬فشلا‭ ‬ذريعا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬كمواطن‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬ميثم‭ ‬وهو‭ ‬صاحب‭ ‬محل‭ ‬لبيع‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكرادة‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬اي‭ ‬عمل‭ ‬اخر‭ ‬ستفقد‭ ‬عائلاتنا‭ ‬مواردها،‭ ‬لا‭ ‬اعرف‭ ‬هل‭ ‬سيسمحون‭ ‬لنا‭ ‬ان‭ ‬نفتح‭ ‬المحلات‭ ‬ام‭ ‬لا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬كيف‭ ‬ستعيش‭ ‬هذه‭ ‬العائلات»؟

كما‭ ‬يعلق‭ ‬معلقون‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬الموضوع‭ ‬بشكل‭ ‬ساخر‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬يحمل‭ ‬ابعادا‭ ‬قانونية‭ ‬واجتماعية‭.‬

وكتب‭ ‬احدهم‭ ‬هازئا‭ ‬‮«‬لماذا‭ ‬صدر‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تحررت‭ ‬فيه‭ ‬بعشيقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬البلدة‭ ‬المسيحية‭ ‬الشهيرة‭ ‬بانتاج‭ ‬‮«‬العرق‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الموصل‭.‬

وراى‭ ‬حمودي‭ ‬محمد‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬حظر‭ ‬المساجد‭ ‬والحسينيات‭ ‬لانها‭ ‬منبع‭ ‬الفتنة‭ ‬الطائفية‭ ‬وتعتبر‭ ‬مستنقعات‭ ‬للهاربين‭ ‬والميلشيات‭ ‬المنفلته‮»‬‭.‬

وتساءل‭ ‬‮«‬هل‭ ‬الخمر‭ ‬حرام‭ ‬والسرقة‭ ‬حلال»؟

بدوره،‭ ‬اعتبر‭ ‬علي‭ ‬عدنان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬فاشل‭ ‬وقمع‭ ‬للحريات‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬مسيحيون‭ ‬واقليات‭ ‬اخرى‮»‬