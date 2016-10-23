المدفعية التركية تدعم البيشمركة في تحرير بعشيقة أقرب النواحي الى الموصل
إخماد حريق معمل الكبريت في المشراق .. مباحثات أمريكية كردية في أربيل
انقرة – توركان اسماعيل
اربيل – الزمان
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في تصريحات متلفزة الاحد ان المدفعية التركية قصفت مواقع داعش في مدينة بعشيقة القريبة من الموصل بشمال العراق بعد ان طلبت قوات البشمركة الكردية الدعم. وصرح للصحافيين في غرب تركيا «لقد طلبت قوات البشمركة المساعدة من جنودنا في قاعدة بعشيقة. ونحن نقدم الدعم بالمدفعية والدبابات و(صواريخ) هاوتزر». وتقول انقرة ان نحو 700 جندي تركي يدربون القوات العراقية في قاعدة بعشيقة للمساعدة في طرد تنظيم داعش من البلاد.قال مقاتلون أكراد إنهم انتزعوا السيطرة على بلدة بعشيقة قرب الموصل من تنظيم داعش اليوم الأحد فيما تشق قوات التحالف طريقها صوب آخر معقل للتنظيم المتشدد في العراق. وقال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق لوزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إن الأكراد نجحوا في تحرير بعشيقة من . وقال مقاتلو البشمركة الأكراد للصحفيين في موقع القتال إنهم دخلوا بعشيقة وقال قائد القوات الأمريكية في العراق اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند إن معلوماته- برغم محدوديتها- «تظهر أن الرئيس البرزاني على حق وأن هناك نجاحا كبيرا في بعشيقة.» لكنه أضاف «لم أتلق تقريرا يقول إنه تم تطهير جميع المنازل وقتل كل داعشي وإزالة كل عبوة ناسفة (قنبلة على جانب الطريق)» و اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن اخماد الحريق الذي اضرمه داعش في معمل كبريت المشراق جنوب مدينة الموصل. وقال معن في تسجيل فيديو قصير ويظهر خلفه المعمل «تمكنت القوات الامنية من السيطرة على الحريق والانتهاء منه».
وقال معن ان اكثر من خمسين شاحنة و ستيين جرافة اضافة الى عشرين صهريج ماء وسيارات الدفاع المدني شاركت في اخماد الحرائق.
وقال تاونسند للصحفيين إن بعشيقة واحدة من القرى خارج الموصل أخلاها تنظيم الدولة الإسلامية من السكان وحولها إلى حصن خلال العامين الماضيين. وأظهر مقطع مصور لتلفزيون رويترز من بلدة نوران القريبة من بعشيقة المقاتلين الأكراد يستخدمون قذيفة مورتر ثقيلة ومدفعا آليا وأسلحة صغيرة في حين تصاعد دخان فوق المنطقة المحيطة ببعشيقة. ومع تحرك قوات البشمركة الكردية في أنحاء المنطقة تحركت المركبات المدرعة على طول أحد الطرق وسُمع هدير طائرة هليكوبتر محلقة.
وتستخدم البشمركة الكردية دبابات وقاذفات صواريخ وقناصة. وشاهد مصور برويترز المقاتلين يدمرون ثلاث سيارات ملغومة على الأقل كانت تستهدفهم.
وقال وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق إن قوات التحالف تقدمت إلى نطاق 5 كيلومترات من الموصل في أقرب النقاط.
وتستعد قوة عراقية قوامها ثلاثين ألف فرد تدعمها قوات خاصة أمريكية وغطاء جوي أمريكي وفرنسي وبريطاني للتقدم نحو الموصل بعد استعادة السيطرة على الفلوجة والرمادي غرب بغداد والسيطرة على تكريت في وسط العراق .
ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية هجمات تهدف على ما يبدو لعرقلة تقدم القوات حيث نفذ هجوما في كركوك يوم الجمعة وهاجم بلدة الرطبة التي تبعد 360 كيلومترا غربي بغداد أمس الأحد وقال مصدر بالشرطة إن سبعة من رجال شرطة على الأقل قتلوا.
وقال عماد الدليمي رئيس بلدية الرطبة إن المتشددين هجموا خلال الليل ودخلوا المدينة عن طريق التنسيق مع خلايا نائمة هناك حيث اشتبك نحو 30 متشددا مع مقاتلي العشائر وقوات الأمن قبل اختفائهم.
وقال تاونسند إن الدولة الإسلامية نفذت ما وصفه بالهجوم المركب في الرطبة تعاملت معه القوات العراقية. وأضاف أن هذا الهجوم كان يهدف «لمحاولة جذب الانتباه بعيدا عن الموصل.»
وقال مسؤولون في التحالف إن الهجوم يمضي بشكل جيد لكن السيطرة على الموصل التي يقطنها 1.5 مليون نسمة ستستغرق وقتا طويلا.
وقال المتحدث باسم البشمركة البريجادير جنرال هالجورد حكمت للصحفيين إن 25 مقاتلا كرديا قتلوا حتى الآن.
وأضاف حكمت الذي استعان بمترجم «هناك الكثير من الجرحى.»
وأشاد بالدعم الجوي الذي يقدمه التحالف لقواته لكنه قال إن هناك حاجة لمزيد من المساعدة العسكرية بدءا من المركبات المدرعة والمعدات إلى رصد العبوات الناسفة.
وقال «معظم أفراد البشمركة قتلوا لأنهم كانوا يركبون سيارات عادية وليست مدرعة.»
وفي روما عبر البابا فرانسيس عن تضامنه من الشعب العراقي خاصة سكان الموصل.
وأضاف «صُدمت أرواحنا بأعمال العنف الوحشية التي تنفذ منذ وقت طويل ضد المدنيين الأبرياء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو من أي جماعة عرقية أو دينية.»