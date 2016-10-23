المدفعية التركية تدعم البيشمركة في تحرير بعشيقة أقرب النواحي الى الموصل

– October 23, 2016

إخماد‭ ‬حريق‭ ‬معمل‭ ‬الكبريت‭ ‬في‭ ‬المشراق‭ .. ‬مباحثات‭ ‬أمريكية‭ ‬كردية‭ ‬في‭ ‬أربيل

انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

اربيل‭ – ‬الزمان

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلديريم‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬المدفعية‭ ‬التركية‭ ‬قصفت‭ ‬مواقع‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بعشيقة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬طلبت‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬الدعم‭. ‬وصرح‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬طلبت‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬جنودنا‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بعشيقة‭. ‬ونحن‭ ‬نقدم‭ ‬الدعم‭ ‬بالمدفعية‭ ‬والدبابات‭ ‬و‭(‬صواريخ‭) ‬هاوتزر‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬انقرة‭ ‬ان‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬جندي‭ ‬تركي‭ ‬يدربون‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بعشيقة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬قال‭ ‬مقاتلون‭ ‬أكراد‭ ‬إنهم‭ ‬انتزعوا‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬بعشيقة‭ ‬قرب‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬فيما‭ ‬تشق‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬طريقها‭ ‬صوب‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وقال‭ ‬مسعود‭ ‬البرزاني‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬لوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬آشتون‭ ‬كارتر‭ ‬إن‭ ‬الأكراد‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬بعشيقة‭ ‬من‭ . ‬وقال‭ ‬مقاتلو‭ ‬البشمركة‭ ‬الأكراد‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬القتال‭ ‬إنهم‭ ‬دخلوا‭ ‬بعشيقة‭ ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬اللفتنانت‭ ‬جنرال‭ ‬ستيفن‭ ‬تاونسند‭ ‬إن‭ ‬معلوماته‭- ‬برغم‭ ‬محدوديتها‭- ‬‮«‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬البرزاني‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬بعشيقة‭.‬‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أتلق‭ ‬تقريرا‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تطهير‭ ‬جميع‭ ‬المنازل‭ ‬وقتل‭ ‬كل‭ ‬داعشي‭ ‬وإزالة‭ ‬كل‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ (‬قنبلة‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الطريق‭)‬‮»‬‭ ‬و‭ ‬اعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬العميد‭ ‬سعد‭ ‬معن‭ ‬اخماد‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اضرمه‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬معمل‭ ‬كبريت‭ ‬المشراق‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭. ‬وقال‭ ‬معن‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬قصير‭ ‬ويظهر‭ ‬خلفه‭ ‬المعمل‭ ‬‮«‬تمكنت‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬والانتهاء‭ ‬منه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬معن‭ ‬ان‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬شاحنة‭ ‬و‭ ‬ستيين‭ ‬جرافة‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬عشرين‭ ‬صهريج‭ ‬ماء‭ ‬وسيارات‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬اخماد‭ ‬الحرائق‭.‬

وقال‭ ‬تاونسند‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬بعشيقة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬خارج‭ ‬الموصل‭ ‬أخلاها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬وحولها‭ ‬إلى‭ ‬حصن‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭. ‬وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬نوران‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬بعشيقة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬يستخدمون‭ ‬قذيفة‭ ‬مورتر‭ ‬ثقيلة‭ ‬ومدفعا‭ ‬آليا‭ ‬وأسلحة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تصاعد‭ ‬دخان‭ ‬فوق‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬ببعشيقة‭. ‬ومع‭ ‬تحرك‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬تحركت‭ ‬المركبات‭ ‬المدرعة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬أحد‭ ‬الطرق‭ ‬وسُمع‭ ‬هدير‭ ‬طائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬محلقة‭.‬

وتستخدم‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬دبابات‭ ‬وقاذفات‭ ‬صواريخ‭ ‬وقناصة‭. ‬وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬برويترز‭ ‬المقاتلين‭ ‬يدمرون‭ ‬ثلاث‭ ‬سيارات‭ ‬ملغومة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كانت‭ ‬تستهدفهم‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬تقدمت‭ ‬إلى‭ ‬نطاق‭ ‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬النقاط‭.‬

وتستعد‭ ‬قوة‭ ‬عراقية‭ ‬قوامها‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬فرد‭ ‬تدعمها‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬أمريكية‭ ‬وغطاء‭ ‬جوي‭ ‬أمريكي‭ ‬وفرنسي‭ ‬وبريطاني‭ ‬للتقدم‭ ‬نحو‭ ‬الموصل‭ ‬بعد‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الفلوجة‭ ‬والرمادي‭ ‬غرب‭ ‬بغداد‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬تكريت‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العراق‭ .‬

ونفذ‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬هجمات‭ ‬تهدف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬لعرقلة‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬حيث‭ ‬نفذ‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬وهاجم‭ ‬بلدة‭ ‬الرطبة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬360‭ ‬كيلومترا‭ ‬غربي‭ ‬بغداد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬بالشرطة‭ ‬إن‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬شرطة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭.‬

وقال‭ ‬عماد‭ ‬الدليمي‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬الرطبة‭ ‬إن‭ ‬المتشددين‭ ‬هجموا‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬ودخلوا‭ ‬المدينة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬هناك‭ ‬حيث‭ ‬اشتبك‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬متشددا‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬العشائر‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬قبل‭ ‬اختفائهم‭.‬

وقال‭ ‬تاونسند‭ ‬إن‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬نفذت‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بالهجوم‭ ‬المركب‭ ‬في‭ ‬الرطبة‭ ‬تعاملت‭ ‬معه‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬‮«‬لمحاولة‭ ‬جذب‭ ‬الانتباه‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الموصل‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬يمضي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لكن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬ستستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البشمركة‭ ‬البريجادير‭ ‬جنرال‭ ‬هالجورد‭ ‬حكمت‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬25‭ ‬مقاتلا‭ ‬كرديا‭ ‬قتلوا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وأضاف‭ ‬حكمت‭ ‬الذي‭ ‬استعان‭ ‬بمترجم‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭.‬‮»‬

وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬التحالف‭ ‬لقواته‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬المدرعة‭ ‬والمعدات‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬العبوات‭ ‬الناسفة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬معظم‭ ‬أفراد‭ ‬البشمركة‭ ‬قتلوا‭ ‬لأنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يركبون‭ ‬سيارات‭ ‬عادية‭ ‬وليست‭ ‬مدرعة‭.‬‮»‬

وفي‭ ‬روما‭ ‬عبر‭ ‬البابا‭ ‬فرانسيس‭ ‬عن‭ ‬تضامنه‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬خاصة‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬صُدمت‭ ‬أرواحنا‭ ‬بأعمال‭ ‬العنف‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬مسلمين‭ ‬أو‭ ‬مسيحيين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جماعة‭ ‬عرقية‭ ‬أو‭ ‬دينية‭.‬‮»‬