تجدد المعارك في حلب بعد انتهاء هدنة الإيام الثلاثة

– October 23, 2016

حلب‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬جددت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‭ ‬بعيد‭ ‬انتهاء‭ ‬الهدنة‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬اعلنتها‭ ‬روسيا‭ ‬طوال‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬ولم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬اجلاء‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬المحاصرة‭. ‬واستهدفت‭ ‬غارات‭ ‬جديدة‭ ‬وقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬الاحد‭ ‬احياء‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬جرحى‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬واستهدف‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬ايضا‭ ‬حيين‭ ‬يسيطر‭ ‬عليهما‭ ‬النظام‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬‭ ‬وكان‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬اكد‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬انه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشل‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وحلب‭ ‬منقسمة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬ويطوق‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬مناطق‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية‭ ‬منذ‭ ‬اشهر‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬مهددة‭ ‬بنقص‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬وفقا‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭. ‬وبدأ‭ ‬النظام‭ ‬وحليفه‭ ‬الروسي‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬لاستعادة‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬اتهامات‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬نظرا‭ ‬لقوة‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬اوقعت‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬قتيل‭ ‬والفي‭ ‬جريح،‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭. ‬وليلا،‭ ‬افاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬انه‭ ‬سمع‭ ‬دوي‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الانحاء‭ ‬بعيد‭ ‬انتهاء‭ ‬الهدنة‭. ‬وفي‭ ‬حصيلة‭ ‬اولى‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري،‭ ‬اسفر‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬جرحى‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭. ‬والهدنة‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬مغادرة‭ ‬من‭ ‬يرغب‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬الف‭ ‬شخص‭. ‬ورغم‭ ‬الاوضاع‭ ‬الصعبة،‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬ثمانية‭ ‬ممرات‭ ‬حددها‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬خلال‭ ‬الهدنة‭ ‬اي‭ ‬حركة‭. ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬لم‭ ‬يغادر‭ ‬سوى‭ ‬ثمانية‭ ‬مقاتلين‭ ‬جرحى‭ ‬وسبعة‭ ‬مدنيين‭ ‬منطقة‭ ‬الفصائل‭ . -‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬حلب‭-‬

واتهمت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬ووسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬السورية‭ ‬المقاتلين‭ ‬بمنع‭ ‬اي‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬مناطقهم‭.‬

وكانت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬خططت‭ ‬لاجلاء‭ ‬جرحى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬الجمعة‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬قررت‭ ‬تأجيل‭ ‬العملية‭ ‬لان‭ ‬‮«‬الضمانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالظروف‭ ‬الامنية‮»‬‭ ‬ليست‭ ‬متوافرة‭. ‬وتقول‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والجرحى‭ ‬يجب‭ ‬اجلاؤهم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬حلب‭.‬

وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬سيطرت‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬جديدة‭ ‬عند‭ ‬الاطراف‭ ‬الجنوبية‭ ‬لحلب‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬استهداف‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭. ‬وقتل‭ ‬عشرون‭ ‬مقاتلا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعارك‭ ‬ينتمي‭ ‬معظمهم‭ ‬الى‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

واسف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬مارك‭ ‬آيرولت‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الاحد‭ ‬الى‭ ‬غازي‭ ‬عنتاب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬تركيا‭ ‬حيث‭ ‬سيزور‭ ‬مخيما‭ ‬للاجئين،‭ ‬لتجدد‭ ‬المعارك‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬اللاجئون‭ ‬السوريون‭ ‬يوما‭ ‬الى‭ ‬بلادهم‭ ‬فينبغي‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممكن‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬المجزرة‭ ‬واستئناف‭ ‬عملية‭ ‬التفاوض‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬سياسي‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مفاوضات‭ ‬تحت‭ ‬القنابل‮»‬‭.‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬اصيب‭ ‬شخصان‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬الاحد‭ ‬بانفجار‭ ‬قنبلة‭ ‬وضعت‭ ‬على‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحسكة‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭. ‬ووقع‭ ‬الانفجار‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬عادة‭ ‬بهجمات‭ ‬مماثلة‭ ‬يتبناها‭ ‬جهاديو‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬اشتون‭ ‬كارتر‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬العراق‭ ‬الاحد‭ ‬الى‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬عزل‭ ‬للجهاديين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬ابرز‭ ‬معقل‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬المعركة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭.‬

وفي‭ ‬نيويورك،‭ ‬اعلن‭ ‬خبراء‭ ‬تابعون‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬شن‭ ‬هجوما‭ ‬كيميائيا‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬قميناس‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬الخبراء‭ ‬لم‭ ‬يجمعوا‭ ‬أدلة‭ ‬كافية‭ ‬لتحديد‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬هجومين‭ ‬كيميائيين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬بنش‭ ‬بالمحافظة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬وفي‭ ‬كفر‭ ‬زيتا‭ ‬بمحافظة‭ ‬حماه‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2014،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬ارسل‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي

ومن‭ ‬أصل‭ ‬تسعة‭ ‬هجمات‭ ‬كيميائية‭ ‬مفترضة‭ ‬نظر‭ ‬فيها‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬آلية‭ ‬التحقيق‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬وتم‭ ‬شنها‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2014‭ ‬و2015،‭ ‬نسب‭ ‬المحققون‭ ‬ثلاثة‭ ‬هجمات‭ ‬الى‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وهجوما‭ ‬واحدا‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬ودان‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬ازدراء‮»‬‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭.‬