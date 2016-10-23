مصارف عالمية كبرى تعد لمغادرة بريطانيا مطلع 2017

– October 23, 2016

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬اوبزرفر‮»‬‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬مدير‭ ‬لوبي‭ ‬قوي‭ ‬للمصارف‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ابلغها‭ ‬ان‭ ‬البنوك‭ ‬العالمية‭ ‬المستقرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مستعدة‭ ‬لنقل‭ ‬بعض‭ ‬انشطتها‭ ‬خارج‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬مطلع‭ ‬2017‭ ‬خشية‭ ‬مضاعفات‭ ‬البريكست‭. ‬وقال‭ ‬انتوني‭ ‬براون‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬بريتش‭ ‬بانكرز‭ ‬اسوسيشن‮»‬‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬الصحيفة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اياديهم‭ (‬اصحاب‭ ‬تلك‭ ‬المصارف‭) ‬تهتز‭ ‬فوق‭ ‬زر‭ ‬الانتقال‮»‬‭ ‬الى‭ ‬بلد‭ ‬آخر‭.‬

وسبب‭ ‬ذلك‭ ‬كما‭ ‬اوضح‭ ‬هو‭ ‬احتمال‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬عملية‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬قاسية‮»‬‭ ‬وبلا‭ ‬تنازلات‭ ‬وهو‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬اختارته،‭ ‬ويثير‭ ‬مخاوف‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬بلا‭ ‬عراقيل‭ ‬الى‭ ‬اسواق‭ ‬اوروبا‭. ‬واكد‭ ‬براون‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬اجماع‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬السوق‭ ‬المالي‭ ‬المندمج‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬يمثل‭ ‬احد‭ ‬اكبر‭ ‬نجاحاته‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬‮«‬بات‭ ‬مهددا‮»‬‭ ‬بخروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬منتقدا‭ ‬‮«‬الجدل‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وباقي‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬يقودنا‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬السيء‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬معظم‭ ‬البنوك‭ ‬العالمية‭ ‬باتت‭ ‬لديها‭ ‬الان‭ ‬فرق‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬نقلها‭ (‬خارج‭ ‬المملكة‭) ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬لزبائنها‭ ‬وايضا‭ ‬تحديد‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬ذلك‭ ‬وافضل‭ ‬طريقة‭ ‬للقيام‭ ‬به‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الاصغر‭ ‬حجما‭ ‬تنوي‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬قبل‭ ‬اعياد‭ ‬الميلاد‭. ‬اما‭ ‬البنوك‭ ‬الكبرى‭ ‬فيفترض‭ ‬ان‭ ‬تبدا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬