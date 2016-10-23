نصر وشكري لتطويق الخلافات المصرية السعودية والطيب يجهز وفداً الى الرياض
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان ان اجتماعات مكثفة جرت فى الايام الماضية بين سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وسامح شكري وزير الخارجية تم خلالها الاتفاق على اجندة عمل لتطويق الخلافات بين مصر والسعودية تشمل تنشيط الزيارات المتبادلة بين اعضاء البرلمان المصري والسعودي بالاضافة الى الشخصيات الدينية والمؤثرة فى العلاقات بين البلدين.
فى الوقت نفسه اكدت مصادر بمشيخة الازهر ان شيخ الازهر يجهز وفداً يضم كلا من عباس شومان وكيل الازهر وعلى جمعة مفتي الجمهورية الاسبق ومستشاره الشخصي محمد عبد السلام لارساله الى السعودية لمقابلة اعضاء هيئة كبار العلماء بالسعودية لتهدئة الموقف بين مصر والسعودية وتفويت الفرصة على اصحاب الاجندات الخاصة فيما ابدى عدد من رجال الاعمال تخوفهم من تاثير تلك الازمة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفى هذا الاطار ابدى رجل الاعمال محمد جنيدي رئيس جمعية مستثمري 6 اكتوبر تخوفة من تاثير الخلافات السياسية على العلاقات الاقتصادية مطالبا بسرعة تطويق تلك الخلافات حفاظا على العلاقات المشتكرة بين البلدين وقال محرم هلال رئيس مجلس ادارة سويرم البترولية ان خروج الاستثمارات السعودية او توقفها سوف يخلق فريد من الصعوبات للاقتصاد المصري داعيا الدولتين الى تجاوز خلافاتهم فى اسرع وقت فى السياق ذاتة اتهم عدد من الخبراء ايران بمحاولة استغلال الازمة لزيادة هوة الخلاف بين البلدين .
وقال د/ محمد محسن عبد النور الخبير بالشئون الايرانية ان ايران تلوح لمصر بالعديد من الاعراءات لابعادها على السعودية وعلى سبيل المثال استصلاح 3 ملايين فدان بالصحراء الغربية ومشروعات تتعلق بالاكتفاء الذاتي من القمح فضلا عن تزويدها بالبترول . من جانبه اكد السفير رضا احمد مساعد وزير الخارجية ان مصر لن تنجرف وراء اغراءات ايران لانها لن تضحي بعلاقاتها الاستراتيجية مع السعودية من اجل كسب ود طهران .