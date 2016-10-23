نصر وشكري لتطويق الخلافات المصرية السعودية والطيب يجهز وفداً الى الرياض

– October 23, 2016

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكثفة‭ ‬جرت‭ ‬فى‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬سحر‭ ‬نصر‭ ‬وزيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وسامح‭ ‬شكري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬اجندة‭ ‬عمل‭ ‬لتطويق‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬تشمل‭ ‬تنشيط‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬والسعودي‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬الشخصيات‭ ‬الدينية‭ ‬والمؤثرة‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬يجهز‭ ‬وفداً‭ ‬يضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬عباس‭ ‬شومان‭ ‬وكيل‭ ‬الازهر‭ ‬وعلى‭ ‬جمعة‭ ‬مفتي‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسبق‭ ‬ومستشاره‭ ‬الشخصي‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬لارساله‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬لمقابلة‭ ‬اعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬بالسعودية‭ ‬لتهدئة‭ ‬الموقف‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬وتفويت‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬اصحاب‭ ‬الاجندات‭ ‬الخاصة‭ ‬فيما‭ ‬ابدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬تخوفهم‭ ‬من‭ ‬تاثير‭ ‬تلك‭ ‬الازمة‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬ابدى‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬محمد‭ ‬جنيدي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مستثمري‭ ‬6‭ ‬اكتوبر‭ ‬تخوفة‭ ‬من‭ ‬تاثير‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مطالبا‭ ‬بسرعة‭ ‬تطويق‭ ‬تلك‭ ‬الخلافات‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتكرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وقال‭ ‬محرم‭ ‬هلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬سويرم‭ ‬البترولية‭ ‬ان‭ ‬خروج‭ ‬الاستثمارات‭ ‬السعودية‭ ‬او‭ ‬توقفها‭ ‬سوف‭ ‬يخلق‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬داعيا‭ ‬الدولتين‭ ‬الى‭ ‬تجاوز‭ ‬خلافاتهم‭ ‬فى‭ ‬اسرع‭ ‬وقت‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاتة‭ ‬اتهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬ايران‭ ‬بمحاولة‭ ‬استغلال‭ ‬الازمة‭ ‬لزيادة‭ ‬هوة‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ . ‬

وقال‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬محسن‭ ‬عبد‭ ‬النور‭ ‬الخبير‭ ‬بالشئون‭ ‬الايرانية‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬تلوح‭ ‬لمصر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الاعراءات‭ ‬لابعادها‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬استصلاح‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬فدان‭ ‬بالصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬ومشروعات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬القمح‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تزويدها‭ ‬بالبترول‭ . ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬السفير‭ ‬رضا‭ ‬احمد‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تنجرف‭ ‬وراء‭ ‬اغراءات‭ ‬ايران‭ ‬لانها‭ ‬لن‭ ‬تضحي‭ ‬بعلاقاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬كسب‭ ‬ود‭ ‬طهران‭ .‬