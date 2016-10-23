عودة الغارات الجوية على صنعاء ومدفعية الحوثيين ترد في تعز

– October 23, 2016

صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬صنعاء‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬تابعة‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬السعودية‭ ‬هاجمت‭ ‬أهدافا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬وانتهى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ – ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬للسماح‭ ‬بزيادة‭ ‬تدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ – ‬دون‭ ‬تجديد‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬العنيف‭ ‬بين‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬وجماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

وتبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬الاتهامات‭ ‬بخرق‭ ‬الاتفاق‭ ‬مرارا‭ ‬وفشلت‭ ‬محاولات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتمديدها‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬المقدشي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المليشيات‭ ‬الانقلابية‭ ‬تعمدت‭ ‬إفشال‭ ‬الهدنة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬قناعة‭ ‬قيادتنا‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭ ‬بعدم‭ ‬جديتها‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬السلام‭ ‬والاستعداد‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ويؤكد‭ ‬تعنتها‭ ‬واستمرارها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬وعجزها‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬متطلبات‭ ‬الشعب‭.‬‮»‬‭ ‬وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الحفا‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬ومنطقة‭ ‬النهدين‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬وقال‭ ‬سكان‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬أيضا‭ ‬استهداف‭ ‬مواقع‭ ‬رادار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭ ‬ومدينة‭ ‬تعز‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬يدور‭ ‬قتال‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬الصراع‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليها‭. ‬وذكرت‭ ‬قناة‭ (‬المسيرة‭) ‬التلفزيونية‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬أنهم‭ ‬شنوا‭ ‬هجوما‭ ‬بالمدفعية‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬قرب‭ ‬تعز‭ . ‬

ووقعت‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إسماعيل‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يناقش‭ ‬خيارات‭ ‬للتوصل‭ ‬لحل‭ ‬سياسي‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬لجماعة‭ ‬الحوثي‭. ‬وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ودبلوماسيون‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬توقف‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬محادثات‭ ‬لإنهاء‭ ‬حرب‭ ‬تدور‭ ‬رحاها‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬شهرا‭ ‬وحصدت‭ ‬أرواح‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ولإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الضرورية‭.‬