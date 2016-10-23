– October 23, 2016

دولة المواطنة تضعف الإرهاب وتحذّر‮ ‬من التدخل الخارجي‮ ‬- علي‮ ‬محمد حسين فضل الله

إن هذه الحرب الدائرة في‮ ‬المنطقة،‮ ‬ما كانت لتحصل لو لم تكن هذه الدول تحمل في‮ ‬بنيتها وفي‮ ‬جوفها كل العناصر السياسية والطائفية والقومية والعرقية التي‮ ‬تجعلها قابلةً‮ ‬للانفجار،‮ ‬وهذا ما نراه‮ ‬يبرز بشكلٍ‮ ‬واضحٍ‮ ‬عندما تختل فيها المعادلة السياسية وموازين القوى الداخلية التي‮ ‬تتحكم بمسار هذا البلد أو ذاك،‮ ‬وما‮ ‬يستتبعه ذلك من استدراج القوى الدولية والطامحة للعب أدوارٍ‮ ‬كبيرةٍ‮ ‬للتدخل‮. ‬ولعلّ‮ ‬أحداث الربيع العربي‮ ‬خير شاهدٍ‮ ‬على ما نقول‮.‬

ولعل أحد الأسباب الأساسية للمشكلة،‮ ‬هذا الاختلال في‮ ‬العلاقة بين السلطة والشعب،‮ ‬التي‮ ‬تأسّستْ‮ ‬على مصادرة السلطات لحقوق المواطنين،‮ ‬واستناد بعضها إلى‮ ‬غطاءٍ‮ ‬ذي‮ ‬بعدٍ‮ ‬طائفيٍ،‮ ‬بالشكل الذي‮ ‬يجعلها موضع استفزازٍ‮ ‬لكلّ‮ ‬ألوان الطيف الوطني،‮ ‬وموضع تهديدٍ‮ ‬للتنوّعات الاجتماعيّة والطائفيّة الّتي‮ ‬لا‮ ‬يكاد‮ ‬يخلو منها بلدٌ‮ ‬من البلدان‮”.‬

وإنّ‮ ‬الطائفة تقوم في‮ ‬جوهرها على قيمٍ‮ ‬أخلاقيةٍ‮ ‬وإنسانيةٍ،‮ ‬فلا مشكلة فيها،‮ ‬وإذا كان من مشكلةٍ،‮ ‬فهو في‮ ‬تفريغها من مضمونها القيمي‮ ‬والإنساني،‮ ‬وتحويلها إلى حالةٍ‮ ‬عصبويةٍ‮ ‬تنغلق على ذاتها،‮ ‬فيما‮ ‬يعنون بالطائفية،‮ ‬وهي‮ ‬بطبعها هجوميّةٌ‮ ‬إقصائيّةٌ‮ ‬إلغائيّةٌ‮ ‬تبتغي‮ ‬الغلبة وتحسين مواقعها والاستيلاء على الدولة،‮ ‬ولو على حساب الآخر‮.. ‬وإن لم تنجح تهدّد بالانفصال،‮ ‬وهي‮ ‬بذلك تنتج طائفياتٍ‮ ‬وعصبياتٍ‮ ‬مقابلة تهدد الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي‮”.‬

أنَّ‮ ‬استشراء الطائفية‮ ‬يلغي‮ ‬المواطنة،‮ ‬بحيث‮ ‬يلحق المواطن بطائفته لا بوطنه،‮ ‬ويتحول إلى رقمٍ‮ ‬في‮ ‬قطيع الطائفة،‮ ‬وتصبح حقوقه رهينة بمصالح زعماء الطوائف،‮ ‬ويلغي‮ ‬الدولة التي‮ ‬تقوم في‮ ‬الأساس لخدمة المصالح المشتركة،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يجعل الدولة موضع تنازعٍ‮ ‬وتقاسمٍ،‮ ‬لتتحول ساحات الوطن إلى مواقع حربٍ‮ ‬متبادلةٍ‮ ‬تهيئ الظروف لدعوات الغلبة والانفصال والتقسيم،‮ ‬ما‮ ‬يفتح الأبواب للاستعانة بالخارج،‮ ‬حتى لو كان شيطاناً‮ ‬تتقوى به لتعينها على الطوائف والفئات الأخرى‮.. ‬وهذا ما سمعناه مراراً‮ ‬في‮ ‬لبنان،‮ ‬وحتى خارج لبنان،‮ ‬ومنْ‮ ‬أكثر من رمزٍ‮ ‬طائفيٍ‮… ‬

وتتضاعف علاقة الطائفيّة بالإرهاب،‮ ‬في‮ ‬ظلّ‮ ‬الأنظمة ذات الطابع الطائفي‮ ‬أو المذهبي،‮ ‬فهو‮ ‬يتغذى من الحساسيات الطائفية والمذهبية وانقساماتها من جهة،‮ ‬ويسعى إلى تعميقها من جهةٍ‮ ‬أخرى،‮ ‬وهو‮ ‬يعطي‮ ‬الانقسامات ذات المضمون العصبوي‮ ‬والسياسي‮ ‬عنواناً‮ ‬دينياً،‮ ‬ليمنح شرعيةً‮ ‬وقداسةً‮ ‬لنفسه ويبرر العنف الأقصى،‮ ‬ولو أدى ذلك إلى إلغاء الآخر المختلف،‮ ‬أياً‮ ‬كان مجال الاختلاف وطبيعته‮..‬

كما أنَّ‮ ‬ما‮ ‬يحدث فتح شهية القوى الإقليميّة الدوليّة على التدخل والامتداد في‮ ‬بلادنا‮.. ‬حتى باتتْ‮ ‬أسيرةً‮ ‬ومستتبعةً‮ ‬للخارج الذي‮ ‬بات‮ ‬يتحكّم بشكلٍ‮ ‬شبه كاملٍ‮ ‬بمسار الصراع وحدوده وتوقيته وحلوله،‮ ‬وهو ما‮ ‬يزيد الأمور تعقيداً‮…‬

وهنا ندعو إلى إعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة التي‮ ‬تمثّل طموحات المجتمع وتستوعب تنوعاته،‮ ‬وهي‮ ‬دولة العدالة والحرية والمساواة‮.. ‬دولة المواطنة‮.. ‬دولة الإنسان‮.. ‬الدّولة الّتي‮ ‬يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون،‮ ‬فلا تتحكّم طائفةٌ‮ ‬بطائفةٍ،‮ ‬أو قوميّةٌ‮ ‬بقوميّةٍ،‮ ‬أو فئةٌ‮ ‬بفئةٍ،‮ ‬أو فردٌ‮ ‬بشعبٍ‮…‬وأوضح أنّ‮ ‬أغلب القوى الفاعلة في‮ ‬مجتمعاتنا تدعي‮ ‬رفضها للطائفية،‮ ‬ولكنّها إنْ‮ ‬أحرجت وعاكستها الظروف،‮ ‬فإنّك تراها تؤكد على الحلّ‮ ‬الّذي‮ ‬يدعم كيانها الطائفي‮ ‬من خلال المطالبة بضمانات،‮ ‬ولو على حساب الطوائف والفئات الأخرى‮. ‬وأحثّ‮ ‬الحقوقيين وأصحاب اختصاصٍ‮ ‬في‮ ‬الدساتير والقوانين على تحمل مسؤولية تقديم الصيغ‮ ‬المناسبة لحل الإشكال القائم بين عنوان المواطنة وعنوان الطائفة،‮ ‬على خلفية أنّ‮ ‬الشعور الطائفيّ،‮ ‬ولأمدٍ‮ ‬بعيدٍ،‮ ‬سوف‮ ‬يبقى مؤثراً‮ ‬على حساب الشعور الديني‮ ‬والإنسانيّ،‮ ‬وعلى حساب الشعور الوطني‮ ‬والقومي،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يتطلَّب توفير الضمانات للطوائف التي‮ ‬تخشى على حضورها،‮ ‬وخصوصاً‮ ‬عند المنعطفات السياسية الكبرى،‮ ‬معتبراً‮ ‬أن معالجة هذه المشكلات تحدّ‮ ‬من الإرهاب ومن عبث العدو الصهيونية والخارج في‮ ‬بلادنا.وأخيراً‮ ‬أؤكد ضرورة تطهير الطائفة من النزعات العصبوية والسلطوية،‮ ‬واستعادتها إلى أحضان الإيمان والقيم الإنسانيّة،‮ ‬لتكون هذه القيم العنوان الرابط بين أفرادها،‮ ‬والدليل على إظهار تهافت ادعاءات التيارات الإرهابية بأنها تحمي‮ ‬الدين،‮ ‬وهي‮ ‬التي‮ ‬أساءت إليه وألحقت به أضراراً‮ ‬لم‮ ‬يلحقها به أحد من قبل‮.‬