– October 23, 2016

المواطنة في مواجهة التطرف والإرهاب – أنطونيو الهاشم

عام 1975 في ذلك التاريخ المشؤوم نشبت الأزمة اللبنانية، وإندلعت نار الحروب التي إستمرت زهاء أكثر من ستة عشر عاماً على أرض لبنان، لأسبابٍ، بعضها داخلي، وأكثرها خارجي لا علاقة للبنان واللبنانيين بها لا من قريب ولا من بعيد. وفي خلال تلك الفترة العبثية، برزت خلافات حادة بين اللبنانيين، معظمها تركز حول نظام الحكم اللبناني، وضرورة إدخال بعض التعديلات عليه، تحقيقاً للمساواة المطلقة بين اللبنانيين، كما ولإزالة الشعور بعدم الإطمئنان إلى المصير. فكانت وثيقة الوفاق الوطني المشهورة بإسم ” إتفاق الطائف ” خشبة خلاص…

من حيث المضمون، أُضيفت فقرة جديدة إلى الدستور في مستهله، بعنوان ” مقدمة الدستور “تضمن المبادئ الأساسية التي إتفق عليها اللبنانيون، تلك التي يقوم عليها لبنان نظاماً وكياناً. جاءت المقدمة لتؤكد أن ” لبنان وطنٌ سيدٌ حرٌّ مستقلٌ، وطن نهائي لجميع أبنائه” (فقرة/أ). “والشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”. (فقرة/د) كما وأكدت كل من الفقرتين (ب) و(ج) على إلتزام لبنان المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل أو ما شابه. والأهم فيما نقراؤه في الفترة (ط) من مقدمة الدستور، حيث نصت على أن ” أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين: فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي إنتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم، ولا توطين”.

تلك الهالة القدسية التي اطلقها العلامة الراحل الدكتور إدمون رباط على مقدمة الدستور، صيغت بفعل مضمون تلك المقدمة لما لها من قدسية، على حدّ تعبيره. والقراءة بين السطور نجد لها عنواناً واحداً ينطلق من مبدأ المواطنة في مواجهة أي تطرف أو عبثيّة. لذا، فقد إتفق اللبنانيون على ما يجمعون عليه، وكان لهم ما أرادوا إذ ذاك.

تفاعل ايجابي

فالمواطنة حقوق واإلتزامات… وأي دولة لن تستطيع قيادة ركب التقدم والحضارة بمعزل عن تفعيل مبدأ المواطنة الذي يمثل تجسيداً للتفاعل الإيجابي بين الدولة والمواطنين، واحد أهم دعائم الإستقرار وتحقيق الأمن الإجتماعي.

كما وإن أبرز النظريات المفسرة لمفهوم المواطنة، هي تلك القائمة على فكرة العقد الإجتماعي contrat social)) والمتمثلة في العلاقة بين الفرد والدولة وفقما يحدده قانون تلك الدولة، والذي إشترك الأفراد في صياغته، وإرتضوه بما يتضمّنه من حقوق وواجبات.

فالمواطنة تتطلب تمتع المواطن بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور الذي يرسّخ ويعمق إنتماؤه للدولة ويشعره بإحترام لكيانه وإحتياجاته مادياً ومعنوياً. وفي المقابل إلتزام المواطن بأداء واجباته تجاه الدولة على النحو الذي يتجلّى فيه مدى حرصه على تحقيق مصلحة الدولة العليا وإسهامه في تقدمها.

فكان الدستور – في مقدمته – أكثر إنحيازاً للمواطن، بكفالته الحرص على أن ينعم المواطن بمزيد من الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية.

وعلى الرغم من أن الدستور والقوانين قد كفلوا ما يتحقق به مبدأ المواطنة، إلاّ أنها بمفهومها الإنساني لا تتحقق فقط بالقوانين، بل لا بد لها أن ترتكز على عوامل وممارسات إجتماعية تنبع من شعور كافة المواطنين بالمساواة وقدرتهم على المشاركة في الحياة العامة للبلاد جنباً إلى جنب مع سلطات الدولة، حيث أن المواطنة في صحيح فهمها هي الطريق نحو تحقيق الوحدة الوطنية وغرس الشعور اللامتناهي بالإنتماء إلى الوطن والمجتمع، بما يحمله من هوية تعكس ثقافته وأصالته وهمومه المشتركة.

وعلى ما تقدم، يُطرح السؤال: علامَ تقوم عناصر المواطنة؟

بكل تأكيد، فإن المواطنة تقوم على عناصر محددة لا يمكن الركون إلى غيرها، وهي “الوطن” وهو محل الإنسان، هو الأرض التي ينشأ عليها ويتخذها مقراً له، “والمواطن” وهو فرد من المنتمين إلى هذا الوطن، يكون صالحاً في نفسه وفي مجتمعه، باذلاً ما بوسعه في خدمة وطنه، مقدماً كل ما أمكن لرفع شأنه والذود عنه. فإرتباط المواطن بوطنه يكون إرتباطاً فطرياً، نابعاً من الإنتماء الصادق لهذا الوطن….

ويبقى ” حب الوطن ” الحب الغريزي الذي يختلف من شخص لآخر.

فكم من الناس يتشدّقون بحبّهم لوطنهم وهم عالةٌ عليه، وآلةٌ هدمٍ في بنائه. وهذا هو الحب الزائف.

مكانة الوطن

فالحب الصادق للوطن إنما يتجلّى فيما يقوم به المواطن من بذل وعطاء وجهد في سبيل إعلاء مكانة وطنه بين الدول، من خلال إحترامه للأنظمة الموضوعة لحفظ أمنه ونشر العدل بين ربوعه، وبذل الجهود في سبيل نصرته وحفظ مقدراته والإبتعاد كلياً عن التطرف والأذّية، بإعمال ما هو صالح، وإهمال ما هو شرٌّ وبليّة وكل ما يدخل في خانة الإرهاب.

من هنا فإن المواطنة (Citoyenneté) بمعناها السياسي تشير إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها والإلتزامات التي تفرضها عليه، وقد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يُشعِرُهُ بالإنتماء إليه.

أما من المنظور الإقتصادي الإجتماعي، فهي إشباع الحاجات الأساسية للأفراد، بحيث لا تشغلهم هموم الذات عن أُمور الصالح العام، وفضلاً عن التفاف الناس حول مصالح وغايات مشتركة، بما يؤسس للتعاون والتكامل والعمل الجماعي المشترك.

نداؤنا إلى كل العالم، وإلى كل اللبنانيين، أن إبتعدوا عن كل ما لا يخدم مصلحة الوطن… إبتعدوا عن الفساد وعن التطرف، فكلاهما سلاح دمار شامل للأوطان، وكلاهما من أوجه الإرهاب. وقول ثيمستوكليس Themistokles ليوربيديس “Euripides إضرب ولكن إصغِ” يجب أن تقال لأولئك الذين يغضبون عندما نحاول تصويب رأيهم، فليس هناك من غضبٍ أكثر حمقاً من ذاك الذي يثور في وجه العقل. وأن رباطة جأش ثيمستوكليس لَقدوةٌ في العظمة الهادئة:” إضرب ولكن إصغ” يعني أيضاً: دع الوحش الذي فيكَ طليقاً بشرط الاّ تتخلى عن عقلك.

فلا يوجد في هذا العالم شيئ أثمن وأشرف وأجدر بالثناء أو أولى بالإحترام أو أكرم أو أوفى تعبيراً عن المواطنة من تلك النصيحة المجردة.

نداؤنا أن إعملوا الصالح بما ينعم به الوطن والمواطن.

فإنتماؤكم الأوحد يبقى الأجدى لهذا البلد الصغير في حجمه، الكبير بنهضته. وليكن ولآؤكم له لتنعموا بالمواطنية الحقّة نحو تحقيق الوحدة الوطنية.

فكم يبدو صعباً حين يغدق علينا القدر العطايا، أن نسيطر على أهوائنا وعلى القدر معاً.

عشتم، عاش لبنان وطناً للمحبة والتسامح حامياً لأبنائه.

{ نقيب المحامين اللبنانيين