– October 23, 2016

7 كيلو مترات تفصل القطعات عن قلب الموصل

السيطرة على بعشيقة والعثور على متفجرات سامة وأنفاق

بغداد – محمد الصالحي

احكمت القوات المشتركة السيطرة على مركز ناحية بعشيقة وتخوض قتالا في محاور القيارة وسد الموصل ضمن عمليات تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش.وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (القوات الامنية المشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والبيشمركة تمكنت من دخول مركز ناحية بعشيقة).واضاف ان (المعارك اسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش فضلا عن فرار الاخرين خارج الناحية).وتابع ان (عملية السيطرة على الناحية بدأت بعد محاصرة قوة من البيشمركة لها بشكل كامل ثم تمكنت قوة من جهاز مكافحة الارهاب من اقتحام المدينة ورفع العلم العراقي فوق مبانيها).وقال مصدر امس ان (قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت خلال عملية تطهيرها لناحية برطلة من ضبط أسلحة وأعتدة تعود لتنظيم داعش).وتابع ان (القوات عثرت على قنابر هاون محملة بغاز الكلور السامة وعالجت عبوة ناسفة وضعت تحت سلاح نوع بي كي سي معدة للتفجير بمجرد رفع السلاح عنها).وقال مصدر امس ان (قوات البيشمركة تمكنت من السيطرة على طريق رئيسي بين بعشيقة والموصل). مبينا أن (البيشمركة سيطرت على مناطق واسعة خلال عملياتها).وأضاف أن (القوات تبعد نحو 7 كيلو مترات من مدينة الموصل). وقال رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال ايمينكي في تصريح امس (أننا نبعد عن مركز مدينة الموصل 7 كيلو مترات فقط).مشيرا إلى (تنفيذ الخطة العسكرية الموضوعة ليوم امس بنجاح).وأضاف أن (رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني يشرف بنفسه على العمليات التي تخوضها البيشمركة ضمن معركة استعادة الموصل).وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القطعات حررت قرية صف التوث وقرية الصجمة ودمرت نفقين في تلال طيبة جنوب الموصل).وكانت قطعات الشرطة الاتحادية قد حررت قرية تلول المهار كما عالجت مفرزة الكورنيت الفقرة الاولى اللواء76 عجلة صهريج مفخخ في محور سَد الموصل ضمن عملية تحرير قادمون يانينوى).واضاف ان (طيران التحالف الدولي بالتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية وجه ضربة جوية أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة نيتها استهداف قطعاتنا الأمنية في المحور الجنوبي).وذكرت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي وصل الى قاعدة القيارة جنوب الموصل للاطلاع على سير عمليات التحرير).وذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدفعية ميدان الشرطة الاتحادية قصفت اهدافا منتخبة للإرهابيين في قرية الشورة ودمرت عجلتين لهم).وأضاف (كما تم تدمر عجلة للإرهابيين مزودة بمدفع ومفرزة هاون في قرية حسونة).وقال مصدر امس ان (تنظيم داعش شن عمليات دهم في احياء متفرقة من مدينة الموصل ومنها حي الزهور واعتقل خمسة من ائمة مساجد سابقين بتهمة التحريض على التنظيم من خلال عقد تجمعات مشبوهة في منازلهم).واضاف أن (جميع الائمة المعتقلين جرى ابعادهم عن المساجد من قبل التنظيم منذ اشهر طويلة واستبدالهم بآخرين يؤمنون بفكر ومبادئ التنظيم) لافتا الى ان (المعتقلين جرى اقتيادهم الى جهة مجهولة وسط غليان شعبي).وقال مصدر امس ان (انفجارا عنيفا حصل في احد الازقة الضيقة بالساحل الايمن للمدينة).مشيرا الى (انتشار كثيف لعناصر التنظيم ولاسيما الدوريات الالية).واضاف أن (المؤشرات الاولية تدل بأن الانفجار حصل في نفق تحت الارض كان يعمل بداخله مسلحو تنظيم داعش).ملفتا الى أن (الانفجار احدث حفرة كبيرة تدل بان كمية المتفجرات التي سببته ربما تقدر بمئات الكيلو غرامات من المتفجرات).ونوهت مصادر من داخل مدينة الموصل الى ان (داعش انشأ في الاونة الاخيرة خنادق في المركز وفي الشوارع فضلا عن نشر الكتل الكونكريتية وذلك لاعاقة القوات الامنية المتقدمة نحو المدينة).وفي الانبار اعلنت خلية الإعلام الحربي عن صد القوات الأمنية تعرضا لداعش على قضاء الرطبة.وقالت الخلية في بيان تلقته (الزمان) امس ان ( عناصر داعش حاولت التعرض على قضاء الرطبة وتصدت لها قطعاتنا الأمنية ودمرت ثلاث عجلات مفخخة).وأضاف أن (القوات تمكنت أيضا من تدمير عجلتين تحملان أحاديتين وكبدت داعش خسائر كبيرة).وناشد قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي في تصريح امس رئيس الوزراء حيدر العبادي (بالتدخل العاجل من خلال إرسال تعزيزات عسكرية وطيران اثر الاعتداء الذي شنه داعش من ثلاثة محاور على الرطبة).وتابع أن (قطعات مشتركة من الجيش وفوج الطوارئ وحرس الحدود وأبناء العشائر اشتبك مع عناصر التنظيم على أطراف الرطبة).