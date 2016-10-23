– October 23, 2016

الأمانة تنهي إستعدادات فتح أبو نؤاس أسفل المعلق

مواطنون يفقدون الثقة ويتساءلون عن طريق المثنى

بغداد- شيماء عادل

اكد مجلس محافظة بغداد ان اعادة افتتاح الطرق المغلقة ليس من مهام المجلس وانما هي من صلاحيات مجلس الوزراء , ولفت الى طرح موضوع لتغيير الستراتيجية الامنية للعاصمة وفتح الطرق المغلقة او ايجاد بدائل ،وفيما اكملت امانة بغداد استعداداتها لافتتاح الجزء المغلق من شارع ابو نؤاس اعرب مواطنون عن عدم ثقتهم بالتصريحات بشان اعادة افتتاح الطرق المغلقة.وقال عضو المجلس محمد الربيعي لـ (الزمان) امس ان (كل ما يتعلق بالطرق المغلقة بالكونكريت ليست من صلاحية المجلس افتتاحها كونها من مسؤولية مجلس الوزراء ومع هذا فأن المجلس يطالب باستمرار من الجهات المسؤولة في مجلس الوزراء بفتح تلك الطرق وخاصة شارع الخضراء المؤدي الى مطار المثنى او ان تضع بدائل لهذه الطرق).

واضاف ان (الطرق التي اغلقت كانت بسبب الهجمات الشرسة التي استهدفت بعض المناطق منها الكرادة وغيرها ما دفع قيادة عمليات بغداد الى غلق هذه الطرق ومن الصعب ان نطالب الجهات بفتحها ولكن نحن نطالب الان بعد ان تحولت معركة مواجهة داعش الى الموصل ان يتم اعادة وضع استراتيجية امنية جديدة للعاصمة استراتيجية الكترونية يصعب خرقها ويمكن ان تكون وسيلة للمحافظة على الامن وبالتالي وسيلة لفتح الطرق المغلقة).داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى (تغيير الخطة الامنية للمحافظة بعد تأمين المناطق والقضاء على الخلايا النائمة).وانهت أمانة بغداد استعداداتها لافتتاح الجزء المغلق من شارع ابي نواس القريب من الجسر المعلق بعد سنوات من الاغلاق .وقال بيان للامانة امس ان (أمينة بغداد ذكرى علوش أشرفت ميدانياً على الجهد الخدمي لدائرة بلدية الكرادة التي تقوم بتهيئة الجزء المغلق من شارع أبي نؤاس القريب من الجسر المعلق استعداداً لإعادة افتتاحه أمام حركة السير والمرور بعد عدة سنوات من الاغلاق).وأضاف أن (أعمال التهيئة التي تمت بحضور مدير عام بلدية الكرادة جمال النعيمي وعضو مجلس بغداد حسون الربيعي وعدد من القيادات الامنية شملت اعادة تنظيم الكتل الكونكريتية وطلاء الارصفة ورفع النفايات والانقاض و تشذيب الاشجار وادامة شبكات المجاري والأمطار وصيانة اجزاء الطريق المتضررة إلى جانب اعمال التجميل والانارة) مشيرا إلى أن (افتتاح الشارع سيسهم في امتصاص الزخم المروري بمنطقة الكرادة وتأمين انسيابية حركة السير).وأعلنت قيادة عمليات بغداد إكتمال عمليات الصيانة في جسر المثنى شمال العاصمة. واضاف بيان للعمليات انه (تم فتح حركة سير المركبات على جسر المثنى شمال بغداد قرب جزيرة بغداد السياحية بعد اكمال احدى شركات مديرية الطرق والجسور اعمال الصيانة عليه) مؤكدا ان ( فتح طريق المرور على الجسر ويمكن لساقي المركبات بالعبور).وانتقد مواطنون وعود فتح الطرق من دون تنفيذها .مذكرين بطريق مطار المثنى باتجاه الجسر المعلق الذي لم يفتح سوى ايام معدودة ثم تم الغاءه.منوهين في احاديث لـ (الزمان) امس الى ان (غلق الطرق بالكونكريت لا يمنع دخول الانتحاريين بالاحزمة الناسفة كما ان الغلق لم يمنع وقوع تفجيرات اخرى كما حصل في الكرادة الشرقية).