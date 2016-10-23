– October 23, 2016

أعيش تحت ظل السومري- خالد القره غولي

السيد وزير النقل والمواصلات كاظم فنجان الحمامي لم يُخطئ ولم يُبالغ حين ألصقَ بالسومريين هذه البلوى !

وجعلهم يطيرون من مطار في الناصرية قبل سبعة آلاف عام (5000 ) سنة قبل الميلاد كما ذَكَر فالمسكين إعتمد على بعض الروايات الكاذبة والقصص الخيالية لبعض المؤرخين والكتّاب الغربيين ونقلها حرفياً.. الأمور إلى هنا تبدو طبيعة جداً وتتمثل بقيام وزير عراقي جديد بإرتكاب خطأ في مؤتمر صحفي حضره عدد من المسؤولين السومريين وسفراء من البابليين والأكديين والآراميين والعيلاميين وأصحاب الأيكة وقوم تُبّع! هذا الوزير جزء من منظومة وسلوك عراقي ننفردُ به عن جميع شعوب الأرض وهو عدم التراجع أو الإعتراف بأخطائنا ، الحمامي لو كان يمتلك حمامةً عاقلةً واحدة في بيته أو في وزارته أو مضيفاته لهمست في أذنه وعلمته أن الإعتراف بالخطأ فضيلة للناس العاديين أما إذا إعترف وزير كجنابه الكريم فله فضائل عدة يوزعها مكافآت على موظفي وزارته وقطاراته وطائراته .. لكني أتحداه وأتحدى عراقياً أن يعترف بخطأه وأولهم كاتب المقال .. عليه سنبقى نتكلم كما نشاء وكيفما نشاء ومتى ما نشاء حتى يكتب الله لنا الطيران من العراق كأجدادنا السومريين إلى المريخ ونستقر هناك وننصب الحمامي وزيراً للكائنات المريخية .. والله العظيم أنا خجول لأنني أعيش تحت ظل وزارة يتبوأ أحد مناصبها هذا السومري ..