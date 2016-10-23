– October 23, 2016

كيف يحتـضن الحُـسـين أمة الـثقلـين؟ – محمود آل جمعة المياحي

لم يخرج ذلك الهاشمي من مدينة جده رسول الله (ص) أشراً ولابطرا عندما توجه إلى مدينة كربلاء باحثاً عن الينابيع النقية للشريعة الإسلامية يقيناً منه أن الأمة بدأت تنحرف مع (العمامة الأموية) وتترك خط الشروع المحمدي ..!! فما كان من الحفيد إلا أن يقوّم الاعوجاج لهذا المنهاج ..ولسانهيقول ( ساترك القوم يحّجون الى بيت الرب وانا ساذهب الى رب البيت)..! فتوجه من مكة المكرمة ومعه أهل بيته والمخلصين إلى كربلاء وكان ذلك في سنة 60 هجرية بعد أن رأى جده رسول الله (ص) في المنام يأمره بأن صلاح الأمة خير من (الِحجّة) في أقامة (الحُجّة) على الظالمين والمرتدين وحصل ما حصل بعد ذلك في واقعة الطف الأليمة ..! وتبنى الحُسين (ع) مشروع الإصلاح الكبير بعد الانقلاب الذي حصل على المضامين المحمدية ليصطدم (بموت) ضمير الأمة اتجاه الحق وأهلة فصّوته الهادر في ساحة الوغى (هل مِن ناصر ينصُرنا) والذي سمعه كل الفضاء البشري الملوث بالخطايا والذنوب ما هو إلا بمثابة (الحُجّة) الدامغة على الخصوم يوم القيامة من استغفال قد يتبجح به المبطلون من جيش الأعداء وغيرهم ..! ومن الجدير بالذكر أن الحُسين (ع) لم يأت بجديد كي يضيفه إلى رسالة جده (ص) وإنما (أطّر) هذه الرسالة بشهادته وحفظها من الضرر بعد أن عمل (معاوية) على غسل عقول المسلمين وبلورة الفكر المحمدي وتصريف الآيات لمآرب وغايات أراد فيها تعريف الناس أن المقصود من (آل البيت) هم بنو أميه وليس آل محمد (ص)..! أن الثأر للكبرياء الجريحة التي اصّطفت حولها الأصنام القريشية بعد أن شهدت إلتآماً أموياً في يوم الطف ضد الحُسين (ع) لم تثن هذا الشهيد المنتصر من نصرة الحق حدّ العشقِ والخلود .. ! فأتم واجبه على أكمل وجه وهو يضع حقائق الأمور تدور في طبق من بلور يتداخل من خلاله الضوء بحيث لا تترك للحاضرين والناظرين والسامعين أي مبرر وأن تُدين بكل وضوح كل مَن ساهم وتهيأ وأسرج وألجم ولم تخل سبيل حتى مَن سمع بذلك فرضى به ليكون ذلك شاهد للحق ومؤشراً على الباطل ..!! ومن خلال ذلك كله استطاع الحُسين (ع) أن (يُفرِغ) ساحة يزيد من كل (حق) ممكن أن يُطالب به وهو ومن والاه من بني أمية حتى أنه أنتقل من الخطاب الديني إلى الخطاب الإنساني والعشائري ولسان حاله يقول (ياشيعة آل بني سفيان أن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المَعاد فأن كنتم عُروباً كما تزعمون فرجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم) ولكنه شاهد إنهيار العالم الجميل الذي صنعته الثورة المحمدية وكيف عاد أسافل القوم كي يكونوا أسياداً لاستعادة خزائن غرائزهم بمسميات قرآنية لا وثنية ..!! ومن اللافت أن الشعوب تحتفل بالحروب والثورات التي (انتصرت) بها وتترك دون ذلك للتاريخ .. إلا ثورة الحُسين (ع) وبشخصه الذي يحتفى به (كأول مقتول ينتصر على القاتل)..! حين آثر الشهادة الكريمة على الحياة الذميمة ..!! ولهذا إن الذي يكون في الذاكرة يبقى حياً لا تميتهُ الأيام والسنوات .. كذلك الحسين يبقى في الذاكرة طالما ضحى وأنتفض من أجل الدين واعلاء كلمة الحق المبين كونه (يُحب) العقيدة والمبدأ .. و(الحُب) هو الشيء الوحيد الذي لا يشترى بشيء وإنما نُقدم أمامهُ التضحيات .. فالدُموع التي تُذرف من أجل هذا (الحُب) تكاد تغسل ثوب المعركة من جكيف يحتـضن الحُـسـين أمة الـثقلـين؟ لم يخرج ذلك الهاشمي من مدينة جده رسول الله (ص) أشراً ولابطرا عندما توجه إلى مدينة كربلاء باحثاً عن الينابيع النقية للشريعة الإسلامية يقيناً منه أن الأمة بدأت تنحرف مع (العمامة الأموية) وتترك خط الشروع المحمدي ..!! فما كان من الحفيد إلا أن يقوّم الاعوجاج لهذا المنهاج ..ولسانهيقول ( ساترك القوم يحّجون الى بيت الرب وانا ساذهب الى رب البيت)..! فتوجه من مكة المكرمة ومعه أهل بيته والمخلصين إلى كربلاء وكان ذلك في سنة 60 هجرية بعد أن رأى جده رسول الله (ص) في المنام يأمره بأن صلاح الأمة خير من (الِحجّة) في أقامة (الحُجّة) على الظالمين والمرتدين وحصل ما حصل بعد ذلك في واقعة الطف الأليمة ..! وتبنى الحُسين (ع) مشروع الإصلاح الكبير بعد الانقلاب الذي حصل على المضامين المحمدية ليصطدم (بموت) ضمير الأمة اتجاه الحق وأهلة فصّوته الهادر في ساحة الوغى (هل مِن ناصر ينصُرنا) والذي سمعه كل الفضاء البشري الملوث بالخطايا والذنوب ما هو إلا بمثابة (الحُجّة) الدامغة على الخصوم يوم القيامة من استغفال قد يتبجح به المبطلون من جيش الأعداء وغيرهم ..! ومن الجدير بالذكر أن الحُسين (ع) لم يأت بجديد كي يضيفه إلى رسالة جده (ص) وإنما (أطّر) هذه الرسالة بشهادته وحفظها من الضرر بعد أن عمل (معاوية) على غسل عقول المسلمين وبلورة الفكر المحمدي وتصريف الآيات لمآرب وغايات أراد فيها تعريف الناس أن المقصود من (آل البيت) هم بنو أميه وليس آل محمد (ص)..! أن الثأر للكبرياء الجريحة التي اصّطفت حولها الأصنام القريشية بعد أن شهدت إلتآماً أموياً في يوم الطف ضد الحُسين (ع) لم تثن هذا الشهيد المنتصر من نصرة الحق حدّ العشقِ والخلود .. ! فأتم واجبه على أكمل وجه وهو يضع حقائق الأمور تدور في طبق من بلور يتداخل من خلاله الضوء بحيث لا تترك للحاضرين والناظرين والسامعين أي مبرر وأن تُدين بكل وضوح كل مَن ساهم وتهيأ وأسرج وألجم ولم تخل سبيل حتى مَن سمع بذلك فرضى به ليكون ذلك شاهد للحق ومؤشراً على الباطل ..!! ومن خلال ذلك كله استطاع الحُسين (ع) أن (يُفرِغ) ساحة يزيد من كل (حق) ممكن أن يُطالب به وهو ومن والاه من بني أمية حتى أنه أنتقل من الخطاب الديني إلى الخطاب الإنساني والعشائري ولسان حاله يقول (ياشيعة آل بني سفيان أن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المَعاد فأن كنتم عُروباً كما تزعمون فرجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم) ولكنه شاهد إنهيار العالم الجميل الذي صنعته الثورة المحمدية وكيف عاد أسافل القوم كي يكونوا أسياداً لاستعادة خزائن غرائزهم بمسميات قرآنية لا وثنية ..!! ومن اللافت أن الشعوب تحتفل بالحروب والثورات التي (انتصرت) بها وتترك دون ذلك للتاريخ .. إلا ثورة الحُسين (ع) وبشخصه الذي يحتفى به (كأول مقتول ينتصر على القاتل)..! حين آثر الشهادة الكريمة على الحياة الذميمة ..!! ولهذا إن الذي يكون في الذاكرة يبقى حياً لا تميتهُ الأيام والسنوات .. كذلك الحسين يبقى في الذاكرة طالما ضحى وأنتفض من أجل الدين واعلاء كلمة الحق المبين كونه (يُحب) العقيدة والمبدأ .. و(الحُب) هو الشيء الوحيد الذي لا يشترى بشيء وإنما نُقدم أمامهُ التضحيات .. فالدُموع التي تُذرف من أجل هذا (الحُب) تكاد تغسل ثوب المعركة من جديد .. وتمسحُ سيوف الوغى برايات من رفعوا الرايات حباً لإل البيت .. إلى يومنا هذا ..!! ويجب أن نقول .. إن ما بذمة الحُسين (ع) وأهل بيته وأصحابه قد تم انجازه .. وبقى ما بذمتنا نحن السائرين خلفه والماضون إليه من بقاء الثورة الحسينية إلى يومنا هذا يكون برهاناً واضحاً لنا أنه ما كان الله فهو ينبت وينمو .. وماكان لغيره فهو له ..!! ولم يكن لسقوطه (ع) في يوم الطف مع أهله وأصحابه إلا كسقوط (ثمرة خيّرة) أنبتت بذورها ألف الف ثمرة مما يعدون فأمتدت جذورها وتوزعت أغصانها وأتت أكُلها لكل بقاع الأرض .. ولم تقتصر على أرض الطف وجني القطف .. إنما العالم كُلهُ يأكل من ثمرة الحُسين (ع) وهذا بحدّ ذاته هو سر الخلود لهذه الثورة وقائدها رغم إنها تبتعد عن يومنا هذا أكثر من ألف وثلثمائة سنة ولكنها تعيش منذ القِدم في ضمير الأمة وبذلك يكون الحسين قد أنتصر مرتين .. وهو يحتضن أمة الثقلين . محمود آل جمعة المياحي ديد .. وتمسحُ سيوف الوغى برايات من رفعوا الرايات حباً لإل البيت .. إلى يومنا هذا ..!! ويجب أن نقول .. إن ما بذمة الحُسين (ع) وأهل بيته وأصحابه قد تم انجازه .. وبقى ما بذمتنا نحن السائرين خلفه والماضون إليه من بقاء الثورة الحسينية إلى يومنا هذا يكون برهاناً واضحاً لنا أنه ما كان الله فهو ينبت وينمو .. وماكان لغيره فهو له ..!! ولم يكن لسقوطه (ع) في يوم الطف مع أهله وأصحابه إلا كسقوط (ثمرة خيّرة) أنبتت بذورها ألف الف ثمرة مما يعدون فأمتدت جذورها وتوزعت أغصانها وأتت أكُلها لكل بقاع الأرض .. ولم تقتصر على أرض الطف وجني القطف .. إنما العالم كُلهُ يأكل من ثمرة الحُسين (ع) وهذا بحدّ ذاته هو سر الخلود لهذه الثورة وقائدها رغم إنها تبتعد عن يومنا هذا أكثر من ألف وثلثمائة سنة ولكنها تعيش منذ القِدم في ضمير الأمة وبذلك يكون الحسين قد أنتصر مرتين .. وهو يحتضن أمة الثقلين .