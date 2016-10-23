– October 23, 2016

سباق السباحة وسلة المعاقين يختتمان اليوم

بغداد – الزمان

حقق فريق نادي ذي قار كأس بطولة العراق لتنس الكراسي والتي اختتمت يوم أمس الأول في مجمع ملعب الشعب بحضور رئيس اللجنة البارالمبية العراقية الدكتور عقيل حميد عودة والأمين العام فاخر الجمالي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وجاء في المركز الثاني فريق لجنة ديالى فيما حصل على المركز الثالث فريق لجنة كربلاء .

وشارك في البطولة التي استمرت على مدى يومين (11) لجنة ونادي رياضي هي لجان ذي قار و ديالى وكربلاء وبابل والنجف والبصرة والمثنى واندية ذي قار و الإشراق و وسام المجد والذرى .وفي ختام البطولة وزع رئيس اللجنة البارالمبية و الأمين العام واسو عادل رئيس الاتحاد العراقي المركزي للتنس الكؤوس وأوسمة البطولة على الفائزين .

من جانب آخر تُختتم صباح اليوم بطولتي السباحة للمعاقين وكرة السلة على الكراسي في مسبح الشعب الدولي وقاعة المركز التدريبي للجنة البارالمبية في مجمع وزارة الشباب والرياضة. وأوضح عضو المكتب التنفيذي و رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي

خالد رشك إن البطولة جرت في أجواء رياضية عكست التنافس الرياضي الشريف بين الفرق المشاركة مؤكداً إن البطولة أفرزت عدد من اللاعبين الشباب الذين يمكن تأهيلهم للعب في المنتخبات الوطنية للاتحاد وبناء قاعدة تمثل ركيزة مهمة لديمومة اللعبةهذا وتتواصل بطولات العراق لألعاب المعاقين حتى نهاية شهر تشرين الأول الجاري حيث تقام يوم السابع والعشرين منهُ بطولة الصم في مجمع ملعب الشعب الدولي فيما تنطلق منافسات بطولة القوس و السهم يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته .