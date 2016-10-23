– October 23, 2016

البطولات الأوربية: ليفربول يزاحم أرسنال على الصدارة

البرغوث يقتل الخفافيش وميلان ينتزع فوزاً ثميناً من أنياب السيدة العجوز

{ مدن – وكالات: حقق نادي ميلان، فوزًا ثمينًا، على ضيفه يوفنتوس، حامل اللقب، بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي. سجل هدف اللقاء الوحيد لوكاتيلي في الدقيقة 65، ليرتفع رصيد ميلان إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 21 نقطة في صدارة الترتيب. واختار مونتيلا، مدرب ميلان، طريقة 4-3-3، بوجود الثلاثي باكا ونيانج وسوسو في الهجوم، فيما عاد أليجري إلى طريقة 3-5-2 بوجود الثنائي الأرجنتيني ديبالا وهيجواين في المقدمة. المباراة بدأت بقوة من الطرفين، اللذين ضغطا بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وتحسن أداء الميلان نسبيًا، ولكن ظلت الأفضلية واضحة للاعبي يوفنتوس. تعرض اليوفي لضربة موجعة في الدقيقة 33 بتعرض ديبالا لشد في العضلة الخلفية، ليدفع أليجري بلاعبه الكولومبي كوادرادو بدلًا منه. نجح بعدها بدقيقتين اللاعب البوسني بيانيتش، في تسجيل هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة، لكن الحكم ريتسولي ألغى الهدف بعد احتسابه، بسبب تسلل بونوتشي وتداخله في اللعبة. مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. واصل الفريقان مع بداية الشوط الثاني اللعب السريع، وظلت السيطرة على منطقة وسط الملعب لصالح الفريق الضيف. وفي الدقيقة 65 منح الشاب لوكاتيلي التقدم لأصحاب الارض بتسديدة صاروخية سكنت شباك بوفون. ضغط يوفنتوس بعدها بشدة بحثًا عن التعادل، لكن حماس الميلان وتنظيمه الدفاعي منع لاعبي السيدة العجوز من التعويض. ومرت الدقائق المتبقية، ليطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية اللقاء بفوز الميلان 1-0. ميسي يواصل التألق وعاشت الجماهير التي احتشدت في مدرجات المستايا لمؤازرة فريقها فالنسيا أمام برشلونة اول امس السبت مباراة مثيرة في كل تفاصيلها حتى الرمق الأخير عندما أهدي الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه النقاط الثلاث من ركلة جزاء لينهي مسلسل تألق الحارس دييجو ألفيش في التصدي لركلات الجزاء. وبات الحارس البرازيلي المخضرم (31 عاما)، الذي تصدى لآخر ثلاث ركلات سددت عليه منها إثنين في مباراة واحدة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة قبل الماضية، الأكثر تصديا لركلات الجزاء في تاريخ الكرة الإسبانية بـ19 ركلة. وكان في مواجهة ألفيش، البرغوث الأرجنتيني الذي واصل أدائه المبهر للمباراة الثالثة على التوالي منذ العودة من الإصابة وتقدم واثق الخطى لتسديد الركلة على الرغم من صعوبتها لأنها كانت في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. ولم تنل استراتيجية الحارس البرازيلي، في التحرك على خط المرمى والتمويه بالإضافة إلى العامل النفسي، من ثبات ميسي الذي حول الكرة على يمين ألفيش الذي ارتمى بدوره على الكرة وكاد يلحق بها. وتحدث المدير الفني للبلاوجرانا، لويس إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن هذه اللقطة وكيف عاش هذه اللحظات العصيبة من خارج الخطوط. وقال في هذا الصدد البعض على مقاعد البدلاء قال إنه يجب أن يسددها في المنتصف، وأنا فكرت في أنه يجب أن يسددها في الجانب الآخر، ولكنه سدد في النهاية في الجانب الذي لم نكن نتوقعه وسجلها، وهذا ما يفعله اللاعبون الاستثنائيون فقط ومن لديهم شخصية ميسي. ليفربول يضرب وست بروميتش وحقق ليفربول، فوزًا ثمينًا على ضيفه وست بروميتش ألبيون (2ـ1)، في المباراة التي جرت بين الفريقين، مساء اول امس السبت، بملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنكليزي. سجل هدفي ليفربول ساديو ماني، وفيليب كوتينيو في الدقيقتين (20، و35)، بينما أحرز جاريث ماكولي، هدف وست بروميتش الوحيد في الدقيقة (82). ورفع ليفربول رصيده إلى 20 نقطة، في الصدارة مؤقتًا ومتساويًا مع أرسنال، الذي تعادل اول امس السبت في نفس المرحلة مع ميدلسبره، بينما تجمد رصيد وست بروميتش، عند 10 نقاط في المركز (13). سيطر ليفربول على مجريات اللعب طوال المباراة، وكان الفريق الأفضل، حيث لجأ مدربه يورجن كلوب، لخطة (4-3-3)، معتمدًا على الثلاثي الهجومي كوتينيو، وفيرمينيو، وساديو ماني، وثلاثي الوسط هندرسون وإيمري كان وآدم لالانا. أما توني بوليس، مدرب وست بروميتش ألبيون، فاعتمد على طريقة (4-2-3-1)، إلا أنه لم ينجح في استغلال أسلحته الهجومية ناصر الشاذلي، ماتيو فيليبس وسولومون روندون، لتهديد حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس لاعب الليفر. ووسط سيطرة تامة للريدز، صمد ضيفه وست بروميتش 20 دقيقة فقط، أمام الهجوم الأحمر، حين لعب فيرمينيو كرة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها المهاجم السنغالي ساديو ماني، بقدمه مباشرة في الشباك، مسجلاً الهدف الأول لأصحاب الأرض. وارتبك لاعبو وست بروميتش، كثيرًا بعد الهدف، وسط ضغط شديد من نجوم الريدز، لتعزيز التفوق، حيث أخطأ بن فوستر حارس المرمى في تشتيت الكرة، لتصل إلى ساديو ماني، الذي مررها بسهولة إلى كوتينيو ليراوغ الدفاع ويسدد في الزاوية اليمنى، مسجلاً الهدف الثاني. وفي الشوط الثاني، استهان ليفربول بمنافسه، ولعب بأعصاب هادئة، وتراجع النشاط الهجومي له، باستثناء ضربة رأس للمدافع الكرواتي ديان لوفرين، أبعدها بن فوستر بصعوبة. على الجهة الأخرى، أسرع توني بوليس المدير الفني لوست بروميتش، لتنشيط صفوفه، وتبديلات هجومية، بإشراك رأس الحربة الويلزي روبسون كانو، وجيمس موريسون، ووسط حالة من الثقة الزائدة لليفربول، فاجأ المدافع جاريث ماكولي الجميع بتقدمه في كرة عرضية، مسجلاً الهدف الأول لوست بروميتش، ليشعل اللقاء في آخر 10 دقائق. أسرع يورجن كلوب لتأمين دفاعه، حيث أشرك لاعب الوسط الهولندي جورجيو فينالدوم، مكان آدم لالانا، ثم لوكاس ليفا مكان كوتينيو، سعيًا لامتصاص حماس منافسه الذي طمع كثيرًا في إدراك التعادل، إلا أن المحاولة الأخطر جاءت بتسديدة خطيرة لفينالدوم بجوار القائم الأيسر، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ثمين.