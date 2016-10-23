– October 23, 2016

مورينو: الحكم يحرم فالنسيا من ركلة جزاء

{ لندن – وكالات: أكد رودريجو مورينو، لاعب فالنسيا، عقب خسارة فريقه (2ـ3) أمام برشلونة، في الجولة التاسعة لليجا، أنه لم ير ركلة الجزاء التي احتسبت في الدقيقة (92) لصالح النادي الكتالوني، وسجلها ليونيل ميسي ليقود فريقه للفوز، لكنه شدد على أنه كان له ركلة جزاء واضحة ومستحقة، إلا أنها لم تحتسب. وقال اللاعب، الذي سجل هدف فريقه الثاني في المباراة بخلاف هذا فإن هدفهم الأول، كان من تسلل واضح، مشيرًا إلى أن فريقه نجح في مناطحة خصم صلب للغاية دائمًا ما يستحوذ على الكرة بصورة أكبر. وبخصوص إصابة أندريس إنييستا، أوضح اللاعب أنه يتمنى له مثل أي لاعب مصاب آخر الشفاء في أقرب وقت.