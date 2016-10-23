– October 23, 2016

النجم الأرمني أسير دكة البدلاء

شبح الفشل يطارد مخيتريان وبوروسيا دورتموند يراقب

{ لندن – وكالات: أصر هنريك مخيتريان، على الرحيل من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد، لكن الحقيقة مؤلمة، لأن اللاعب حتى الآن يجلس على مقاعد البدلاء لدى المدرب مورينيو. كان رحيل النجم الأرميني (27 عامًا) من دورتموند للشياطين الحمر، هذا الصيف، الضربة الثالثة، التي تلقاها الفريق الألماني من قبل نجومه الكبار، بعدما رحل ماتس هوميلز إلى بايرن ميونيخ، وجوندوجان إلى مانشستر سيتي. وجاء مخيتريان إلى دورتموند كبديل لجوتزه، الذي انتقل وقتها إلى بايرن، لكن النجم الأرميني، لم يتأقلم مع الفريق بسرعة ولم يظهر معدنه الأصلي إلا بعد مرور مدة من الوقت. وقضى مخيتريان، مع دورتموند 3 مواسم إجمالا لعب خلالها 90 مباراة في البوندسليجا سجل فيها 23 هدفًا وصنع 35 هدفًا، وكان في الموسم الماضي أفضل صانع ألعاب في الدوري الألماني، كما تألق لدرجة جعلته على رادار أكبر الأندية في أوربا، خاصة إيطاليا وإنكلترا.

اللاعب يحتاج ثقة المدرب

وحتى الآن لم يظهر مخيتريان مع مانشستر يونايتد بالشكل الذي كان يتمناه، وعلى ما يبدو فإن المدرب الجديد لمان يونايتد، جوزيه مورينيو، لم يقتنع بعد بأن اللاعب وصل لمستوى يؤهله للعب أساسيا، لذلك يضعه في معظم الوقت مع البدلاء، سواء في الدوري الإنكليزي أو في الدوري الأوربي، وأحيانا يُشركه لدقائق معدودة. لكن مورينيو لم يشرك مخيتريان في المباراة الأخيرة أمام فنربخشه التركي، التي فاز فيها اليونايتد 4-1، رغم اعترافه أن النجم الأرميني تعافى من الإصابة في أعلى الفخذ. وقال مورينيو بعد المباراة عن مشكلة مخيتريان يجب عليه أن يبذل المزيد ليستعيد القوة واللياقة، التي يحتاجها لمستوى أعلى. هذا أمر هام لكي يترك مقاعد البدلاء ويلعب لمدة 15 أو 20 دقيقة. وأنهى مورينيو حديثه بالقول الأفضل أن يواصل مخيتريان الكفاح وينتظر فرصته. إنه مستعد، وسيشارك قريبا جدا. وذكر موقع ترانسفير ماركت أن عدم نجاح مخيتريان في الظهور بمستواه في ناديه الجديد مسألة لم تكن مفاجأة بالنسبة للكثيرين، لأنه لاعب حساس يحتاج إلى الثقة التامة من قبل مدربه لكي يستدعي قدراته.

هل يعود لدورتموند كما عاد غيره؟

وعلق هانز فاتسكه، رئيس نادي دورتموند، في لقاء مع مجلة كيكر، حول ما يعيشه مخيتريان بقوله ينبغي على كل لاعب ذكي أن يفكر قبلها بشأن المحيط الذي سينتقل إليه. وأضاف فاتسكه عندما تتواجد في محيط متفاعل مثل دورتموند يجب أن تساورك الشكوك في التخلي عنه خاصة عندما تسير الأمور بنجاح في النهاية بعد مشوار طويل. وتعامل دورتموند مع مخيتريان وكأنه نبتة حساسة يمكن أن تنكسر إذا تم التعامل معها بخشونة، لذلك منحوه الثقة وصبروا عليه موسمًا ونصف تقريبًا إلى أن ظهر معدنه وتألق. ويقول موقع ترانسفير ماركت إن نادي مانشستر يونايتد لن يصبر على مخيتريان مثلما صبر دورتموند عليه. وسبق أن ذهب نوري شاهين إلى ريال مدريد وعاد مرة أخرى إلى دورتموند، كما غادر جوتزه إلى بايرن ميونيخ وعاد مرة آخرى إلى الأصفر، ورحل كاجاوا إلى مان يونايتد ثم عاد أيضًا إلى السعادة في رحاب دورتموند. هل سيعود النجم الأرميني مخيتريان إلى أحضان ناديه السابق، الذي كان متألقا فيه، مثلما فعل شاهين وكاجاوا وجوتزه؟