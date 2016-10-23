– October 23, 2016

الناس والدين – عبد الكاظم محمد حسون

جاءت الأديان رحمة للعالمين ، ولم تكن في يوم من الايام سببا في تعاسة الانسان وخلق المشاكل ، له كما أراد الله سبحانه وتعالى لها ، فالأديان السماوية واضحة لا يحيط بها اي لبس علما انها نزلت في ظروف اجتماعية متخلفة قياسا للتقدم الحضاري في وقتنا الحاضر اي كانت بسيطة في الفهم على الرغم من قلة وعي الناس في تلك العصور المتخلفة ، وجميعها تدعو إلى الإيمان بالله واحد لا شريك له ، والالتزام بالعمل الصالح وتجنب العمل القبيح وكل العملين واضحين لا يحتاجان الى تبيان كما انهما منفصلان تماما ولا يوجد بينهم لبس فالحق واضح والباطل واضح والحلال واضح والحرام واضح ،

كما لا يوجد تناقض بين الأديان السماوية نفسها فكل منها مكمل لقبله ،حتى انتهت الرسالات السماوية بالاسلام وبالنبي محمد (ص) خاتم الانبياء والمرسلين، والتعاليم الاسلامية واضحة فالقرآن هو الدستور وهو الدليل تليه السنة النبوية فكلاهم منبع للاحكام تساعدهم تعاليم الأولياء الصالحين والتابعين وهي لا تدعو للكره في الدين ، ولم يكن الدين الإسلامي صعبا في فهمه وتقبله فكل شيء واضح فيه ، وهو رحمة للعالمين فبالإسلام تكتمل الأخلاق الفاضلة ويستقيم سلوك الإنسان ، وما جاء محمد الا لإتمام مكارم الأخلاق ، ولخلق مجتمع خال من عقد الجاهلية كالبغضاء والتعالي ليسود روح المساواة والمحبة ، لا فرق بين زيد وعمر إنما أكرمك عند الله اتقاكم.

لم يبق الدين هكذا لم يبق ببساطته وتوهجه النقي وانما خضع للاهواء والمصالح خلال حقب التاريخ من بعض الناس الذين يرون في الدين وسيلة لتحقيق مصالحهم الضيقة مستغلين ميول الناس الفطري نحو الأديان باعتبارها المخلص الحقيقي في الدنيا والأخرى ،ولم تبق الاديان على حالها فكثير منها انشطر وتحزب واتجه نحو السياسة بسبب بعض السلوكيات الشخصية في تحقيق طموحات كبيرة كأنشاء الدول او الإمبراطوريات والحركات والأحزاب تحت راية الدين ولكي تعطي تلك الظواهر لنفسها حقا شريعيا لا بد من الدخول مدخلا دينيا بشكل عميق ومدروس ولا بد من خلق الأدوات الفاعلة في صياغة مفاهيم جديدة مستندة على الدين من خلال ابتكار نصوص او تحويرها او أدعوا أسانيدها إلى رسول الله زورا ، حملوا الدين أشياء أكثر مما يتحمل كان القصد منها اعطاء تصرفاتهم وسلوكياتهم المضرة صبغة دينية شرعية ، وهذه الصبغة سوف تجد لها حسب اعتقادهم من يروجها او الأخذ بها من قبل عامة الناس خاصة البسطاء والمحرومة منهم والمظلومة ، حيث تجد الألف الإصدارات والبحوث الدينية على طول أكثر من ثـــــلاثة عشر عقدا أغلبها تم الإشراف عليه وتقديم الدعم لها من قبل الحكومات والامبراطوريات التي حكمت العالم الاسلامي فلا عجب أن تصدر فتوى تجيز للحاكم التركي في الدولة العثمانية ان يقضي على كل من يقرب له عائليا ليخلو الجو له للحكم ، ولا عجب أن تصدر فتوى من قبل رجال الدين في داعش تبيح النكاح غير الشرعي تحت عنوان الجهاد. ولا عجب صدور فتاوى تكفر الاخر وهو يشهد بالشهادتين.

أن هذا الكم من الإصدارات والبحوث والدراسات والفتاوى جعل الدين عرضة التمزق والتفرقة والغو بعض الأحيان وأصبحت سببا بإيجاد هوة واسعة بين المسلمين وخلقت روح التطرف والعداوة بين أبناء الإسلام حيث تولدت العقائد والمذاهب وتواجد فيها المتطرفون الذين الا يقبلون الآخر حيث نشأت الكراهية والصراع ليس بين البلدان الإسلاميه فقط ، إنما ضمن نطاق الدولة الواحدة نفسها ، والنتيجة ما يلاحظ من تخلف ومآسي في بلداننا وحروب هنا وهناك ، كما ان هذه الخلافات غالبا ما تتخذ كوسيلة لصب الزيت على النار في خلق صراعات المحلية والإقليمية يدفع ثمنها أبناؤها.

ان الدين بسيط ، يفهمه كل فرد مهما كان مستواه الثقافي فهو وسيلة لمعرفة الله ومخافته واجتناب معاصيه وهو رحمة للناس فيه الألفة والمحبة والاحترام لا فيه الصراع والكره والهيمنة ، الاسلام الحقيقي هو المعامله اليومية للفرد ، لا كذب ، ولا غش ، والا سرقة ، ولا تجاوز على حقوق الغير وغيرها ، كما انها لا الرفض للاخر بنصوص لا دليل لها وضعت من قبل أفراد لا يخافون الله خلال التاريخ الغرض منها فرض هيمنة مجموعة على غيرها بتفويض رباني …

دعوا الاسلام كما هو بسيطا دون تعقيدات طالما الحق واضح والباطل واضح وما يريدة الله واضح وما ينه عنه واضح . دعونا نعيش بسلام على هذا الكوكب أنتم ليس أوصياء الله على البشر دعوا الناس احرارا كما ولدتهم أمهاتهم ، ودعوا الناس اخوة، الإنسان اخو الانسان بالدين او الإنسانية.

عبد الكاظم محمد حسون

الحضاري‮ ‬في‮ ‬وقتنا الحاضر اي‮ ‬كانت بسيطة في‮ ‬الفهم على الرغم من قلة وعي‮ ‬الناس في‮ ‬تلك العصور المتخلفة‮ ‬،‮ ‬وجميعها تدعو إلى الإيمان بالله واحد لا شريك له‮ ‬،‮ ‬والالتزام بالعمل الصالح وتجنب العمل القبيح وكل العملين واضحين لا‮ ‬يحتاجان الى تبيان كما انهما منفصلان تماما ولا‮ ‬يوجد بينهم لبس فالحق واضح والباطل واضح والحلال واضح والحرام واضح‮ ‬،

كما لا‮ ‬يوجد تناقض بين الأديان السماوية نفسها فكل منها مكمل لقبله‮ ‬،حتى انتهت الرسالات السماوية بالاسلام وبالنبي‮ ‬محمد‮ (‬ص‮) ‬خاتم الانبياء والمرسلين،‮ ‬والتعاليم الاسلامية واضحة فالقرآن هو الدستور وهو الدليل تليه السنة النبوية فكلاهم منبع للاحكام تساعدهم تعاليم الأولياء الصالحين والتابعين وهي‮ ‬لا تدعو للكره في‮ ‬الدين‮ ‬،‮ ‬ولم‮ ‬يكن الدين الإسلامي‮ ‬صعبا في‮ ‬فهمه وتقبله فكل شيء واضح فيه‮ ‬،‮ ‬وهو رحمة للعالمين فبالإسلام تكتمل الأخلاق الفاضلة ويستقيم سلوك الإنسان‮ ‬،‮ ‬وما جاء محمد الا لإتمام مكارم الأخلاق‮ ‬،‮ ‬ولخلق مجتمع خال من عقد الجاهلية كالبغضاء والتعالي‮ ‬ليسود روح المساواة والمحبة‮ ‬،‮ ‬لا فرق بين زيد وعمر إنما أكرمك عند الله اتقاكم‮.‬

لم‮ ‬يبق الدين هكذا لم‮ ‬يبق ببساطته وتوهجه النقي‮ ‬وانما خضع للاهواء والمصالح خلال حقب التاريخ من بعض الناس الذين‮ ‬يرون في‮ ‬الدين وسيلة لتحقيق مصالحهم الضيقة مستغلين ميول الناس الفطري‮ ‬نحو الأديان باعتبارها المخلص الحقيقي‮ ‬في‮ ‬الدنيا والأخرى‮ ‬،ولم تبق الاديان على حالها فكثير منها انشطر وتحزب واتجه نحو السياسة بسبب بعض السلوكيات الشخصية في‮ ‬تحقيق طموحات كبيرة كأنشاء الدول او الإمبراطوريات والحركات والأحزاب تحت راية الدين ولكي‮ ‬تعطي‮ ‬تلك الظواهر لنفسها حقا شريعيا لا بد من الدخول مدخلا دينيا بشكل عميق ومدروس ولا بد من خلق الأدوات الفاعلة في‮ ‬صياغة مفاهيم جديدة مستندة على الدين من خلال ابتكار نصوص او تحويرها او أدعوا أسانيدها إلى رسول الله زورا‮ ‬،‮ ‬حملوا الدين أشياء أكثر مما‮ ‬يتحمل كان القصد منها اعطاء تصرفاتهم وسلوكياتهم المضرة صبغة دينية شرعية‮ ‬،‮ ‬وهذه الصبغة سوف تجد لها حسب اعتقادهم من‮ ‬يروجها او الأخذ بها من قبل عامة الناس خاصة البسطاء والمحرومة منهم والمظلومة‮ ‬،‮ ‬حيث تجد الألف الإصدارات والبحوث الدينية على طول أكثر من ثـــــلاثة عشر عقدا أغلبها تم الإشراف عليه وتقديم الدعم لها من قبل الحكومات والامبراطوريات التي‮ ‬حكمت العالم الاسلامي‮ ‬فلا عجب أن تصدر فتوى تجيز للحاكم التركي‮ ‬في‮ ‬الدولة العثمانية ان‮ ‬يقضي‮ ‬على كل من‮ ‬يقرب له عائليا ليخلو الجو له للحكم‮ ‬،‮ ‬ولا عجب أن تصدر فتوى من قبل رجال الدين في‮ ‬داعش تبيح النكاح‮ ‬غير الشرعي‮ ‬تحت عنوان الجهاد‮. ‬ولا عجب صدور فتاوى تكفر الاخر وهو‮ ‬يشهد بالشهادتين‮.‬

‮ ‬أن هذا الكم من الإصدارات والبحوث والدراسات والفتاوى جعل الدين عرضة التمزق والتفرقة والغو بعض الأحيان وأصبحت سببا بإيجاد هوة واسعة بين المسلمين وخلقت روح التطرف والعداوة بين أبناء الإسلام حيث تولدت العقائد والمذاهب وتواجد فيها المتطرفون الذين الا‮ ‬يقبلون الآخر حيث نشأت الكراهية والصراع ليس بين البلدان الإسلاميه فقط‮ ‬،‮ ‬إنما ضمن نطاق الدولة الواحدة نفسها‮ ‬،‮ ‬والنتيجة ما‮ ‬يلاحظ من تخلف ومآسي‮ ‬في‮ ‬بلداننا وحروب هنا وهناك‮ ‬،‮ ‬كما ان هذه الخلافات‮ ‬غالبا ما تتخذ كوسيلة لصب الزيت على النار في‮ ‬خلق صراعات المحلية والإقليمية‮ ‬يدفع ثمنها أبناؤها‮.‬

ان الدين بسيط‮ ‬،‮ ‬يفهمه كل فرد مهما كان مستواه الثقافي‮ ‬فهو وسيلة لمعرفة الله ومخافته واجتناب معاصيه وهو رحمة للناس فيه الألفة والمحبة والاحترام لا فيه الصراع والكره والهيمنة‮ ‬،‮ ‬الاسلام الحقيقي‮ ‬هو المعامله اليومية للفرد‮ ‬،‮ ‬لا كذب‮ ‬،‮ ‬ولا‮ ‬غش‮ ‬،‮ ‬والا سرقة‮ ‬،‮ ‬ولا تجاوز على حقوق الغير وغيرها‮ ‬،‮ ‬كما انها لا الرفض للاخر بنصوص لا دليل لها وضعت من قبل أفراد لا‮ ‬يخافون الله خلال التاريخ الغرض منها فرض هيمنة مجموعة على‮ ‬غيرها بتفويض رباني‮ …‬

دعوا الاسلام كما هو بسيطا دون تعقيدات طالما الحق واضح والباطل واضح وما‮ ‬يريدة الله واضح وما‮ ‬ينه عنه واضح‮ . ‬دعونا نعيش بسلام على هذا الكوكب أنتم ليس أوصياء الله على البشر دعوا الناس احرارا كما ولدتهم أمهاتهم‮ ‬،‮ ‬ودعوا الناس اخوة،‮ ‬الإنسان اخو الانسان بالدين او الإنسانية‮.‬