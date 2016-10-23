– October 23, 2016

أجراس الذاكرة

حمودي والبروتوكول السوفيتي 20 – عكاب سالم الطاهر

تقول عنه المصادر الموسوعية ذات الصلة: (سعد قاسم حمودي، المولود عام 1937 ناشط في الحقول الاعلامية والصحفية، وزير، نقيب صحفيين لاكثر من دورة. رئيس منظمة الصحفيين العالمية 1972 رئيس اتحاد الصحفيين العرب 1972وزير اعلام 1977. رأس تحرير عدة صحف عراقية. حاصل على بكالوريوس علم الاجتماع من جامعة بغداد 1960.

حزب الاستقلال

الصحفي الراحل سعد (ابو محمد) المولود في بغداد، انحدر من عائلة سياسية قومية. اذ كان والده احد مؤسسي حزب الاستقلال 1946 واصدر جريدة الحرية 1954.وهم اسرة عربية متدينة نزحت من سامراء الى بغداد منذ زمن بعيد.

تلك بعض المعلومات عنه منقولة من المصادر الموسوعية؟. لم تقم بيننا علاقة عمل مباشرة. ولكني عام 1979 دفعت (يوميات) لكي تنشر في جريدة الثورة. وفيها استعرت عبارة من قصة للكاتب والاديب غسان كنفاني. والعبارة هي: (رائحة الارض كرائحة عروس خرجت لتوها من الحمام). كان رئيس تحرير جريدة الثورة سعد قاسم حمودي، الذي رفض هذه اليوميات وكان تقييمي لما حصل، انه تقاطع وجهات نظر، لا تفسد للود قضية. كما انني كنت اكتب من خارج الجريدة، ولم اكن احد منتسبيها. كان (ابو محمد) دمثاً ودوداً، يحرص على اقامة علاقات واسعة مع المحيط الذي يعمل فيه.

ابو محمد في موسكو

قبل يوم (17تموز/ 1979) كان سعد قاسم حمودي، وزير الاعلام العراقي، في زيارة رسمية للعاصمة الروسية موسكو. ولم يدر بالاجراءات والتغييرات التي حصلت في العراق. ومنها: اعادة دمج الثقافة والاعلام بوزارة واحدة، سميت (وزارة الثقافة والاعلام)، وسمي لطيف نصيف جاسم وزيراً لها. وتم تعيين سعد قاسم حمودي رئيساً لتحرير جريدة الثورة.

في موسكو، كان سعد قاسم والوفد المرافق له، يعامل كوزير اعلام. ونفذت اجراءات بروتوكول تتطابق مع هذه الصفة. وفجأة تم تغيير البروتوكول بما يتضمنه: من اقامة ومرافقين وموكب ومستقبلين… الخ. كانت الاجراءات الجديدة، تختلف عن سابقتها، بما يعكس اهتماماً اكثر بالوفد الضيف العراقي. الى هنا والاستاذ سعد لا يدري بما حصل في بغداد. لكن عضواً في الوفد الوزاري العراقي التقط من تغيير الاجراءات البروتوكولية التي عومل بها الوفد العراقي، ولا سيما رئيسه وزير الاعلام، النقط اشارة عن تغيير مسؤولية الاستاذ سعد قاسم باتجاه اعلى واهم. لذلك خاطب هذا العضو في الوفد العراقي وزير الاعلام سعد قائلاً: استاذ ابو محمد، اتوقع كثيراً بأنك نقلت الى موقع اخر، اعلى من وزارة الاعلام. على اثر هذه الملاحظة، اتصل الوزير سعد قاسم بالسفارة العراقية بموسكو، التي اخبرته بأنه تم تسميته رئيساً لتحرير جريدة الثورة.

وهكذا كان: من وجهة نظر الجهات السوفيتية، فان رئاسة تحرير الجريدة الناطقة باسم الحزب الحاكم، اهم من مسؤولية وزير في الحكومة.