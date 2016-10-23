– October 23, 2016

الدجّالون وعصر الديمقراطية – ماجد عبد الرحيم الجامعي

نعيش اليوم العولمة بكل تفاصيلها ، حيث التقدم المنظور على الساحة في مجال ثورة المعلومات الاتصالية ، وتوفر وسائلها التي أودعت فيها كما أودعت أللآلي في الصدف : ولكن ما يؤسف له ان وسائل الاتصال صارت مرتعا خصبا للمارسة الشعوذة والجدل على رؤوس الأشهاد : واننا نرى ونحن نقلب القنوات التلفازية الفضائية امثلة على ذلك كبرنامج ابو علي الشيباني ويوسف فتوني وغيرهما الكثير ، وهم يستثمرون جهل المتلقي البسيط ليشدوه اليهم ويبتزوا منه الوقت والمال ايضا . هذا الامر دفعني الى التقصي عن ادوات هؤلاء الذين يدعون كذبا بانهم مؤمنون بالله ورسوله في حين انهم يخالفونهما واقعا ، وحصلت على عدد من المطبوعات منها السهل العجيب في جلب الحبيب بجزئيه الاول والثاني وسلسلة الرسائل في الونق الشريف مشتملة على اعمال روحاني وحروف جفرية ، وجدتها متطابقة مع مانراه ونسمعه في اعمال الدجالين والمشعوذين الذين يدعون فيها استخدام وتهييج الملك الاحمر وباقي الملوك كالزوبعة الابيض وشمهوروش وبرقان ومرة … وقد احتوت المطبوعات على دعوات لاستخدام ملوك الجان المزعومين ومن بينهم ابليس ايضا لتسهيل عمليات البيع والشراء وجلب الزبون واخراج الدود من البطون واشاعة البغضاء في نفوس من تكره ، واخرى حجابات وطلاسم للعين والنظرة والمحبة واحضار الغائب وكشف السارق وحل المربوط وصيد الطيور والهلاك والاختفاء عن الناس ولرحم دار من تشاء …؟ لقد كانت الدروس التي تحتويها تلك المطبوعات تشد القاريء الى متابعتها وتدفعه الى تطبيقها ، ولولا رحمة ربي لكنت من الطلاب الجيدين في مدرسة الجدل تلك ولرحت افتح داري لاستقبال الجهلاء من بني وطني واحصل على مورد مالي يفوق ما تتقاضاه الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وبوقت قياسي ، حيث الزمان بتداعياته وظروف المواطن غير المستقرة وضعف الثقافة والمعرفة والايمان بالله وكتبه ورسله كلها عوامل نجاح لمشروع الشعوذة التي لاتحتاج منا الا درجة عالية من اللباقة وحفظ اجزاء وآيات من القرآن الكريم ودراسات بسيطة في علم النفس … ومن هنا يتوجب على الدعاة ورجال القانون والاعلام الحر الوقوف متضامنين بوجه المتلاعبين بامزجة وحياة انساننا الجديد وان نقطع تلك الآصرة المفتعلة التي تحاول ايجادها جهات معادية من بينها الموساد الصهيوني والاستعمار الغربي الذي يستهدف تخريب الانسان العراقي المعروف بشجاعته وذكائه ونبل اخلاقه وايضا وضع العراقيل امام نهوضه من كبوته وتحطيم اقتصاده وفق خطط شريرة متعددة موضوعة على قياسنا : وعلينا ان نعي بداخلنا بان الارزاق على مقسم الارزاق وحده وما يصيبنا الا ما كتب الله لنا واذا اراد الله امرا يقول له كن فيكون ولاينفع معه ما يكتبه .

ابو علي الشيباني ويوسف فتوني لاستدعاء خدام الجن : وشاب الخمر لابد ان يخرج مخمورا مترنحا وفاقدا لعقله ، ولاتنفع معه وصفة دجال يقول اذا اردت ان لايسكرك الشراب خذ قبل ان تبتدأ بالشراب سبع لوزات مرة ؟