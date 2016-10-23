– October 23, 2016

إنفلونزا الغباء ثم الوضاعة – شامل حمدالله

هي مكتسبة، تحتاج للحماية منها شيئا من فهم بسيط لكلام الناس و افعالهم، الفهم البسيط هذا، كفيل بحمايتك من الاصابة ليس بالغباء وحسب، بل ايضا من الانحدار نحو الوضاعة. الغباء الذي احكي عنه ليس المألوف من بطء الفهم او التصرف خارج ورق الحكمة، ابدا لا اقصد هذا، فمثل اولئك الاغبياء الاصلاء لا ضرر مقصودا منهم، بل ما اعنيه هي تلك العينات الجرثومية من بشريين لا يستأهلون حتى قيمة الطعام الذي يستحيل في اجوافهم الى براز، انهم الذين يتوهمون في الناس ما يحاولون زرعه بالباطل من حديث وخبر وفعل، مثلا وليس حصرا فمثلهم اصبح عدده يتزايد، تجده كلوحة بفرشاة رسام كئيب،، مرفوضة الوانه مردودة تخطيطات قلمه، نعم هم اشبه بلوحات يرسمه السكران ليتقيأ ذنوبه ليلة خمر. من امثال من سأحكي عنهم شبه سياسيين و شبه شعراء واشباه اعلاميين وهم بالاساس بشر يشبهون الناس، اشباه ذكور و شبيهات اناث.عرض الله عليهم كل نعمه الباطنة فقبلوها، ومنع عنهم كل مكروه فلم يقبلوا، وحرصوا من بعد ذلك على الكذب، ليس بالقول و الفعل، وانما بمعدن التفكير وزيت الذهن الذي يملأ مخ البشري، عندما تلتقيه ينتابك شعور ان الحديث معه ضرب من عقوبة وامتحان لك، لانه يكذب ويعتقد ويريد ان تكون مقتنعا به وهو يعلم انه يتعمد الكذب معك، عيناه عصير من صور مختبئة فيها افعاله المشينة التي يفرح بها ويسارع لدفنها خلف محاجره، يده بها شعيرات من قابيل اثناء حمل صخرة القتل وقدماه ما تعودت الا المشي و السير نحو الايذاء، جبان هو حتى في الخلاء حين يقضي حاجته، فزاد طعامه تملق وبكاء مصنوع وصوت يخرج من تجاويف تعفنت بقدر ذاته المتعمدة الاعاقة، من كل صنف من امثالهم الذين ملأوا ارضنا بعد سنوات من التحول في العراق، تكون انت من عليه ان يعكف على شراء كيسي نفايات، الاول لجمع وساخة افعالهم، والثاني للفهم به بعد زوالهم من حياتك، ببساطة لانك انسان ولأنهم اشباهك بالجسد، انت تفرق بين طيب الريح وعفنه وهم يعشقون التعفن، انت تأكل من فمك وهم يأكلون ما يتغوطون!هذه الانفلونزا التي يندفع للاصابة بها بعض الناس تذكريني بقول لصديق يوم وجد حرص مسؤول على شراء معطف من كشمير رغم ان الطقس لطيف، قال عنه: مسكين يعتقد ان السياسة والصحافة تفور بعد لبس المعاطف.