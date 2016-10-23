– October 23, 2016

بغداد تنزف من جديد – حيدر حاشوش العقابي

لا داع ان نتكلم بالسياسة اليوم واسبابها والحاصل بسبب هذه المهاترات والتصادمات التي يدفعها الشعب العراقي دماء زكية ، وأرواح تتنوع في قومياته وديانتها وسبل عيشها ودرجة عشقها للعراق، بغداد تنزف من جديد ،يعني ان هناك مؤامرات تحاك ليلا لضرب ابناء العراق والقضاء على مظاهر الجمال ،من الاخطاء الشاسعة ان العسكري يغلب عليه الشعور بالأمان الزائد والحقيقة ان على العسكري ورجل الامن ان يكون مستعدين استعدادا كامل لكل الظروف وان لا يتهاونوا ابدا في هذه المواقف وبجميع اشكالها ،وقد استحضرتني مقولة لقائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد زويد ،حين قال لامجال للتهاون لامجال للغفلة فنحن في حالة حرب، فعلا انها الحرب التي لامجال للغفلة فيها ،هناك تقنيات في العمل العسكري وخطوط لابد ان يسير عليها الجميع .وعلى العسكري الواع والحقيقي ان يعمل للبلد وان لا ينجر وراء هذه التراكمات او تنفيد اجندات خارجية او حزبية ،من اجل مصالح خاصة بدأت لا تنطوي على الجميع ،فالمواطن العراقي يعرف جيدا ان وراء هذه التفجيرات اجندات خارجية وداخلية .وان تراكم المرحلة سياسيا ترك اثره البالغ في سير العمل العسكري والاستخباري، لامجال للغفلة لامجال للتهاون نحن في حالة حرب ،فعلا مقولة رائعة على الجميع ان يعمل وفق منظورها لأنها المنقذ لهذه الانسانية ،المنقذ لأرواح الناس البسطاء الذين يدفعون ثمن مهاترات هؤلاء (الغشمة في السياسة)ان على العسكري الجيد ورجل الامن الذي يهمه مصلحة ابناء وارواح ابناء بلده ان يتخذ تدابير وقائية ،وان يحصن نفسه اولا من كل المغريات وان لا ينجر وراء غرائزه ،وان يكون حذرا وفطنا من الذي يحاك ضد هذا الشعب ،اليوم بدا الشعب يعي ان وراء هذه التفجيرات والموت اشخاص متنفذين في الدولة يمارسون طقوسهم في قتلنا اليومي بحرية ،وهؤلاء الذين قدموا من وراء البحار سبب هلاكنا ودمارنا ،فاغلبهم مشترك بذبح العراقيين ،وان على الحكومة ان كانت تدرك حجم الدمار الذي يحصل في البلد ان توقف نزيف هذه الدماء .فهي التي تقف امام الله لتحاسب على كل صغيرة وكبيرة ،وليفهم هؤلاء المجانين القتلة ان دماء العراقيين ستطهر هذا البلد من نجاساتهم ،وان بكاء الثكالى دعاء لله سبحانه وتعالى واستغاثة بالتنديد على كل ما يجري من المذابح ،على العسكري اليوم ان يكون شريفا وان يحترم القسم الذي اقسم به بالدفاع على ارضه وماله وعرضه ،وان لا يكون صيدا سهلا لأي من المغريات ،عليه اليوم ان يعمل للعراق وللعراق فقط .واعود للعسكرية على المقاتل ان يكون حذرا وان يتفهم اصول العسكرية فالعدو يتربص بنا يوميا وهو يستغل أي من خرق امني ،واستخباراته قوية جدا ،واظنها استخبارات داخلية ،وهو بذلك يستغل الأوقات التي نسميها بالعسكرية الاوقات الميتة ،أي اخر الليل وقت الظهيرة ،بداية الفجر هذا الوقت الذي يستغله العدو لتنفيذ خططه لذلك على الجميع اقصد رجال القوات الامنية ان يتعامل بمهنية وان يكون مستعدا استعداد اجيدا في هذا الوقت ،لتفويت الفرصة على اعداء الله والانسانية من الوصول لأهدافهم ،والهم الاخر لا أدري ما تفعله الاجهزة الاستخبارية والمخابراتية بهذا. الموضوع ،فهي تتفرج تماما على ما يجري وبالتأكيد السبب بسيط ومعروف للجميع ،ان اغلبهم اقصد هؤلاء الذي يعملون في هذا الاختصاص تنقصهم الكفاءة والخبرة ،واغلبهم جاء من خلال ترشيح احزابهم السياسية بمختلف صنوفهم وتسمياتها ،فالحكومة معنية بإعادة النظر بالأجهزة الاستخبارية ،فقد استهلكت تماما ومنهم من يعمل مع اجندات خارجية ، تعادي العراق وترفض رفضا قاطعا ان يحل السلام في هذا الوطن ،هذه هي مشكلتنا الحقيقة .خروقات امنية اياد ملوثة بدماء العراقيين تساعد هؤلاء القتلة ،وعدم متابعة القادة باستمرار للقواطع الامنية التي تكون تحت اشرافهم ،مما يعني فشل في المنظومة واسترخاء المقاتل وعدم العمل بجدية واخلاص لفقدان عنصر المتابعة ،فكل العراقيين لا يعمل الا بالمراقبة وهذا معروف للجميع ،اتمنى ان نوقف هذا النزيف وان يعمل الجميع بحرص وتفان من اجل عيون العراق .