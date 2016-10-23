نينوى توحّد العراقيين – حاكم محسن محمد الربيعي

– October 23, 2016

الموصل الحدباء ، عزيزة على كل عراقي اصيل ، هي ام الربيعين ، هي اصل الحضارات، هي مدينة العلماء والمفكرين ، هي مدينة القادة العسكريين ، هي مدينة الكرماء ، هي مدينة كل العراقيين ، هي مدينة الربيع بمهرجانها الكبير ، مهرجان ام الربيعين هي مدينة العرب والكرد والارمن والتركمان ، وكل الطوائف والأديان والنحل الدينية متعايشين ومتزاوجين من بعض ، مسلمين ومسيحيين واشور وكلدان والشبك والايزيد يين والصابئة ، مدينة لكل العراقيين وقد عودتنا الرحلات الى هذه المدينة العزيزة ان نحبها حبا فاق كل الحدود ونحب أهلها نحن العراقيين جميعا ، فعند أهلها الجود والكرم والمرؤة والاخوة الصادقة ، والوطنية والبطولة والعلم والادب . انها الموصل الحدباء عاصمة محافظة نينو ى المحافظة الأصيلة بكل مدنها ، الاقضية والنواحي والقرى . من زاد أهلها في مدينة الموصل وبرطلة وسهل نينو ى وبعشيقة والحضر والشورة والقيا ر ة تناولنا طعامنا ومن علم أهلها كسبنا وانتفعنا ممثلة بجامعتها الرصينة جامعة الموصل ومراكزها البحثية ومطبوعاتها ، انها ام الربيعين، التي تعرضت الى انتكاسة باحتلالها من قبل الإرهابيين نتيجة الخلافات السياسية والفرقة بين التكتلات السياسية التي ركزت على الفرعيات واهملت الكليات ، نينو ى هي كمحافظة ذي قار ( الناصرية ) التي تضم مختلف الطوائف والقوميات ، هي كمحافظة بابل ( الحلة ) والبصرة بكل قوميا تها وطوائفها هي كميسان ( العمارة ) هي كالقادسية ( الديوانية )، هكذا هم العراقيين ، وعلى مدى سنتين وزيادة تعرض أبناء نينوى الكرام الى القهر الديني والاجتماعي والجسدي والاعدامات والتعذيب بأشكال مختلفة ، لقد تعرضت مدينة الأنبياء والاولياء الى الخراب والدمار فقد تم هدم قبر الني يونس والنبي جرجيس والنبي شيت والاولياء يحي أبو القاسم ومرقد الرضا وكثير غيرهم على ايدي اوباش العصر من المجرمين الإرهابيين ، وكل هذه الفترة عانى أبناء المحافظة من النزوح الجماعي وما يصاحبه من عوز مادي وحاجة الى الامن والاستقرار، لقد كانت الحاجة الى تحرير المدينة قائمة منذ اللحظات الأولى لا احتلالها، وان كان تحرير المحافظة متأخرا . لكن هناك إصرار لدى السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وببطولة القادة العسكريين الخياري من أبناء الجيش المهنيين ، نعم العسكر الا صيل ، وبإسناد القوات الجوية وأبناء المدينة و البيشمركة ، والحشد الشعبي والحشد الوطني كل بالمهمة التي أسندت اليه ، هب العراقيين جميعا سواء منهم من كان فرد من افراد القوات المسلحة او مكلف باي شكل من اشكال العون والاسناد ، سواء كقوات ساندة او من الاعلام او حتى المواطنين العاديين ، الكل معني ومهتم ويشعر بفرح ان الموصل عاصمة محافظة نينو ى اقترب تحريرها بعد ان تم تحرير اطراف المحافظة ، الفرح ليس للأعزة الموصلين ، بل كل العراقيين، مدينة في زيارتها طعم ونكهة ، تراث وحضارة ، علم وثقافة ، كرم وضيافة ، نعم اشتقنا الى كبة الموصل وقيمر الموصل وجبن الموصل الأصيل ، واكلاتها ذات النكهة الطيبة طيبة أهلها والى فندقها الشاخص ، فندق نينو ى او بروي ، نعم كل العراقيين موحدين باتجاه الدفاع عن هذه المدينة الاصيلة والعزيزة الى قلوب العراقيين جميعا والعصية على الطامعين فيها او بأجزاء منها ، ستبقى نينو ى موحدة كما كانت ، مدينة زرياب الموصلي وعثمان الموصلي وابي تمام ومحمود الجليلي ومقداد الجليلي وسيار الجميل و شاذ ل طاقة وحسن النجفي وسالم النجفي وسيار الجميل ، وبهنام أبو الصوف وإبراهيم العلاف وعصام الجلبي ، نعم هكذا هي نينو ى وعاصمتها الموصل الحدباء بمنارتها الشاخصة ، نعم كل العراقيين يتابعون ويتمنون سرعة تحرير الموصل الحدباء ، من شمال ز اخو حتى جنوب الفاو .