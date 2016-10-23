– October 23, 2016

متطلّبات إصلاح المؤسسات الحكومية

تحرص الدولة على إصلاح الوضع في كافة مؤسساتهـــا الذي كان موجودا في السابـق وأصبحت له أبعاد جديدة بامتداده الى الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية ، وذلك بتكثيف جميع الجهود سواء ان كانت حكومية أو غير حكومية لكشف المتلاعبين بالمال العام وإيجاد بعض الحلول والمعالجات الضروريـــة للحد من هذه الظاهرة و الخروج بنتائج ايجابيــة تسهم في تقدم المجتمع و بالتالي تسريع عملية التنميــــة بجوانبها المختلفة ، وتتطلب عملية الإصلاح وضع المتطلبات الأساسية التاليـــة:

أ- تفعيل دور الإعلام و القنوات الفضائية والصحافة في أمور و معالجة الفساد الإداري والمالي والمساهمة في نشر القيم و الأخلاقيات الوظيفية ، وتنظيم الاتصال بين الدوائر الرسمية ذات العلاقة والعمل بمبدأ الشفافية ووضع المعلومات في متناول المواطنين .

ب- وجود شعور وطني بالإصلاح يتعهد الجميع العمل به و اتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير الشامل من خلال وضع آليات ملائمة لمحاربة الفساد بكل أنواعه .

ت- إتباع الوسائل العلمية المتقدمة لحفظ الوثائق في أقراص مضغوطة و توزيعها في أكثر من جهة واستحداث شعب في المؤسسات الحكومية خاصة لحفظ جميع البيانات و المستمسكات و كما معمول به في الدول.

ث- المعرفة بمفهوم أخلاقيات العمل الإيجابية التي تؤثر على التنمية البشرية بشكل ايجابي و ترسيخها و تعزيزها لدى المرؤوسين من قبل المديرين و التدريب على الثقافة الوظيفية .

ج- شمول عملية الإصلاح كافة المؤسسات الحكومية من خلال تطوير هياكلها و تحديث أساليب العمل فيها .

ح- تحفيز مؤسسات الدولة نحو الإصلاح ومواجهة الصعوبات التي تواجه عملية الإصلاح .

خ- تطبيق القوانين و العقوبات لمرتكبي الفساد من موظفي الدولة والقطاع الخاص .

د- الارتقاء بالأداء الإداري و المالي في المؤسسات الحكومية المختلفة من خلال وضع نظام متكامل لأداء الموظفين و يكون التقييم وفق معايير كفاءة و خبرة الفرد وخلفيته .

ذ- توحيد النشاط التعاقدي للدولة في دائرة متخصصة يحد بشكل كبير من ظاهرة الفساد الإداري والمالي والالتزام بالإجراءات القانونية عند إجراء عملية التعاقد.

ر- تفعيل العمل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة على انضمام العراق إليها .

ز- استقلالية القضاء و إعداد كوادر قضائية تؤدي الأمانة الملقاة على عاتقها .

س- تعيين القيادات الإدارية العليا على أسس علمية وموضوعية ، وليس قائما على القرابة والمحسوبية .

سجاد بيرقدار