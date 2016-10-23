– October 23, 2016

خليهة إلنا للأكل – ظافر قاسم آل نوفة

كانت للعم ( حسن) مزرعة صغيرة في إطراف القرية تحتوي على عدة (جواو) يزرعها حسب المواسم لغرض الأكل وبيع الفائض منها لكي يوفر بعض احتياجات البيت ، وكان موسم صيف فزرع شتلات الباذنجان وبعد اكتمال نضجها يجني يوميا كمية لا باس بها وعند انصرافه من المزرعة يشاهد شخصا في الطريق يعطيه بعضاً مما يحمله ويقول له هذه حصتك لتطعم أهل بيتك .

وبعد أيام تفاجأ العم (أبو علي ) بان مزرعته الصغيرة تتعرض لسطوة احد الأشخاص في سواد الليل لأنه ينصرف منها وقت الغروب ، فقرر إن ينصب كمينا في مزرعته ويمسك بالسارق ، وبين إقناع نفسه بالصبر تارة وبلسعات البعوض و (الحرمز) تارة أخرى أثمر صبره خيرا ، إذا بالشخص الذي يحوف على المزرعة بدا يجني من أول (جوة) إلى إن وصل الأخيرة وكان العم (حسن) مختبئا فيها وما إن بدا يقطف ثمارها صاح به (خليهة ألنا للأكل ) .

هرب السارق وترك ما جناه مرميا على الأرض ، فصاح به العم حسن ( يمعود اوكف هذا هواية اخذ منه شوية ….) المفاجأة .. إن الشخص السارق كان هو نفسه الذي كان يتصدق عليه !

نترك العم حسن يرقد بسلام مع نيته الصافية ، ونعود (لصخام الوجه مالنا ) بعد ان كانوا حفاة عراة لا يملكون ما يسد رمقهم ضحكوا علينا بدموع التماسيح وابتسامتهم الصفراء وكلامهم المعسول وجعلناهم يصعدون على أكتافنا بمساعدة أصابعنا التي تمنينا قطعها ولكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه وبدأت عمليات سرقتهم لنا في كل ليلية سوداء يسرقون شيئا من مزرعتنا بدء بالباذنجان وبعد إن نضب المحصول يقلعون الشتلات لإطعامها لمواشيهم وحطبا لنيرانهم ، ولم يكتفوا بذلك سرقوا أدوات الزراعة التي ورثناها من إبائنا وأجدادنا و(ميخالف ) هذا جل ما تمكنا قوله لعلهم يتركون لنا الأرض نعيد زراعتها في الموسم القادم ..

(وآي .. وآي ) طلعت حتى المزرعة يردون يقسموها بينهم ..

والله ألحرامي اللي كان يسرق العم حسن طلع شريف ترك له الباذنجان المسروق والأرض والأدوات وهرب

على گولة عادل إمام في مسرحية “شاهد ما شاف حاجة “

وانا بعيط…..