– October 22, 2016

العبادي يرفض عرضاً تركياً بالمساعدة عبر كارتر

خبير لـ (الزمان): ترجيح التوصل إلى حل مع أنقرة يكتفي بالإسناد المدفعي والجوي

بغداد – محمد الصالحي

اكد الخبير العسكري عماد علو سعي واشنطن، من خلال زيارة وزير دفاعها أشتون كارتر الى انقرة وبغداد، للتوصل الى حل مرضٍ بين العراق وتركيا بشأن النزاع الحاصل بينهما من جراء وجود القوات التركية على الاراضي العراقية ، مشيرا الى امكانية التوصل لصيغة حل وسط بين الطرفين تسمح للجيش التركي بتزويد العراق بالمعلومات والاسناد المدفعي والجوي . وقال علو لـ (الزمان) امس ان (زيارة كارتر الى انقرة وبغداد تأتي لغرض التوصل لحل نهائي بشان الوجود العسكري التركي ودوره في معارك تحرير الموصل )، مضيفاً ان ( كارتر اعلن عن توصل الطرفين الى شبه اتفاق على اشراك القوات التركية في الاسناد المدفعي واللوجستي في حين يضمن العراق استقلال تحركات القوات العراقية وتصديها لداعش وتحرير المناطق ). وتابع ان ( مثل هذه الخطوات تسرع من عمليات تحرير الموصل حيث ستبعد العراق عن صراعات جانبية في هذا الوقت وكذلك تحفظ لتركيا ماء وجهها بعد قرار العراق بابعادها عن معادلة الموصل ). من جهته رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي المساعدة التركية العسكرية في معركة تحرير الموصل .وقال العبادي لصحفيين بعد لقائه بكارتر امس في بغداد (أنا أعرف أن الأتراك يريدون المشاركة لكنني أقول لهم شكرا)، وأضاف أن (هذا الأمر سيتعامل معه العراقيون، وإذا كانت هناك حاجة للمساعدة فالعراق سيطلبها من تركيا أو دول أخرى في المنطقة).ووصل كارتر إلى بغداد امس في زيارة غير معلنة للإطلاع على تقويم الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لتحرير الموصل .

افضل تقويم

وكان مسؤول عسكري أمريكي كبير قد قال لصحفيين قبل الزيارة (سنلتقي العبادي ونحصل على أفضل تقويم لديه بشأن عمليات الموصل)، مضيفاً(إنها بداية الحملة ولدينا مشاعر إيجابية بشأن كيفية انطلاق الأمور لا سيما مع الطبيعة المعقدة لهذه العملية). ونقل عن كارتر قوله عقب محادثات أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين بارزين في أنقرة أن(العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن).وأضاف ان (العراق يتفهم رغبة تركيا في المشاركة في معركة الموصل كونها عضوا في التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش من ناحية، وأن موقع الموصل القريب من تركيا يجعل لها مصالح في النتيجة النهائية لتلك المعركة من ناحية أخرى)، مستدركاً أن (الدور التركي مازال بحاجة إلى اتفاق نهائي تقره الحكومة العراقية).وأضاف (نحن نناقش في الوقت الراهن تفاصيل ذلك). ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدر أمني أمريكي قوله أن (الدور التركي قد يكون غير عسكري) وكان العبادي قد بحث مع كارتر الذي وصل الى بغداد في زيارة غير معلنة مستجدات معركة تحرير الموصل رفض التدخل التركي في العراق.ونقل بيان امس عن العبادي قوله ان (معركة الموصل عراقية وينفذها ويقودها العراقيون وسيحررون الموصل قريبا ولا يسمحون لاي قوة ان تتدخل فيها). واكد العبادي بحسب البيان أن (قواتنا البطلة تتقدم بشجاعة نحو تحقيق اهدافها باسرع مما هو مخطط له والقوات العراقية الوحيدة التي تقاتل على الارض ولاتوجد اي قوات اجنبية تقاتل معنا).واضاف (سمعنا تصريحات عن اتفاق بين العراق وتركيا ولا صحة لها فالوفد التركي وصل الى العراق وعقد اجتماعات ومقترحاته كانت غير مقنعة بالنسبة للعراق).وقدم كارتر التهاني الى العبادي والشعب العراقي بالانتصارات المتحققة وقال وفقا للبيان (نحن فرحون جدا بوحدة الموقف العراقي في المعركة الحاسمة والحتمية).مشددا على أن (كل الدول التي تساعد العراق تحترم سيادته ولايتم تقديم اي مساعدة الا بموافقته ونحن سنستمر بمساعدة العراق ودعمه بالقدر الذي يطلبه).مبينا (اننا تحدثنا عن الخطوات اللاحقة لتحقيق الاستقرار لما بعد الموصل).وقالت تقارير امس ان (الحرب الكلامية تصاعدت بين المسؤولين العراقيين والأتراك بشأن وجود قوة تركية على الأراضي العراقية ومدى مساهمة تركيا في العملية الجارية لاستعادة مدينة الموصل).وكان رئيس الوزراء التركي ابن علي يلدريم قد قال ان (القيادة العراقية مستفزة ولن تنحني تركيا لأي تهديدات وستواصل وجودها في العراق ولا يحق لأحد أن يقول لنا أن لا نكون مهتمين بالمنطقة).والتقى كارتر الجمعة مع القادة الأتراك في أنقرة حيث أعلن من هناك عن أن (ثمة اتفاقا من حيث المبدأ على أن تؤدي تركيا دورا في معركة استعادة الموصل).ملفتا الى أن (الصدع بين تركيا والعراق يمكن رأبه).ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست قوله عشية زيارة كارتر لأنقرة (لقد كان لتركيا انتشار عسكري في العراق بسبب مخاوفهم من وجود بعض العناصر الكردية المتطرفة هناك وحتى الآن بالنسبة للوجود التركي خارج الموصل فكما تعلمون لم نر أي تحرك يثير القلق نحو خرق الأتراك لذلك المبدأ).وشهدت العلاقات بين انقرة وبغداد توتراً دبلوماسياً خلال المدة الأخيرة، بسبب رفض العراق لوجود قوة عسكرية تركية في قاعدة عسكرية قرب الموصل.وكان العبادي قد وصف الأسبوع الماضي التدخل التركي بأنه (غير مقبول والعراق لن يسمح مطلقاً بمشاركة القوات التركية في عملية استعادة السيطرة على الموصل بأي شكل كان).بحسب التقارير التي ذكرت ان (نحو 500 من عديد القوات التركية موجودين في قاعدة عسكرية في بعشيقة إلى الشمال من مدينة الموصل تتولى تدريب مقاتلين عراقيين).

.من جهة اخرى، جددت روسيا تأكيدها على وحدة العراق وسيادته.وقال الناطق بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مقابلة مع شبكة التلفزيون الروسي امس إن (روسيا تقف مع وحدة أراضي العراق وسيادته السياسية)، مضيفاً ان (موسكو تعدّ وحدة العراق أمرا لا جدال فيه وحقيقة ثابتة لا مجال لنكرانها).