– October 22, 2016

خبير لـ (الزمان): حرق الإطارات طريقة بدائية لا تحجب أهداف الطائرات

بغداد – علي الموسوي

عد الخبير الامني استخدام تنظيم داعش اسلوب حرق اطارات العجلات وحرق الابار النفطية لمنع الطائرات من استهداف اوكارهم بالاسلوب البدائي وغير المجدي.وقال عماد علو لـ (الزمان) امس ان (ما قام به التنظيم من حرق اطارات العجلات وحقول النفط في محافظة نينوى ومعمل الكبريت وتحويل سماء الموصل الى ظلام لم يمنع التحالف الدولي من استهدافه بشكل مكثف بسبب تطور مقاتلاته).

واضاف ان (التنظيم يتبع سياسة الارض المحروقة في المحافظة لادراكه بالهزيمة الحتمية مع تقدم القوات الامنية في محاور القتال كافة وعجزه الواضح عن التصدي لها).وتابع ان (اتخاذ داعش من الدخان كستار جوي يعرقل الطيران المروحي في بعض الاحيان ولاسيما المختص بالنقل).مشيرا الى ان (التحالف الدولي يسهم وبشكل كبير في استهداف المواقع الرئيسة للتنظيم وقد كبدهم خلال ستة ايام الماضية المئات من القتلى و المصابين).ونشر موقع ستراتفور الأمريكي تحليلا بشان العمليات التي تجري لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش، حيث إن الأخير قام بعدة هجمات تفجيرية انتحارية لصد هجوم القوات العراقية المشتركة التي تتقدم نحوه من الناحيتين الشرقية والجنوبية، في حين ما زالت المنطقة الغربية للمدينة تحت سيطرة التنظيم، إلا أن الضربات الجوية أنهكت عناصره.

وحسب الموقع فإن القوات المشتركة بدأت في بلدة أسكي كلك على نهر الزاب الكبير وتقدّمت نحو 23 كيلومترا لتشتبك مع مسلحين من داعش في بلدة برطلة التي تقع شرقي الموصل، مبينا أن تنظيم داعش قام بتنفيذ عدة هجمات وتفجيرات انتحارية ضد القوات المتقدمة في محاولة لمنعها من التقدم. أما من ناحية الجنوب فقد سيطرت القوات العراقية على بلدة قره قوش ، وفي الجانب الغربي للطريق السريع الثاني فما زالت تلك الأراضي تحت سيطرة داعش، غير أن الأوضاع بدأت تنقلب ضد التنظيم، وتسبب القصف الجوي والمدفعي في إضعاف صفوف داعش وذلك استعدادا لمزيد من الهجوم العراقي.ونشر الموقع صورا عبر الأقمار الاصطناعية تم التقاطها لمدينة الموصل، تظهر استهداف القوات العراقية للمباني التي كان يستخدمها التنظيم المتشدد في معاركه، إضافة لاستهداف المواقع الدفاعية والخنادق، كخطوة للسماح للقوات المقاتلة للعبور والتقدم نحو مناطق أكثر نفوذا بالمدينة.كما تكشف الصور أيضا، محاولة المتطرفين التخفيف من وطأة الهجمات عليهم، من خلال إقامة بعض الحواجز المنصوبة من إطارات السيارات المطاطية، ثم إشعالها، في محاولة منهم لمنع رؤية مواقعهم وأماكن تمركزهم، خصوصا لصد العمليات الجوية. وكان النظام السابق قد استخدم هذه الخطة ابان الحرب على العراق في العام 1991 إضافة الى انشاء جداول احرق فيها نفط اسود للاكثار من سحب الدخان الأسود كما أعاد الخـــــــــــطة في العام 2003.