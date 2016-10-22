– October 22, 2016

المخابرات قدمت معلومات بشأن تسلل مخربين من داعش

عودة الحياة الطبيعية والسيطرة

على أمن كركوك

كركوك – مروان العاني

عادت الحياة بشكل تدريجي الى طبيعتها في محافظة كركوك عقب خرق امني من عناصر داعش اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين , فيما استغرب اعضاء مجلس نواب من عدم ارسال الحكومة الاتحادية قوات تابعة لوزارة الدفاع الى المحافظة.وقال مصدر في شرطة المحافظة انه ( تم تطهير غالبية المناطق من ارهابيي داعش عدا حيين تسلل عناصر داعش اليهما ودخلوا منازل المدنيين ويستخدمونهم دروعا بشرية).واضاف انه (تم نشر قوات كبيرة من البيشمركة ومكافحة الارهاب والشرطة في المدينة).وقال النائب التركماني حسن توران في مؤتمر صحفي ان (حادثة كركوك تستوجب اعادة ملف المحافظة الى الواجهة بعد ان اصبح ملفاً منسياً لدى الحكومة). داعياً وزارة الداخلية الى (التروي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحافظة والتباحث مع نوابها لأن كل قرارات الوزارة المتعلقة بشرطة كركوك ادت الى اضعاف المكون التركماني في شرطة المحافظة).وأضاف توران ( لم نجد تفسيراً منطقياً لتأخير تحرير الحويجة وتوابعها وايضاً تأخير ارسال قوات تابعة لوزارة الدفاع الى كركوك للتعبير عن أن المحافظة ما زالت تابعة للحكومة الاتحادية وانها مشتركة في ملفها الامني). مبيناً أنه (لا يوجد تفسير ايضا لضعف تواصل رئيس الوزراء حيدر العبادي مع ممثلي المكون التركماني في كركوك وعدم الاستماع الى الاراء والمقترحات التي يطرحونها لتنسيق الوضع الاداري والامني بالمحافظة).مشيرا الى ان (المخابرات العراقية اعطت معلومات بتاريخ 6 من الشهر الجاري بكتاب رسمي الى رئيس الاجهزة الامنية بمحافظة كركوك اي المحافظ وكذلك لمديرية شرطة كركوك بأن مجموعات ارهابية من داعش ستتسلل الى المدينة لإحداث بلبلة فيها).مشيرا الى ان (المخابرات حددت الخرق بانه سيحصل خلال هذا الاسبوع).ملفتا الى أنه (تم تاكيد هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الامنية يوم الثلاثاء الماضي اي الذي سبق وقوع الحادثة).وكان العبادي قد وجه بارسال قوات اضافية الى كركوك لمطاردة فلول الارهاب.وخاضت القوات الامنية في كركوك اول امس معارك شرسة مع عناصر من تنظيم داعش نجحت في إحداث خرق امني في المحافظة والتحصن في عدد من مبانيها القديمة ومهاجمة مقار شرطة ومقر حزب الاتحاد الوطني ومحطة كهرباء الدبس، وفيما اتهم المحافظ نجم الدين كريم خلايا نائمة بتنفيذ الهجمات، فرضت الاجهزة الامنية حظرا على التجوال في المحافظة الى اشعار آخر. وقال مصدر في مكتب المحافظ أن (القوات الأمنية تعالج 30 – 35 إرهابياً متحصنين في المباني القديمة وفي حال لم يسلموا أنفسهم سيتم تهديم تلك المباني)، موضحا أن (حظر التجوال ساهم في منع تسلل عناصر أخرى من داعش الى المحافظة).ورأى ان (ما جرى جاء نتيجة وجود خلايا نائمة وانعكاس لما يحدث في الموصل).وذكر كريم أن (القوات الأمنية وقوات البيشمركة ومكافحة الإرهاب تسيطر تماماً على الوضع).وتابع أن ( خلايا نائمة لداعش هي التي قامت بمهاجمة بعض المقار والمواقع الأمنية). نافيا (دخول ارهابيي داعش الى مقر مديرية شرطة كركوك السابق أو الى اي مقر حكومي).وأكدت خلية الإعلام الحربي أن الموقف في كركوك تحت السيطرة.وقالت في بيان ان (داعش زج بعدد من الإرهابيين الانتحاريين على مديرية شرطة كركوك ومركز شرطة العدالة ومركز شرطة دوميز ومقر حزب الاتحاد الوطني ومحطة كهرباء الدبس).وأضاف أن (القوات الأمنية تصدت لهم وتم قتل اغلب الإرهابيين وفرض حظر التجوال لملاحقة الآخرين). وتمكنت القوات الأمنية من قتل ثلاثة من المهاجمين في الاشتباكات الاولية قبل ان تفرض حظرا للتجوال في المحافظة حتى إشعار آخر، فيما قتل خمسة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في حصيلة أولية للهجوم. وكشف مصدر امني عن قيام قوات الاسايش بقتل اربعة مسلحين في الحي العسكري اثناء معالجة عناصر التنظيم في مواقع محددة .وافاد مصدر امني في المحافظة (بإرسال تعزيزات من قوات مكافحة ارهاب السليمانية لإسناد القوات الامنية في معالجة عدد من من عناصر داعش حيث يوجد عدد من قناصة داعش في مواقع مختلفة من بينهم قناص يتحصن في فندق قديم قرب منطقة راس الجسر وسط كركوك قتلته القوات الامنية قبل ان تنجح في تحرير ثلاثة عمال مصريين كانوا محتجزين داخل الفندق).وأكد المصدر أن (القوات الامنية تفرض سيطرة كاملة على الاوضاع عدا عدد قليل من ارهابيي داعش يتحصنون في مواقع قليلة وهم محاصرون وتم قتل جميع المسلحين الذين هاجموا عددا من مواقع المحافظة).موضحاً أن (التنظيم نشر عددا من القناصة في مواقع متعددة وتعمل القوات الأمنية على معالجتهم ).واعلنت وزارة الكهرباء امس عن استــــــــشهاد 13 من العاملين في محطة كهرباء الدبس بينهم ايرانيون واصابة خمسة اخرين. واوضح بيان للوزارة ان (ارهابيي داعش شنوا هجوما فجر الجمعة على محطة كهرباء الدبس الغازية ومشروع محطة دبس الجديدة المجاورة لها ما أسفر عن استشهاد 8 من منتسبي المحطة من الفنيين العزل واصابة منتسب فضلا عن جرح خمسة من منتسبي شرطة الكهرباء).مؤكدا ان (الهجوم أسفر عن توقف المحطة بالكامل جراء تفجير غرفة السيطرة للوحدة التوليدية رقم 6 وتخريب القاعة الرئيسة).مضيفا ان (ارهابيي داعش استهدفوا بهجومهم مشروع محطة الدبس الجديدة التي يقع مقرها مجاور محطة الدبس القديم ما اسفر عن استشهاد خمسة من منتسبي شركة صانير الايرانية المنفذة للمشروع).وتنتج محطة الدبس القديمة 75 ميكاواط وينتج مشروع محطة الدبس 320 ميكاواط.