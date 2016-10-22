– October 22, 2016

الصيادي ينتقد إدارة الموسوي

الوقف الشيعي لـ (الزمان) : لا نعلم بتفاصيل الإستجواب النيابي

بغداد ــ داليـا أحمـد

رفض رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي التعليق على تصريحات النائب عن جبهة الاصلاح كاظم الصيادي نافيا عدم معرفته تفاصيل الاستجواب. وقال الموسوي لـ(الزمان) أمس (ليس لدي تفاصيل عن الاستجواب الذي اعلن عنه الصيادي ولا علم لي بحيثيات الموضوع) . وقال نائب رئيس الوقف علي الخطيب لـ (الزمان) أمس ان (اجراءات الاستجواب تبقى معلقه لحين اطلاع الموسوي عليها اذ انه يجهل الكثير عن حيثيات الموضوع حيث تم الاعلان عن استجوابه حينما كان خارج البلاد في سفرة عمل) وأضاف ان (المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهذا ما ستحسمه جلسة البرلمان المقبلة).وكان الصيادي قد اعلن عن استكمال جميع الاجراءات القانونية والفنية لإستجواب الموسوي مشيرا الى ان الوقف يصرف الاف القوائم لشراء العسل والقيمر للديوان في وقت يعيش العراقيون ازمة التقشف.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب امس لقد (عاهدنا الجميع على ان لاتكون هناك خطوط حمر يرسمها الفاسدون والمارقون لحماية بعض المسؤولين الذين رشحوا من بعض رؤساء الكتل والشخصيات المتنفذة على رقاب العراقيين منذ 2003) مشيراً الى (وجود ملفات فساد مستشرية في ديوان الوقف الشيعي وجامعة الامام الكاظم والمزارات الشيعية في المحافظات) على حد قوله وأضاف (تم اكمال جميع الاجراءات القانونية والفنية لإستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي بعد ان وصلتنا مناشدات من جميع الاطراف سواء من طلبة وموظفين ومدراء عاملين بأنه لا يمتلك اية مقومات للقيادة والادارة في الدولة منها عدم امتلاكه شهادة دراسية لتبوء المنصب الذي هو بدرجة وزير) متابعا ان (الموسوي صرف قوائم والآف الفواتير لشراء العسل والقيمر واللحم المثروم لديوان الوقف فضلاً عن ملايين الدنانير الاخرى لشراء الكاهي والجبن والفواكه في وقت يعيش العراقيون ازمة التقشف) على حد تعبيره ملفتا الى ان (الموسوي لم يقم يوما بزيارة عوائل الفقراء وشهداء وجرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي وضحايا الارهاب ويستكبر على مقابلة موظفي الديوان).