– October 22, 2016

البرلمان يرجئ جلسته إلى غد ويفتح تحقيقاً بقصف عزاء داقوق

مواطنون يحذّرون من إستمرار الفساد نتيجة عدم تخلي المسؤولين عن الجنسية المكتسبة

بغداد – قصي منذر

حذر مواطنون مجلس النواب من خطورة تأجيل قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة بحجة عدم اكتمال النصاب او لاهداف سياسية مطالبين بضرورة سن القانون باسرع وقت للقضاء على الفاسدين فيما ارجأ البرلمان جلسته الى غد الاثنين بعد التصويت على قانون واردات البلدية. وقال مواطنون لـ(الزمان) امس ان (مجلس النواب لايهتم للقوانين المهمة التي تقيد السياسيين من مزدوجي الجنسية مما يفسح المجال امام هؤلاء للتنقل بين دولة واخرى في حال استحواذهم على المال العام). واضافوا ان (ارجاء التصويت على قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لاكثر من مرة ووضعه على رفوف النسيان حال الملفات والدعاوى الاخرى). واوضحوا ان (اغلب السياسيين الذين تقلدوا مناصب سيادية ووزارية واتهموا بالفساد هربوا الى الخارج لامتلاكهم جنسية اخرى). محملين (البرلمان الذي يعد مثابة لممثلي اطياف الشعب غض الانظار عن هذا القانون المهم وتاجيله لاكثر من مرة بحجة عدم اكتمال النصاب او لاسباب اخرى تثير الشكوك بان هناك صفقة سياسية بشأن الموضوع). واكدو ان (النواب خرجوا عن دورهم المتمثل بتشريع القوانين والتصويت عليها الى ابرام صفقات سياسية داخل المجلس من خلال عدم الحضور الى جلسة التصويت على القانون). وتابعوا ان (التخلي عن الجنسية المكتسبة للسياسي تدل على وطنيته وولائه لبلده ولكن ما يحدث خلاف ذلك حيث اصبحت المصلحة الشخصية تفوق جميع الولاءات والانتماءات الوطنية). مؤكدين ان (اهمال هذا القانون سيحد من سرقات السياسي وهروبه الى خارج البلد). مطالبين (اقرار القانون كونه يمثل الامن الوطني للبلد وحمايته من السياسيين الفاسدين). وكان مجلس النواب قد ارجأ امس التصويت على القانون لكنه صوت على قانون واردات البلديات وتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة قصف مجلس عزاء في داقوق. وقال النائب عن التحالف الكردستاني سرحان احمد لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت في جلسته على قانون واردات البلدية بالاضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الامن والحقوق النيابيتن للتحقيق بشأن قصف مجلس عزاء بقضاء داقوق في كركوك). واضاف ان (البرلمان ارجأ التصويت على قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لعدم وجود نصاب وتشكيل لجنة مشتركة لحسم الخلافات بشان القانون). واوضح احمد ان (البرلمان ناقش المادة 49 من الدستور بشأن تخفيض عدد اعضائه بالاضافة الى التصويت من حيث المبدأ على التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين). مشيرا الى ان (البرلمان صوت ايضا على قرار يتضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة من الحكومة لتحرير المختطفات الايزيديات والايعاز باعادة اعمار قضاء سنجار). وتابع ان (البرلمان قرر ايضا تشكيل لجنة مشتركة بشأن موضوع التقارير الاعلامية باتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد). واكد رئيس البرلمان سليم الجبوري عدم استلام البرلمان لموازنة العام المقبل . وقال الجبوري خلال الجلسة ان (البرلمان لم يتسلم موازنة العام المقبل). داعيا (اللجان النيابية الى الإسراع بتقديم مشروعات ومقترحات القوانين لإدراجها على جدول الإعمال). مبينا ان (البرلمان لم يستلم أية سيرة ذاتية لمرشحي الوزارات الشاغرة). مضيفا (نحن على استعداد للتصويت على الوزارات الشاغرة). نافيا (تسلم البرلمان اية ملفات لاستجواب مسؤولين).