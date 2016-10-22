– October 22, 2016

شباب الموصل يضعون علامات على منازل داعش

العلم يرفرف فوق الحمدانية وتلكيف وبرطلّة

بغداد – محمد الصالحي

دخلت العمليات العسكرية لتحرير الموصل يومها السابع حيث حققت القوات المشتركة تقدما سريعا على تنظيم داعش وحررت قضاءي الحمدانية وتلكيف بالكامل اضافة الى ناحية برطلة التي تبعد عن مركز المحافظة 7 كيلو مترات فقط.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات الجيش بالفرقة المدرعة التاسعة والقوات المتجحفلة معها حررت المستشفى العام في الحمدانية وقائممقامية القضاء ورفعت العلم العراقي فوقها).وأضاف أن (قطعات الجيش اللواء 36 طهرت الحي العسكري في الحمدانية من فلول داعش).وتابع البيان ان (تقدم القوات الامنية يسير بسرعة كبيرة وهمة عالية).وفي محور تلكيف قالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات الفرقة 16في الجيش حررت قضاء تلكيف ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه الرسمية).وتابع ان (قطعات الفرقة 15 بالجيش ولواء 18 شرطة اتحادية حررت قرية هرارة والرصيف شمال الشورة وتتقدم بأتجاة منطقة الشورة ضمن محور القيارة). مشيرا الى ان (الاجهزة الامنية المختصة نجحت في اطفاء معمل كبريت المشراق وانحسار انبعاثات الغازات منه).وتابع البيان ان (قوة مشتركة من مغاوير الجيش والحشد الشعبي تقدمت باتجاه منطقة التبادل التجاري قرب قرية فليفل).وقال مسؤول أعلام الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي في تصريح امس ان (قوات الجيش دخلت الى قضاء تلكيف بعد ان نجحت في فرض حصار من ثلاثة محاور بالتنسيق مع قوات البيشمركة التي تحاصر القضاء). مؤكدا أن (القوات دخلت مركز القضاء).وأضاف أن (قوات الجيش رفعت العلم على مباني حيي سومر والعسكري وسيتم طرد داعش من قضاء تلكيف بشكل كامل).مبينا أن (القوة تمكنت من قتل عدد من عناصر التنظيم وتقوم بعمليات دهم وتفتيش عن العناصر الفارة).وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح امس ان (هناك تخطيطا من العمليات المشتركة فيما يخص القطعات التي وصلت إلى أهدافها في تحرير وتطهير ناحية برطلة والجيش يحقق نصرا كبيرا في تحرير اكبر قضاء في الموصل والعراق وهو قضاء الحمدانية).واوضح البيان ان (الفرقة المدرعة التاسعة بدأت بتطهير المناطق والمؤسسات الحكومية داخل الحمدانية).وأشار إلى إن (الشرطة الاتحادية تتقدم باتجاه أهدافها المرسومة ومحور سد الموصل مستمر بالتقدم والقوات قريبة من أهدافها).وأضاف ان (هناك خطة بفتح محاور أخرى لتشتيت جهد العدو). منوها إلى ان (ضربات القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي دمرت مراكز السيطرة والقيادة للعدو).وتابع ان (الأيام القادمة ستشهد بشرى انتصارات تزفها القطعات المشتركة والجيش). موضحا (إننا نعمل وفق خطة حسب الجدول الزمني الذي نعمل عليه، وقريبا بعد استكمال المحاور نحن على موعد مع نصر كبير باقتحام ودخول مدينة الموصل). وقال بيان للعمليات المشتركة تلقته (الزمان) امس ان ( قطعات الجيش و قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير قريتي هرارة و الرصيف ضمن محور ناحية القيارة وتتقدم باتجاه منطقة الشورة ضمن المحور نفسه). واضاف ان ( القوات الامنية كبدت العدو الداعشي خسائر كبيرة بالارواح والمعدات). وقال مصدر امس ان (مفارز المقاومة الشعبية التي تضم شباباً منتفض ضد تنظيم داعش بدأوا باعتماد تكتيك جديد يتمثل بكتابة اكس باللون الأحمر على جدران منازل مسلحي تنظيم داعش في أحياء وأزقة الموصل). وأضاف أن (التكتيك يندرج ضمن إطار اعتمدته مفارز المقاومة الشعبية لتعزيز قدرته في الحرب النفسية على مسلحي تنظيم داعش الذي بدأ بالفعل يعاني من ارتباك واضح دفع بعض عناصر التنظيم الى نقل عوائلهم خشية الاستهداف). وقال بيان لخلية الاعلام الحربي امس انه (استنادا إلى معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية لتجمع داعش أسفرت عن تدمير 11 عجلة في قرية منيرة، ضمن المحور الجنوبي).وأضاف كما تم (تدمير مفرزة هاون في قرية كوكجلي ناحية بعشيقة ضمن المحور الشمالي).وقال مصدر ان ( طائرات القوة الجوية العراقية القت اكثر من ثمانية ملايين منشور على كافة مدن محافظة نينوى والحويجة بكركوك والقائم وعنه في الانبار).واضاف ان (البيانات تتضمن ارقام وهواتف مجانية تستقبل المعلومات من المواطنين).