– October 22, 2016

60 سبّاحاً يشاركون في بطولة العراق للمعاقين

بغداد – الزمان

يبدأ في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الاثنين المؤتمر الفني لبطولة العراق بالسباحة للعاقبين والتي تجري على مسبح الشعب الدولي في العاصمة بغداد

وقال هاشم فرز حسين رئيس الاتحاد العراقي المركزي لسباحة المعاقين ان البطولة يشارك فيها اكثر من ستين سباحا يمثلون بغداد والمحافظات حيث ستشارك في البطولة لجان البصرة وذي قار والنجف والديوانية وبابل وواسط والسماوة وكركوك وكربلاء وصلاح الدين واندية الاشراق واشنونة

واضاف فرز ان المؤتمر الفني ستحضره جميع اللجان والاندية المشاركة في البطولة من اجل الاتفاق على نظام المسابقة والجوانب الفنية والتحكيمية فيها , على ان تنطلق المنافسات صباح يوم الثلاثاء المقبل والتي نامل ان تفرز عدد من السباحين القادرين على تمثيل العراق في البطولات والمشاركات المقبلةعلى صعيد متصل انطلقت صباح يوم امس الاول مجمع ملعب الشعب الدولي بطولة العراق للتنس الارضي بمشاركة 11 لجنة من المحافظات اضافة الى 7 اندية هي ذي قار والبصرة واشنونة ووسام المجد والاشراق والذرى والشموخ , ذكر ذلك السيد عبيد عنيد عضو المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية العراقية رئيس الاتحاد العراقي المركزي للتنس الارضيوقال ان التصفيات الاولية للبطولة اسفرت عن تاهل اربعة لاعبين من محافظة ذي قار الى المربع الذهبي والذي من المفترض ان تكون قد اقيمت منافساته يوم امس السبت لتسمية الفائز بالبطولة التي استمرت على مدى يومين.واضح ان البطولة افصحت عن قدرات اللاعبين من خلال قوة المنافسات وسعي اللاعبين لتحقيق النتائج الايجابية للاندية التي يلعبون لها ما يشير ذلك الى تطور ملحوظ في الجوانب الفنية والبدنية للاعبين .من جانب اخر تختتم يوم غد الاثنين بطولة العراق بكرة السلة على الكراسي والتي انطلقت يوم الخميس الماضي في المركز التدريبي في شارع فلسطين بمشاركة سبعة فرق من بغداد والمحافظات .