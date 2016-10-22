– October 22, 2016

الوسط يواصل الصدارة والميناء وصيف وسط إستمرار تراجع النجف

الشرطة تجتاح السماوة برباعية والطلاب يقعون في فخ البحري

الناصرية – باسم الركابي

واصل فريق نفط الوسط، صدارته للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بنهاية الجولة الخامسة, بالفوز على الحدود بهدف بتوقيع اللاعب كريم مصطفى (60 )من وقت اللعب ليرفع رصيده الى 13 نقطة معززا بدايته المثالية والتطلع الى تحقيق النتائج المطلوبة وعكس قوة الفريق الذي يسير في الاتجاه الصحيح وهو يؤكد قدرات عناصره التي تقدم مباريات مهمة والحفاظ على توازنه في ملعبه وخارجه من خلال تقديم العمل المطلوب بعد تحقيق الفوز في اربع مباريات ولو انه لم يواجه احد الفرق المرشحة للقب الدوري لكنه يظهر ويؤكد دوره في المنافسة و عزمه على تحقيق النتائج المهمة ويظهر قوته وبات يشكل خطرا على الفرق التي يزورها عندما انتزع نقاط مباراته مع السماوة والحدود ومهم ان تاتي نتائج الذهاب كما يريدها الفريق الذي يواجه اقرانه بثقة عالية ويقدم مباريات يعتمد فيها على عناصره التي تعمل ما تقدر عليه لخدمة تطلعات الفريق المنافس القوي كما شهدته البطولة منذ الوصول الى الممتازة. واخذت الفرق تنظر الى الوسط باهتمام بالغ لانه بات يعرف طريق النتائج كما يجب في نفس الوقت تنتظره مهام صعبة لكنه يبقى يتحين الفرص في اي مكان يتواجد فيه لما يمتلكه من لاعبين اكفاء يلعبون بثقة وحرص والحفاظ على تقديم المباريات بقوة ومؤكد ان النتائج الايجابية هي من تدعم استقرار الفريق المتطلع الى ان يكون احد اطراف الصراع على اللقب وللان يظهر الوسط افــــضل فريق في الدوري من خلال تحقيق النتــــائج ونسبة الفـــــوز التي ساهـــــمت في التــــقدم الى الجـــــدارة التي يحرص الفريق الاستمرار فيها.

ويمثل الفوز الذي عاد به الفريق من العاصمة دعما معنويا وهو يسير بخط بياني متصاعد ومؤثر ويستجيب لرغبة الإدارة التي امنت كل احتياجات الفريق وقيام المدرب غني شهد بدوره الفني وتوطيد علاقته مع الفريق الذي يستمر في ادارته خلال هذه الفترة ونجح في الموسم الاول قبل ان يعود الموسم الحالي صحبة عدد من اللاعبين الذين يقومون بما علبهم من دور ومسؤولية كما ان الفريق يعتمد في قوته في تحقيق النتائج والاستمرار فيها من خلال الاعتماد على جهود عناصره التي تؤدي كما يجب وتصر على ان تقدم الفريق في افضل احواله وهو ما يظهر امام الكل من خلال تحقيق النتائج التي يقوم بها لكن يجب ان يدرك الفريق ومدربه عليهم ان ينتظروا مباريات اقوى مع قادم الايام وهذا لايعاني يعرقل المهمة التي حدد ملامحها المدرب والثقة العالية بلاعبي الفريق في حالة انسجام وهذا احد اهم عوامل دعم الفريق الذي يظهر الاكثر خطورة في المنافسات كما يمتاز في الاستفادة من مباريات الارض وللان يحقق الانتصارات داخل وخارج ميدانه ويحافظ على تركيزه والاهم هنا ان يظهر الوسط كمنافس من خارج العاصمة وبهذه الروحية العالية والثبات على تقديم نفسه الفريق المهم

توقف الحدود

من جانبه تكون قد توقفت بداية الحدود الذي تجمد رصيده بخمس نقاط في المركز الثامن متلقيا الخسارة الاولى في ملعبه في اقوى مواجه له منذ انطلاقة الدوري التي كشفت عن واقع الفريق الذي كان عليه ان يبقى في الوضع المطلوب لانه ضيف فريق الوسط وكان عليه ان يدير الامو والخروج ولو بنقطة وتعادل هو في كل الاحوال اضل من الخسارة التي اثرت على موقفه الذي كان عليه ان يصنع الفرصة لانه سيواجه مباريات غاية في الصعوبة عندما يخرج الدور المقبل الى النجف لكن تبقى الفرق مياله الى الاستفادة من ملاعبها والاهم ان تظهر متوازنة في اي مباراة تلعبها ويبدو ان ما حققه الحدود لايخرج عن المفاجأة وامام طموحات تحقيق البقاء في مكانه وهي مهمة لاتبدو سهله مع ما يقوم به الفريق من جهد لانه قادم على مباريات صعبة والخسارة الحقت ضررا بالفريق بعد ان عطلت من بدايته التي كان يمني النفس ان تستمر بعد لكنها اصطدمت بقوة نفط الوسط الذي يظهر متفوقا وقويا ومتكامل ويقدم النجاح من مباراة لاخرى بثقة عالية

رباعية للشرطة

وحقق الشرطة فوزا عريضا بتغلبه على السماوة باربعة اهداف لواحد ليرفع رصيده الى ثماني نقاط فيما تجمد رصيد السماوة بنقطتين وقدم لاعبو الشرطة مباراة مهمة قادتهم الى ما يرغبون اليه حيث الفوز ورفع غلة الاهداف ومهم ان تظهر قوة الفريق الهجومية بهذا لشكل وتسجيل هذا العدد من الاهداف التي تعكس قدرة الفريق الذي يعكس نفسه من انه المنافس الحاضر على لقب الدوري ويبدو انه تعلم درس الموسم الماضي في اسوء مشاركة يسعى محمد يوسف ولاعبي الفريق الى محو اثارها والتوجه بقوة من هذه الاوقات والسير في طريق النتائج والتقدم للامام بعد الفوز المذكور حيث المركز الخامس الذي يطمح لتجاوزه والتقدم الى مثلث الترتيب ولانه دخل المنافسة من اجل الحصول على اللقب.

وظهر الشرطة بوضع مقبول امام جمهوره الذي نعم قبل واسعد بالفوز رغم الفوارق بينه وضيفه المعروفة وتظهر أهمية المباراة للشرطة الذي يسارع الخطى وان يكون في المستوى الجيد والمطلوب وان يندفع بقوة وفي هذه الرغبة لاسعاد جمهوره الذي يريد ان ياتي كل شيء لمصلحة الفريق ودوره في صناعة النتائج التي هي من تعزز حجم العلاقة بين الاثنين ويدرك جهازه الفني حجم التحديات عندما يقابل اقرانه من الفرق الجماهيرية كما انه لازال يلعب في العاصمة لكنه سيخرج في الجولة المقبلة الى ميسان ومؤكد يفكر بنتيجة مهمة والعودة بفوائد المباراة التي ستكون الاختبار الحقيقي للفريق الذي يستند على مجموعة لاعبين تم اختيارهم بدقة واغلبهم يمتلكون الخبرة فضلا عن الوجوه الواعدة ما يجعل من الشرطة في وضع فني جيد ومن ثم البحث عن النتائج التي تظهر قدراتهم في ان تكون في متناوله وهو الذي يسير بشكل مقبول ويتحدث عن دوره في المنافسة وان يكون له دور فيها واقناع جمهوره الذي يتابعه بشغف لكن تبقى مشكلة تحقيق النتائج هي من تواجه الفريق واماله في الصراع على لقب الدوري والاهم ان يكون اكثر ثقة لان المهمة القادمة لا تخلوا من الصعوبة

مشاكل السماوة

من جانيه واجه السماوة مشاكل وصعوبات في اللقاء المذكور كما كان يراها المدرب واللاعبين الذين تلقوا الخسارة الثقيلة التي نالت منه الذي عاد بالخسارة الثانية من فرق العاصمة بعد خسارته من الامانة قبل ان يتعرض الى الهزيمة العريضة التي شكلت الخيبة لجمهوره عندما شاهد فريقه في مستوى متراجع ومهزوز وهو ما يهدد مبارياته المقبلة قبل ان تهتز شباكه بهذا العدد من الأهداف في اول مواجهة مع احد الفرق الجماهيرية قبل تلقي الخسارة الثالثة ومؤكد اان الفريق يسعى للتعويض ولو من خلال ملعبه وامام فرق بمستواه ولازال يبحث عن تحقيق الفوز الاول ويامل ان ياتي على حساب فريق الحسين الذي سيحل ضيفا عليه الدور المقبل. الخسارة التي عاد بها السماوة مؤثرة والحقت الضرر بالفريق الذي على ادارته مراجعة الامور التي تحتاج الى حلول انية من اجل العودة الى دائرة المنافسة طالما انه يلعب على قدر امكاناته المحدودة ومهم ان يقوم بدوره وان يعود بحماس والفوز بات مطلبا مهما امام مهمة الفريق في تسريع خطوات العودة لان التحديات قائمة وكبيرة ولايمكن ان ينتظر بعد ويبقى من دون فوز الذي يحتاج الى عمل كبير من اللاعبين الذين يدركون الدور المطلوب منهم وان لايبقى الحديث عن النتائج المتراجعة بعد تلقي الخسارة الثالثة

فوز شاق للميناء

وبصعوبة تغلب الميناء البصري على نفط ميسان بهدف واحد سجله محمد شوكان (21) ليرفع رصيده الى عشر نقاط وتقدم للوصافة وهنا تظهر العبرة في النتيجة التي نعم قبلها الجمهور على استحياء لانه رفض الاداء المتدني والغير متوقع والذي لايعكس قوته ودوره كمنافس وفريق متكامل ويضم مجموعة من لاعبي المنتخبات الوطني واسماء معروفة لاتعاني من اي مشكلة من خلال ظروف الاعداد واللعب التي حرصت على تقديمها ادارة النادي التي ترى الفريق لليوم بعيدا عن المستوى المطلوب تقديمه وان يستمر عليه قبل ان يقدم مباريات متباينة من جولة لاخرى ويبدو انه بحاجة الى التحسن لان البقاء على هذا الوضع المتراجع وعدم السيطرة حتى على مباريات الارض امر صعب بعد فشله في اختبار السماوة الجولة الماضية ولم يقدم نفسه كمنافس لازالت عناصره غائبة عن مستوياتها وتفتقد الى الاندفاع وعكس الجهود وان يظهر الفريق في الوضع اللائق قبل ان يمتعض جمهوره من نوع الاداء الضعيف الذي قدمه الفريق في المباراة المذكورة ولم يتواجد كما ينبغي وعلى اللاعبين ان يستعيدوا روح المنافسة نعم تبقى العبرة في تحقيق الفوز لكن هذا لايحدث باستمرار ما يجعل من الميناء ان يظهر متوازن في كل شيء خاصة في ملعبه حينما سخر منه جمهوره الذي نعم قبل بالنتيجة لكنه شعر بمخاوف حقيقية لان القادم من المباريات ستكون صعبة كما لم يقنع في مبارياته عندما تغلب على فريق الحسين لكنه خسر امام البحري وتغلب بصعوبة على النفط وتعادل مع السماوة وفاز بشق الانفس على نفط ميسان لابل كاد ان يخسر لانه لم يكن فعال وفي خلق الفرصة

خسارة ميسان

بالمقابل يكون نفط ميسان قد تلقى الخسارة الثالثة وفشل مرة اخرى في معالجة نتائج الذهاب التي اخذت تشكل صعوبات حقيقية امام قدرات الفريق مع انه قدم اداء مقنع ولايستحق العودة بالخسارة وعلى اقل تقدير بنقطة كبدل عن نوعية العرض الطيب الذي قام به الفريق الذي لعب مباراة مهمة وقدمت عناصره ما لديها واقتربت من تحقيق التعادل اكثر من مرة في اخر الوقت. و يعلم جهازه الفني من النتائج السلبية تشكل خطرا على مهمة الفريق التي مهم ان تشهد تغيرا في النتائج قبل فوات الاوان ولابد من معالجة الامور من اجل تحقيق خطوة للنجاح خارج الميدان بعد ان اخذت مبارياته تتأثر في تحقيق النجاح الذي قد لايستمر في العمارة بعد الفوز على النجف لكن هل بإمكانه تحقيقه مرة اخرى على الشرطة الذي سيحل ضيفا عليه الأسبوع المقبل وربما عدم الفوز في لقاء الشرطة قد يضع حدا لمهمة المدرب عدي اسماعيل لانها تستوجب تحقيق النتائج على الارض اذا ما فشل في الذهاب ولان الدفاع عن البقاء يتطلب اللعب بقوة ولابد من محاولة لاثبات جدارته في عكس قدراته في المنافسة التي تحتاج الى عمل كبير تتوحد فيه جهود اللاعبين والجهاز الفني لاستعادة روح المنافسة للفريق الذي بامكانه ان يعود ويدعم المهمة والمشاركة من اجل مواصلة المشوار لامه لايمكن تحقيق ذلك من خلال هذه النتائج واستمرار التعثر في مباريات الذهاب حتى لم ينجح ولو في تحقيق التعادل في واحدة منها وهذا مؤشر خطر على مستقبل الفريق. وبالتعادل بهدفين انتهت مباراة البحري والطلاب بعد ان انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم الضيوف عبر لاعبهم مصطفى الأمين, فيما أدرك التعادل للبحري مصطفى هادي. وتقدم الطلاب مرة ثانية من ركلة جزاء في 50) سددها إيهاب كاظم, إلا أن أصحاب الارض اعادوا المباراة للبداية التعادل عن طريق ركلة جزاء سجلها عادل حسين( 72) من المباراة التي يبدو انها شكلت التحدي للفريق في اول خروج له خارج العاصمة ما اثر على مردود الفريق الذي عاد بنقطة ما يضع الفريق تحت قلق الانصار الذين يرون في النتيجة اشبه بالخسارة لانها قطعت تواصل الطلاب من تحقيق النتائج المهمة من اجل تعزيز بدايته قبل ان تترك نتيجة التعادل اثارها على موقف الفريق المتراجع للموقع الخامس ما يتطلب من ايوب اوديشيو مراجعة الامور بعد هذه النتيجة المؤثرة واهمية العودة الى النتائج المطلوبة واستعادة التوازن كما يتطلب مراجعة واقع مباريات الذهاب وما تشكله من مخاوف بدات مع الجولة الخامسة اي في الموسم ولابد من البحث عن وسائل اللعب التي تقود الى تغير نتائج ملاعب المحافظات التي تحتاج الى تركيز وعمل كبير لان فريق مثل الطلبة يحتاج الى الهدف في ظل منافسات الدوري القوية واهمية الظهور بشكل متوازن داخل وخارج ميدانه وان تظهر قدرات اللاعبين كما ينبغي من خلال الحفاظ على نهجة الفني وعطاء اللاعبين الذي يفترض ان يظهر في جميع المباريات ويبدو نتيجة التعادل التي عاد بها الطلاب تعود الى مشاكل مباريات الذهاب التي باتت تعوق المهمة التي لايمكن ان تتقدم اذا ما تم الاعتماد على مباريات الارض ويظهر نفط الوسط افضل الفرق من حيث الاهتمام في مبارياته حيث التفوق خارج الميدان وهو ما منحه الصدارة التي سيبذل ما في وسعه للبقاء فيها ويبدو انه قادر على ذلك بعد ان خدمته نتائج الدور الخامس وتوسيع فارق مع الوصيف الميناء الى ثلاث نقاط

من جانبه فان البحري لازال يقدم مباريات مناسبة عندما حصل على النقطة الخامسة من خمس مباريات وهذا امر مهم في ان يقوم الفريق العائد للمسابقة بهذه النتائج بعد العودة بتعادل من فريق الحسين واختطف نقطة من الطلاب وكاد ان يصنع الفوز بعد ان قدم الاداء المطلوب في مهمة لاتبدو سهلة وهنا يظهر حرص اللاعبين على تقديم ما لديهم من اداء ونتائج مقبولة عندما حصل على اربع نقاط من ملاعب البصرة ما يمنح الفريق الثقة العالية في تخطي بوابات اقرانه

نقمة جمهور النجف

وزادت نقمة جمهور النجف على لاعبي الفريق الذين جعلوا من ملعبهم ممرا سهلا امام اي من الضيوف بعد تعثرهم تحت انظارهم امام ضيفهم الكرخ بنتيجة التعادل السلبي ليرفع النجف رصيده الى خمس نقاط والكرخ الى ثلاث نقاط ومن وجهة نظر اهل النجف فالنتيجة تعد بمثابة الخسارة ولان اللاعبين لازالوا خارج رغبة جمهوره الذي كانوا ينتظرون منه تعويض خسارة نفط ميسان في الجولة الماضية ومحو اثار التعادل مع السماوة في الجولة الثالثة قبل ان يقع في فخ التعادل ولم تظهر ردة فعل اللاعبين والحديث عن الفوز الذي فشلوا في تحقيقه مرة رابعة وبات يعيش في ازمة النتائج التي يبدو انها تصطدم بتصرفات الادارة الغير مسوغة ممثلة بأبعاد المدرب شمران وكان عليها ان تبحث الامور بشكل متاني واللجوء الى صيغة تفاهم بخصوص تفادي واقع النتائج وتمشية الامور كما يجب في دوري صعب باتت النتائج تشد الفريق للوراء وهو لم يلعب مع اي من الفرق الجماهيرية ما ولد قلق حقيقي بين جمهوره الذي يرى الامور كما هي من دون تغير للامام وتعطل الفريق في ملعبه مرتين مع فريقين متواضعين حيث السماوة والكرخ وكاد ان يخسرهما وباختصار ان مايخرج به الفريق من نتائج سلبية يعطل من تقدمه وقد يستمر هذا الوضع اذا ما ياتي بمدرب ناجح ولو لاندري هل جاء بديل عن شمران من اجل انقاذ المهمة. من جانبه فالكرخ الذي شارك امام مشاكل فنية ومالية صعبة لكنه نجح مرة اخرى في الحصول على النقطة الثانية من مباراتين خارج ملعبه وهذا عمل مهم امام فريق كاد ان لايشترك الى وقت قريب من افتتاح البطولة التي هو الاخر يواجه مشاكل عديدة لكن العودة من نفط الجنوب والنجف بنقطتين شيء مقبول لان كل الفرق تعاني من اللعب خارج ملاعبها لكن ان يتمسك الكرخ ويتقاسم النقاط في ظل ظروف لعب غاية في الصعوبة

تعادل الكهرباء والجنوب

وفشلا كل من الكهرباء وضيفه نفط الجنوب في تحقيق الفوز الاول قبل ان ينهي الضيوف مبارياتهم الخمس بالتعادل وبرصيد خمس نقاط وبقي في حسرة الفوز التي نالت من تفكير علي وهاب الذي يجد نفسه امام موقف صغب بعد مرور خمس جولات ما يثير غضب ادارة محمد ولي التي فضلت وهاب على الكثير من المدربين لكنه لم يقدم الفريق بوجهه الحقيقي ما يجعل منه امام تحديات لان بقاء النتائج على هذا المستوى ولم يجد فرصة لتجاوز ازمة النتائج التي خسر فيها الفريق عشر نقاط قبيل ان يبقى في الموقع الثامن في وقت لازال الكهرباء خارج اهداف المشاركة ما جعله يواجه صعوبة الامور التي لايمكن ان تحتمل بعد الذي يجري للفريق الذي فشل في تجاوز فرق هي بمستواه ممثلا بتعادله بصعوبة امام كربلا ء بعد ان بقي متاخر حتى الدقائق الاخير كما تعثر في ملعب اربيل ولم يعكس نفسه امام نفط الجنوب حتى في ملعبه الذي يقف ضده للمرة الثانية ويعوق امامه الفوز ليتواجد في الموقع الرابع عشر .