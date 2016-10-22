– October 22, 2016

ميسي يختار لاعباً تايلاندياً لخلافته

نيمار يمدّد عقده مع البارسا حتى 2021

{ مدن – وكالات: أعلن برشلونة بطل إسبانيا لكرة القدم اول امس الجمعة أن مهاجمه البرازيلي نيمار مدّد عقده معه حتى 30 حزيران 2021. ويشكل نيمار (24 عاماً) مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز الثلاثي الحلم في هجوم برشلونة. وقال النجم البرازيلي لمحطة النادي أنا سعيد جداً لتمديد عقدي مع برشلونة، أشعر بأنني في منزلي. وأضاف اعتبرت مع عائلتي أنه من الأفضل بالنسبة لي البقاء هنا. وانضم نيمار إلى صفوف برشلونة في صيف 2013 من سانتوس البرازيلي، وأحدثت قيمة الصفقة في حينها جدلاً كبيراً اذ أعلن أنها بلغت 57.1 مليون يورو، في حين كشفت التحقيقات لاحقاً أنها بحدود 83.3 مليون يورو، وأن النادي الإسباني واللاعب أخفيا القيمة الحقيقة للتهرب من الضرائب. وبعد مسار قضائي طويل، قررت المحكمة العليا في إسبانيا في تموز الماضي اسقاط تهمة الغش الضريبي عن نيمار معتبرة أنه لم يرتكب أي ذنب، لكن القضاء الإسباني أعاد فتح القضية من جديد الشهر الماضي بعد أن نجحت النيابة العامة في الاستئناف. وكان برشلونة وافق في منتصف حزيران على دفع غرامة بقيمة 5.5 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية في إطار صفقة جزائية مع النيابة العامة تجنب نيمار الملاحقات القضائية في موضوع انتقاله إلى النادي الكتالوني. وتمت ملاحقة نيمار ووالده لأن القضاء الإسباني اعتبر أن قيمة انتقال اللاعب إلى برشلونة لا تقل عن 83.3 مليون يورو، في حين أعلن الأخير أن قيمة الصفقة كانت 57.1 مليون يورو بينها 40 مليون يورو لعائلة اللاعب. وطالبت النيابة العامة الإسبانية بمحاكمة نيمار ووالده بسبب الاحتيال، فضلاً عن فتح تحقيق يشمل الرئيس الحالي لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو والسابق حتى عام 2014 ساندرو روسيل والنادي. ويواجه نيمار أيضاً ملاحقة قضائية في البرازيل حيث قام القضاء البرازيلي بتجميد جزء من الأصول المالية للاعب وقدرها 43.5 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013 . واختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، 10 مواهب صاعدة من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أنهم ينتظرهم مستقبلًا كبيرًا في عالم الساحرة المستديرة. وشملت قائمة ميسي لاعبين من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأوربا وآسيا، كما شهدت القائمة تواجد لاعبة روسية تبلغ من العمر 21 عامًا. ويتألق ميسي مؤخرًا برفقة برشلونة، حيث أحرز هاتريك أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوربا، وتم اختياره من طرف اليويفا كأفضل لاعب في الجولة الأخيرة من المسابقة. وفيما يلي قائمة الـ10 مواهب الذين اختارهم ميسي:

1 – الإنكليزي باتريك روبيرتس (19 عاما) – مانشستر سيتي (معار حاليًا لسلتيك الأسكتلندي)

2 – الفرنسي جين كيفن أوجستن (19 عاما) – باريس سان جيرمان

3- البرازيلي جابرييل بوشيليا (20 عاما) – موناكو الفرنسي

4 – الأمريكي أليس مويل ( 21 عاما) – نيويورك الأمريكي

5 – التايلاندي جاي شاناثيب (23 عاما) – موانغتونغ يونايتد

6 – الروسية نادية كاربوفا ( 21 عاما) – موسكو

7 – الإيطالي دافيد كالابريا (19 عاما) – ميلان

8 – الجامبي كيكوتا ماني (21 عاما) – فانكوفر الكندي

9 – البرازيلي ناثان (20 عاما) – نادي فيتيس آرنهم الهولندي

10 – الدنماركي كاسبر دولبرج (19 عاما) – أياكس الهولندي